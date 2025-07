Nissan Qashqai tra i C-SUV più venduti in Italia nel primo semestre 2025

Il 2025 si apre con risultati positivi per Nissan Italia, che nel primo semestre consolida la crescita nei segmenti crossover, con Nissan Qashqai come protagonista. Il modello si piazza al 3° posto tra i C-SUV e al 7° tra gli ibridi più venduti in Italia, sia a giugno sia nel periodo gennaio-giugno, grazie al profondo restyling del 2024 che ha rinnovato estetica, interni e tecnologie. In crescita anche Nissan Juke, che registra un aumento dell’11% a giugno e del 6% nel semestre. Ottimi risultati per il crossover elettrico Ariya, che beneficia degli ecoincentivi Nissan, con volumi in aumento del 72% nel semestre.

Nissan Qashqai è 3° tra i C-SUV e 7° fra gli ibridi più venduti in Italia a giugno e nel primo semestre 2025

Nissan Qashqai dunque è protagonista di questo ottimo inizio di 2025 per la casa giapponese. Questo grazie soprattutto al profondo restyling del 2024 che ha rinnovato estetica, interni e tecnologie. Come dicevamo poc’anzi questo non è l’unico modello di Nissan a comportarsi bene sul mercato. Infatti si segnala anche la crescita di Nissan Juke, che registra un aumento dell’11% a giugno e del 6% nel semestre. Ottimi risultati per il crossover elettrico Ariya, che beneficia degli ecoincentivi Nissan, con volumi in aumento del 72% nel semestre.

Da segnalare inoltre che Nissan More estende la garanzia fino a 10 anni o 200.000 km, offrendo una copertura assicurativa di un anno sui componenti più importanti del veicolo. Dal lancio di ottobre 2024, oltre 14.000 clienti hanno già aderito, con le nuove condizioni applicate anche ai contratti esistenti, incentivando ulteriori adesioni. Per l’estate, Nissan presenta Cool Summer, un programma con tasso zero valido fino al 31 luglio su tutta la gamma. I crossover Nissan diventano ancora più accessibili: Qashqai parte da 91 euro/mese per le versioni Mild Hybrid e 144 euro/mese per le e-Power, mentre Juke è disponibile da 129 euro/mese per le versioni benzina e 150 euro/mese per le ibride.

Rate this post