La BMW X5 ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP, con un punteggio di 71% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), 85% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 87% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 92% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Il SUV premium tedesco dimostra una sicurezza complessiva eccellente, con prestazioni costantemente buone in tutte e quattro le fasi di un incidente.

I risultati nei quattro ambiti

Il punteggio più alto ottenuto dalla BMW X5 è quello in Post Crash Safety, pari al 92%, seguito da Crash Protection (87%) e Crash Avoidance (85%), a conferma della solidità strutturale e dei sistemi di assistenza alla guida del SUV. Il punteggio in Safe Driving, pari al 71%, risulta più contenuto ma comunque in linea con gli standard richiesti per le 5 stelle.

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la BMW X5 40d xDrive a guida a sinistra (LHD), un SUV con peso a vuoto di 2.430 kg.

BMW X5, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla BMW X5, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su BMW X5 e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la BMW X5?

La BMW X5 ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della BMW X5 nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 71%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 85%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 87%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 92%.

Quale versione di BMW X5 è stata testata da Euro NCAP?

È stata testata la BMW X5 40d xDrive a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 2.430 kg.

In quale ambito eccelle la BMW X5?

Il punteggio più alto è quello ottenuto in Post Crash Safety, con il 92%.

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