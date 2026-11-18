La Mercedes-Benz GLE ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP, con un punteggio di 74% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), 87% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 90% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 92% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Secondo Euro NCAP, la GLE è la prima vettura testata nel 2026 a soddisfare già i requisiti per l’assegnazione delle 5 stelle con il protocollo 2027.

I risultati nei quattro ambiti

La valutazione evidenzia un ottimo equilibrio tra le quattro aree di test: il punteggio più alto è quello di Post Crash Safety, con il 92%, seguito da Crash Avoidance (87%) e Crash Protection (90%), a conferma della solidità strutturale del SUV tedesco. Più contenuto, ma comunque solido, il punteggio in Safe Driving, pari al 74%.

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC a guida a sinistra (LHD), un SUV con peso a vuoto di 2.480 kg.

Mercedes-Benz GLE, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla Mercedes-Benz GLE, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su Mercedes-Benz GLE e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la Mercedes-Benz GLE?

La Mercedes-Benz GLE ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della GLE nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 74%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 87%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 90%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 92%.

Quale versione di Mercedes-Benz GLE è stata testata da Euro NCAP?

È stata testata la Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 2.480 kg.

Perché la GLE è considerata un caso particolare da Euro NCAP?

Secondo Euro NCAP, la GLE è la prima vettura testata nel 2026 a soddisfare già i requisiti per l’assegnazione delle 5 stelle con il protocollo 2027, più severo.

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