La GWM H7 ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP, con un punteggio di 69% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), 76% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 88% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 90% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Il SUV ibrido del marchio cinese dimostra una protezione complessiva eccellente, grazie a prestazioni solide e costanti in tutte le quattro fasi di sicurezza valutate.

I risultati nei quattro ambiti

Il punteggio più alto ottenuto dalla GWM H7 è quello in Post Crash Safety, pari al 90%, seguito da Crash Protection (88%) e Crash Avoidance (76%), a conferma della solidità strutturale e dei sistemi di sicurezza attiva del SUV. Il punteggio in Safe Driving, pari al 69%, risulta più contenuto ma comunque sufficiente per le 5 stelle complessive.

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la GWM H7 HEV “Premium” a guida a sinistra (LHD), un SUV ibrido con peso a vuoto di 1.970 kg.

GWM H7, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla GWM H7, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su GWM H7 e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la GWM H7?

La GWM H7 ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della GWM H7 nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 69%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 76%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 88%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 90%.

Quale versione di GWM H7 è stata testata da Euro NCAP?

È stata testata la GWM H7 HEV “Premium” a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 1.970 kg.

In quale ambito eccelle la GWM H7?

Il punteggio più alto è quello ottenuto in Post Crash Safety, con il 90%.

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