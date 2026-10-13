Bonometti (OMR) al Tavolo #FORUMAutoMotive: «Servono scelte concrete»

Energia a prezzi europei, regole certe, lavoro meno tassato, contenuto locale e dazi: le priorità del Presidente di OMR Automotive

di Redazione13 Ottobre, 2026

OMR Automotive

Al Tavolo di #FORUMAutoMotive a Milano, Marco Bonometti (OMR Automotive) indica le priorità per salvare l'automotive europeo: energia, regole certe, cuneo fiscale, componenti europei e dazi.

«In Europa servono scelte concrete per salvare l’automotive. Non lo dico per pessimismo, lo dicono i numeri». Lo ha affermato il Cav. Marco Bonometti, Presidente del Gruppo OMR Automotive, intervenendo oggi al Tavolo di #FORUMAutoMotive presso la sede dell’Automobile Club Milano.

I numeri della crisi europea

Secondo i dati citati da Bonometti, dal 2019 l’Europa produce 3,7 milioni di veicoli in meno, l’Italia ha quasi dimezzato la produzione e i marchi cinesi sono passati dal 2% al 10% del mercato. «Si è deciso dove arrivare senza chiedersi con quale energia, con quali fabbriche e con quali lavoratori», ha commentato.

Marco Bonometti, Presidente del Gruppo OMR Automotive
Marco Bonometti, Presidente del Gruppo OMR Automotive

Energia e transizione: «Il metodo è in discussione»

Il primo nodo è l’energia: in Italia l’elettricità costa 115 euro al megawattora, in Francia 61. «Non si può chiedere all’industria di elettrificare e poi venderle l’elettricità più cara d’Europa». Sulla transizione, Bonometti è netto: «L’obiettivo ambientale non è in discussione, il metodo sì».

Per il 2030, ha ricordato, servirebbe l’80% di auto elettriche mentre le previsioni indicano il 40%: «Così non si guida una transizione: si programmano le multe». La richiesta è una vera neutralità tecnologica, con le emissioni misurate sull’intero ciclo di vita.

Componenti europei e dazi

Via libera al vincolo del 70% di componenti europei per accedere agli incentivi, che per Bonometti «non è protezionismo, è buon senso», purché sia calcolato sul valore reale e valga per tutti. Anche i dazi sono necessari, ma «da soli non sono una politica industriale»: chi vuole vendere e produrre in Europa deve avere gli stessi obblighi.

Lavoro e burocrazia

«Il problema non sono i salari, è quello che ci sta sopra». Per OMR servono un taglio strutturale del cuneo fiscale e un fondo per riqualificare chi oggi lavora sui motori tradizionali, che «va formato e accompagnato, non lasciato a casa». Sulla burocrazia: «Il costo vero è l’incertezza. Con regole che cambiano a ogni legislatura non investe nessuno».

Le richieste, ha concluso Bonometti, «sono le condizioni minime per continuare a investire, produrre e assumere in Europa». Se queste scelte si faranno, l’Europa resterà un continente che produce auto; altrimenti diventerà un mercato in cui le auto si comprano soltanto.

Domande frequenti su Bonometti e #FORUMAutoMotive



Chi è Marco Bonometti?

È il Cavaliere del Lavoro e Presidente del Gruppo OMR Automotive, azienda leader nella progettazione e produzione di componenti strutturali.

Dove si è svolto il Tavolo di #FORUMAutoMotive?

Il 13 ottobre 2026 presso la sede dell’Automobile Club Milano.

Quali dati ha citato Bonometti?

Dal 2019 l’Europa produce 3,7 milioni di veicoli in meno, l’Italia ha quasi dimezzato la produzione e i marchi cinesi sono passati dal 2% al 10% del mercato.

Quanto costa l’energia in Italia rispetto alla Francia?

Secondo Bonometti l’elettricità costa 115 euro al megawattora in Italia e 61 in Francia.

Cosa chiede sui componenti europei?

Un vincolo del 70% di componenti europei per accedere agli incentivi, calcolato sul valore reale e valido per tutti.

Quali misure propone per il lavoro?

Un taglio strutturale del cuneo fiscale e un fondo per riqualificare chi lavora oggi sui motori tradizionali.

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