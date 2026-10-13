The Italian Excellence Code: Lamborghini e Accorsi raccontano l’«Ingegno»

Automobili Lamborghini pubblica il secondo episodio di The Italian Excellence Code, la serie con protagonista Stefano Accorsi. Dopo il «Gusto», il viaggio alla ricerca dell’identità italiana passa dall’«Ingegno», raccontato attraverso la scherma: tecnica, disciplina e istinto in ogni movimento.

L’ingegno come potere di rendere reali le idee

Secondo il racconto del video, l’ingegno non è un senso né una percezione, ma un potere: quello di trasformare le idee in qualcosa di reale e tangibile. È il punto in cui l’intuizione incontra la tecnica, il sapere diventa azione e il pensiero si fa materia; una forma di conoscenza antica, ancora viva e tramandata di generazione in generazione.

Accorsi lo lega a tre elementi: istinto, memoria e volontà. Una definizione attribuita a una voce che potrebbe essere stata di un poeta, di un filosofo o di nessuno dei due, ma nella quale l’attore dichiara di credere.

La scherma come metafora

Il filo conduttore dell’episodio è la scherma. Osservando ogni affondo, spiega Accorsi, bisogna vedere qualcosa in più della velocità: la capacità di cogliere un’opportunità prima di chiunque altro, come se ogni movimento fosse pensato, scelto e realizzato non solo per colpire il bersaglio, ma per rendere ogni gesto unico, pieno di bellezza e armonia, tutto in un istante.

A confermarlo è chi pratica questa disciplina. Fin da piccolo, racconta la voce narrante, la maestra non spiegava a parole che cosa fare: bisognava trovare la risposta giusta attraverso i movimenti, perché ogni azione aveva una soluzione. Tecnica e tattica, comprendere la situazione e anticipare l’avversario: questo è ingegno.

Scegliere una strada: quando l’ingegno diventa azione

Esistono sempre molte possibilità e innumerevoli direzioni, ma a un certo punto bisogna scegliere, e una scelta esclude inevitabilmente tutte le altre. È il momento in cui l’ingegno smette di essere teoria e diventa azione.

Verso l’ultima parola: «Flair»

L’episodio riporta alla domanda all’origine della serie: di che cosa è fatta l’identità italiana? Del gusto, il potere di riconoscere una possibilità, e dell’ingegno, che permette a quella possibilità di diventare reale. Ma, osserva il video, forse non basta: c’è una parte della creazione umana che va oltre le regole, che non nasce dall’equilibrio o dal controllo. È la vibrazione finale dell’armonia che compone l’identità italiana, chiamata talento o inventiva, ma per la quale forse esiste una sola parola: flair.

Lamborghini lega questa ricerca costante di miglioramento, fatta di precisione, abilità e creatività, anche al mondo di Automobili Lamborghini. Il video, della durata di poco più di cinque minuti, è disponibile sul canale YouTube ufficiale del marchio.

Il video

Domande frequenti su The Italian Excellence Code

Che cos’è The Italian Excellence Code?

È una serie di Automobili Lamborghini con protagonista Stefano Accorsi che prova a raccontare l’eccellenza italiana e di che cosa è fatta l’identità del Paese.

Di che cosa parla il secondo episodio?

Il secondo episodio, intitolato «Ingegno», esplora il concetto di ingegno italiano attraverso l’arte della scherma.

Qual è il tema del primo episodio?

Il primo episodio è dedicato al «Gusto», la prima chiave per interpretare l’identità italiana.

Come definisce l’ingegno il video?

Come il potere di trasformare le idee in qualcosa di reale, nato da istinto, memoria e volontà.

Perché si parla di scherma?

La scherma è la metafora scelta per mostrare come tecnica, disciplina e istinto si fondano in ogni movimento.

Dove si può vedere l’episodio?

Sul canale YouTube ufficiale di Lamborghini, oltre che nel player incorporato in questo articolo.

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