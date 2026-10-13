LEPAS a Wuhu: la prima Global Elegant Lifestyle Week dal 18 al 24 ottobre

Dal 18 al 24 ottobre LEPAS, il marchio premium a nuova energia del gruppo Chery, organizza a Wuhu la sua prima Global Elegant Lifestyle Week, all’interno del CHERY International User Summit 2026. Al centro della settimana c’è la Global Elegance Promenade, un percorso allestito a Luolan Town che mette a confronto il modo in cui culture diverse interpretano l’eleganza nella vita di tutti i giorni.

Un marchio nuovo, costruito con i primi clienti

Il CHERY International User Summit 2026 è l’evento con cui il gruppo riunisce a Wuhu, città che ospita il proprio quartier generale, clienti, partner e giornalisti dai mercati internazionali. LEPAS è in piena fase di espansione: nel 2026 è arrivato in Europa e nel Sud-est asiatico e conta una rete di oltre 500 punti vendita e assistenza nel mondo. Nei singoli Paesi affianca all’attività commerciale iniziative locali legate a sport, arte, design e progetti benefici, sviluppate insieme a comunità e clienti.

Chi ha scelto LEPAS partecipa come Global Elegant Lifestyle Partner: a Wuhu sono proprio questi clienti a contribuire all’allestimento della Promenade, con tradizioni di design, profumi, esperienze e storie personali.

Sei aree del mondo lungo un unico percorso

La Promenade è organizzata per ambienti, ciascuno ispirato a un’area geografica: Oriente, Europa, Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico e America Latina. Tra gli allestimenti, il broccato Song, tessuto tradizionale cinese che prende il nome dall’omonima dinastia, accostato a essenze profumate; un giardino per il tè Earl Grey all’inglese; finestre dagli infissi blu, luce calda e tisane alle erbe che richiamano le isole dell’Egeo; sete e profumo di orchidea ispirati all’estetica thailandese.

Più che una mostra, la Promenade è pensata come luogo di incontro: i clienti di Paesi diversi partecipano alla definizione dei contenuti e al loro racconto, e gli spazi sono organizzati per favorire il confronto diretto.

“TOGETHER IN ELEGANCE”

Il tema della settimana è “TOGETHER IN ELEGANCE”: per la prima volta nello stesso luogo si ritrovano i primi clienti internazionali di LEPAS, i partner commerciali e la stampa di settore. In programma incontri e momenti di dialogo su come cambia l’idea di eleganza, nello stile di vita e nel modo di muoversi, con la diffusione dei veicoli a nuova energia.

LEPAS in Italia

In Italia LEPAS è presente da luglio 2026 con la L8, SUV di 4,69 metri con sistema plug-in Super Hybrid da 279 CV, proposta negli allestimenti Essence ed Elegance con prezzi di listino da 41.700 euro e promozioni di lancio fino a 5.000 euro in caso di permuta o rottamazione. A settembre il marchio ha partecipato al Salone Auto Torino, dove ha esposto anche la L6, che arriverà in Italia entro la fine dell’anno.

LEPAS è un marchio globale del Gruppo Chery, guidato dal claim «Drive Your Elegance» e dalla Leopard Aesthetics, un linguaggio stilistico ispirato al movimento del leopardo. In Italia è distribuito da Chery Italy S.r.l., con sede a Milano.

Domande frequenti su LEPAS Global Elegant Lifestyle Week

Che cos’è la Global Elegant Lifestyle Week di LEPAS?

È la prima settimana dedicata allo stile di vita organizzata da LEPAS a Wuhu, dal 18 al 24 ottobre, all’interno del CHERY International User Summit 2026.

Che cos’è la Global Elegance Promenade?

Un percorso allestito a Luolan Town con ambienti ispirati a sei aree del mondo: Oriente, Europa, Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico e America Latina.

Chi partecipa all’allestimento?

I clienti LEPAS, che partecipano come Global Elegant Lifestyle Partner contribuendo con tradizioni di design, profumi, esperienze e storie personali.

Qual è il tema dell’edizione?

“TOGETHER IN ELEGANCE”, con i primi clienti internazionali, i partner e la stampa di settore riuniti nello stesso luogo.

Quale modello LEPAS è in vendita in Italia?

La L8, SUV di 4,69 metri con sistema plug-in Super Hybrid da 279 CV, dal luglio 2026, con prezzi da 41.700 euro.

Quando arriva la LEPAS L6 in Italia?

Secondo il comunicato, entro la fine dell’anno.

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