Breil celebra i 50 anni della Fiat 131 Abarth Rally

Torino, 30 settembre 2026 – Heritage Hub Italy annuncia il Cronografo Breil Fiat 131 Abarth Rally | Edizione Limitata, un orologio prodotto in soli 400 esemplari numerati per celebrare i 50 anni della Fiat 131 Abarth Rally, presentata al Salone di Ginevra nel 1976. Nasce dalla licenza ultradecennale tra Abarth e Breil, storico marchio italiano di orologeria e gioielleria fondato a Milano nel 1935, e costa 399 euro.

Un omaggio ai 50 anni della Fiat 131 Abarth Rally

Il nuovo cronografo celebra una delle vetture simbolo dell’epoca d’oro dei rally, traducendo in un segnatempo dal design sportivo i valori che accomunano i due marchi italiani: audacia, performance e passione per la meccanica. Secondo Heritage Hub Italy, il modello trasferisce al polso l’energia di una vettura concepita per superare i limiti, in cui il linguaggio tecnico dell’automobilismo incontra l’estetica sportiva di Breil.

La Fiat 131 Abarth Rally: 400 esemplari e tre titoli mondiali costruttori

La Fiat 131 Abarth Rally è stata realizzata nel 1976 in 400 esemplari. Dietro le linee da berlina si celavano grinta, potenza e prestazioni da vettura da competizione. Il palmarès comprende le vittorie al Rally dell’Isola d’Elba e al Rally dei 1000 Laghi in Finlandia nel 1976, la Coppa FIA Piloti nel 1978 e il Campionato del Mondo Piloti nel 1980.

Tra il 1977 e il 1980 la 131 Abarth Rally ha inoltre conquistato tre titoli mondiali costruttori, con 18 vittorie assolute, due doppiette e cinque triplette: risultati che ne hanno fatto un simbolo di determinazione, tecnologia e passione per la velocità.

Design: cassa da 43 mm, lunetta zigrinata e checkboard Abarth

La cassa in acciaio da 43 mm ha una finitura satinata. La lunetta zigrinata in acciaio è completata da un disco in alluminio anodizzato nero con scala tachimetrica, che richiama gli strumenti di bordo delle vetture da competizione; la corona d’acciaio con profilo nero dialoga con i pulsanti cronografici neri.

Il quadrante nero, su doppio livello, riprende l’iconico pattern a scacchiera Abarth, che evoca la bandiera a scacchi. I contatori neri con dettagli bianchi garantiscono una lettura chiara delle funzioni cronografiche. Lancette e indici hanno finitura IP titanio e rivestimento luminescente; il datario è tra le ore 4 e 5, mentre tra le ore 3 e 4 spicca lo scorpione rosso Abarth. I loghi Breil e Abarth sono a ore 3 e un vetro minerale protegge il quadrante.

Movimento al quarzo VK67 e impermeabilità a 10 atmosfere

All’interno lavora il movimento al quarzo VK67, che assicura precisione e affidabilità. L’impermeabilità è di 10 atmosfere. Il fondello a vite è personalizzato con i loghi e la numerazione della serie limitata; il bracciale in acciaio con finitura spazzolata ha chiusura deployante con pulsanti e fermaglio di sicurezza.

Scheda tecnica e prezzo

Movimento al quarzo VK67; cassa da 43 mm in acciaio satinato; lunetta zigrinata in acciaio con disco in alluminio anodizzato nero e scala tachimetrica; quadrante nero con checkboard Abarth; vetro minerale; fondello con numero di serie; bracciale in acciaio spazzolato; impermeabilità 10 atm; edizione limitata di 400 pezzi; prezzo 399 euro. Per informazioni è possibile contattare il team Heritage Hub Italy all’indirizzo heritage@stellantis.com.

Domande frequenti sul Cronografo Breil Fiat 131 Abarth Rally

Quanto costa il Cronografo Breil Fiat 131 Abarth Rally?

Il Cronografo Breil Fiat 131 Abarth Rally | Edizione Limitata costa 399 euro ed è prodotto in una serie numerata di 400 esemplari.

Quanti esemplari del cronografo Breil verranno prodotti?

L’edizione limitata è composta da 400 esemplari numerati, lo stesso numero di Fiat 131 Abarth Rally realizzate nel 1976.

Che movimento monta il cronografo Breil Fiat 131 Abarth Rally?

Monta il movimento al quarzo VK67, con cassa in acciaio satinato da 43 mm e impermeabilità fino a 10 atmosfere.

Perché Breil e Abarth celebrano la Fiat 131 Abarth Rally?

Nel 2026 ricorrono 50 anni dalla presentazione ufficiale della Fiat 131 Abarth Rally al Salone di Ginevra del 1976; l’orologio nasce dalla licenza ultradecennale tra Abarth e Breil.

Quali titoli ha vinto la Fiat 131 Abarth Rally?

Tra il 1977 e il 1980 ha conquistato tre titoli mondiali costruttori, con 18 vittorie assolute, oltre alla Coppa FIA Piloti nel 1978 e al Campionato del Mondo Piloti nel 1980.

Come si riconosce il legame con Abarth sul quadrante?

Il quadrante nero riprende il pattern a scacchiera Abarth e, tra le ore 3 e 4, riporta lo scorpione rosso; i loghi Breil e Abarth sono a ore 3.

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