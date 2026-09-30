Honda, come funziona la batteria a stato solido di Sakura

Honda Motor Co., Ltd. ha realizzato a Sakura City, nella prefettura di Tochigi, in Giappone, una linea dimostrativa per la produzione di batterie interamente allo stato solido (all-solid-state battery, ASSB), sviluppate internamente dal costruttore. L’impianto, presso il sito di Honda R&D Co., Ltd., è entrato in funzione a gennaio 2025 dopo il completamento della costruzione nella primavera del 2024, e rappresenta a oggi una delle poche linee di produzione di batterie a stato solido realmente operative nel settore automobilistico.

Le specifiche della linea dimostrativa di Sakura

L’impianto occupa una superficie totale di circa 27.400 metri quadrati, su un lotto di circa 12.900 metri quadrati, per un investimento complessivo dichiarato da Honda di circa 43 miliardi di yen (all’incirca 287 milioni di dollari secondo il cambio dell’epoca). Il progetto è parzialmente finanziato da un contributo del Green Innovation Fund, il fondo governativo giapponese gestito da NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) a sostegno delle tecnologie a basso impatto ambientale.

Cosa verifica la linea dimostrativa

Sulla linea dimostrativa, Honda conduce la verifica tecnica necessaria a stabilire un processo di produzione di massa, definendo al contempo le specifiche di base delle celle. L’impianto integra tecnologie per la pesatura e miscelazione dei materiali dell’elettrodo, la rivestimento e pressatura a rulli (roll pressing) dell’assieme elettrodo e la formazione delle celle, oltre all’assemblaggio del modulo. L’obiettivo dichiarato da Honda è iniziare ad applicare le batterie allo stato solido ai modelli elettrificati introdotti sul mercato nella seconda metà degli anni 2020.

La pressatura a rulli e la barriera anti-dendriti

Una delle tecniche più rilevanti sviluppate da Honda è la pressatura a rulli (roll-pressing) applicata all’assemblaggio delle celle: comprimendo gli strati dell’elettrolita solido, il processo ne aumenta la densità e migliora il contatto con gli elettrodi, riducendo le microscopiche sacche d’aria che ostacolano il passaggio della corrente. Rispetto ad altri metodi di assemblaggio come la saldatura, la pressatura consente inoltre tempi di produzione più rapidi. Per contrastare la formazione di dendriti (i cristalli di litio che, crescendo nel tempo, possono perforare le strutture interne della batteria e comprometterne la durata), Honda ha sviluppato una barriera polimerica sottile posizionata nei punti in cui i dendriti tenderebbero a formarsi, impedendo il contatto diretto tra il litio e l’elettrodo.

Non solo automobili: le applicazioni previste da Honda

Honda punta a ridurre il costo delle batterie allo stato solido attraverso le economie di scala, ampliando il processo produttivo a un’ampia gamma di prodotti per la mobilità: non solo automobili, ma anche motocicli e aeromobili. Rispetto alle celle agli ioni di litio, le batterie allo stato solido risultano inoltre più resistenti alle sollecitazioni termiche, un aspetto che secondo Honda permetterà di adottare sistemi di raffreddamento più semplici e leggeri.

Le parole di Keiji Otsu

Keiji Otsu, President and Representative Director di Honda R&D Co., Ltd., ha commentato così il traguardo raggiunto: “La batteria interamente allo stato solido è una tecnologia innovativa che rappresenterà un punto di svolta in questa era dei veicoli elettrici. Sostituendo i motori che finora hanno sorretto i progressi dell’automobile, le batterie saranno il fattore chiave dell’elettrificazione. Crediamo che l’avanzamento delle batterie sarà la forza trainante della trasformazione di Honda”. Otsu ha aggiunto: “L’avvio della linea di produzione dimostrativa per le nostre batterie allo stato solido è ormai vicino, e possiamo dire di aver raggiunto una tappa importante per Honda e per il Giappone”.

Domande frequenti sulla batteria a stato solido di Honda

Dove si trova la linea dimostrativa di Honda per le batterie a stato solido?

L’impianto si trova a Sakura City, nella prefettura di Tochigi, in Giappone, presso il sito di Honda R&D Co., Ltd.

Quando è entrata in funzione la linea di produzione?

La costruzione dell’impianto è stata completata nella primavera del 2024 e Honda ha avviato la produzione sulla linea dimostrativa a gennaio 2025.

Quanto ha investito Honda nell’impianto?

Honda ha dichiarato un investimento complessivo di circa 43 miliardi di yen, in parte finanziato dal Green Innovation Fund giapponese gestito da NEDO.

Come funziona la tecnica anti-dendriti sviluppata da Honda?

Honda utilizza una sottile barriera polimerica posizionata nei punti in cui i dendriti di litio tenderebbero a formarsi, impedendo il contatto diretto tra il litio e l’elettrodo e prolungando così la durata della batteria.

A quali prodotti Honda applicherà le batterie a stato solido?

Honda punta ad applicare la tecnologia a un’ampia gamma di prodotti per la mobilità, comprese automobili, motocicli e aeromobili, oltre ai modelli elettrificati che il costruttore introdurrà nella seconda metà degli anni 2020.

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