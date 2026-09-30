BMW Group, il piano: IA, ALPINA e niente erede per Serie 2 AT

Monaco, 30 settembre 2026 – In occasione del Capital Market Day 2026, BMW Group ha offerto una prima anticipazione dei propri piani per il futuro, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza dell’azienda e la competitività dei suoi assetti organizzativi: portafoglio prodotti più mirato, crescita selettiva nei segmenti più redditizi, uso sistematico dell’intelligenza artificiale e strutture manageriali alleggerite del 20%.

Obiettivi finanziari: EBIT Automotive tra l’8% e il 10%

BMW Group punta a riportare, all’inizio del prossimo decennio, il margine EBIT del segmento Automotive all’interno dell’intervallo di riferimento di lungo periodo, compreso tra l’8% e il 10%. Il free cash flow del segmento Automotive dovrebbe raggiungere almeno 7 miliardi di euro. Come primo obiettivo intermedio, nel 2028 il margine EBIT dovrebbe attestarsi tra il 3% e il 5%. Per numerosi ulteriori interventi sono previste decisioni entro la primavera del 2027.

Portafoglio prodotti: arriva BMW ALPINA, nessun erede per la Serie 2 Active Tourer

Il portafoglio prodotti sarà oggetto di una revisione e ridotto con l’obiettivo di ottimizzare la redditività: ad esempio, non è previsto un successore per modelli come la BMW Serie 2 Active Tourer. Il prossimo anno BMW Group introdurrà sul mercato il primo modello del marchio BMW ALPINA: ispirato alla BMW Serie 7, amplia l’offerta nel segmento compreso tra BMW e Rolls-Royce, cogliendo ulteriori opportunità nella fascia alta del mercato.

Cina, Stati Uniti ed Europa: modelli e produzione sempre più regionali

In Cina la produzione locale nei segmenti ad alto volume sarà ulteriormente aumentata, con la quota di veicoli sviluppati specificamente in base alle preferenze dei clienti cinesi fino ad almeno il 95%; l’azienda sta inoltre valutando l’ampliamento delle esportazioni verso il Sud-est asiatico. Per gli Stati Uniti BMW Group sta valutando l’introduzione di un SAV premium al di sopra dell’attuale modello di punta, la BMW X7, sviluppato in modo ancora più mirato per il mercato statunitense.

Per l’Europa, nel 2028 BMW Group rafforzerà la propria presenza nel segmento compatto ad alto volume con un modello BEV compatto basato sulla tecnologia Neue Klasse.

Intelligenza artificiale in tutta la catena del valore

BMW Group utilizzerà l’intelligenza artificiale in modo sistematico per accelerare i processi di sviluppo e ottimizzare l’intera catena del valore, dallo sviluppo agli acquisti, dalla produzione alle vendite e al post-vendita. Il costruttore indica l’evoluzione da veicolo definito dal software a veicolo definito dall’intelligenza artificiale. Walter Mertl, membro del Consiglio di Amministrazione per le Finanze, ha sottolineato che l’impiego coerente di applicazioni di IA agentica in tutte le aree dell’azienda rappresenterà un elemento di svolta per uno sviluppo più agile ed efficiente.

Guida assistita: nuovo sistema L2++ e Highway Assistant in 21 Paesi

Il nuovo sistema di assistenza alla guida L2++, sviluppato in collaborazione con Momenta, sarà introdotto in Cina con il lancio della variante cinese della BMW iX3. BMW offrirà inoltre il proprio Highway Assistant con guida assistita senza mani in 21 Paesi; i clienti BMW hanno già percorso oltre 250 milioni di chilometri con il sistema attivato in modalità hands-free.

Vendite in agenzia dal 2027 e strutture più snelle

Dopo l’introduzione del modello di agenzia autentico per le vendite MINI in 24 mercati europei, la sua implementazione per il marchio BMW prenderà avvio a metà del 2027. Sul piano organizzativo, le strutture manageriali saranno alleggerite del 20% per garantire maggiore efficienza e processi decisionali più rapidi. Milan Nedeljković, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha spiegato che, in condizioni di mercato sempre più complesse, il gruppo ha definito le prime misure per riposizionarsi e le attuerà con grande determinazione.

Domande frequenti su BMW Group e il Capital Market Day 2026

Quali sono gli obiettivi di margine di BMW Group?

BMW Group punta a riportare all’inizio del prossimo decennio il margine EBIT Automotive tra l’8% e il 10%, con un obiettivo intermedio del 3-5% nel 2028 e un free cash flow Automotive di almeno 7 miliardi di euro.

La BMW Serie 2 Active Tourer avrà un successore?

No: nell’ambito della revisione del portafoglio prodotti, BMW Group ha indicato che non è previsto un successore per modelli come la BMW Serie 2 Active Tourer.

Quando arriva il primo modello BMW ALPINA?

BMW Group introdurrà sul mercato il prossimo anno il primo modello del marchio BMW ALPINA, ispirato alla BMW Serie 7 e posizionato tra BMW e Rolls-Royce.

Quale modello compatto Neue Klasse arriverà in Europa?

Nel 2028 BMW Group rafforzerà il segmento compatto ad alto volume con un modello BEV compatto con tecnologia Neue Klasse, con particolare attenzione all’Europa.

Cosa cambia per le vendite BMW in Europa?

L’implementazione del modello di agenzia autentico per il marchio BMW prenderà avvio a metà del 2027, dopo l’introduzione già effettuata per MINI in 24 mercati europei.

Cosa prevede BMW Group sulla guida assistita?

Il nuovo sistema L2++ sviluppato con Momenta debutterà in Cina con la variante cinese della BMW iX3, mentre l’Highway Assistant con guida senza mani sarà offerto in 21 Paesi.

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