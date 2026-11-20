Ancora una volta Brembo è tra i leader globali per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, confermando la propria presenza nella A List di CDP, l’organizzazione non profit che gestisce l’unico sistema indipendente al mondo di rendicontazione ambientale. L’azienda italiana ha ottenuto il punteggio massimo, la doppia “A”, sia nella categoria cambiamento climatico sia in quella della gestione delle risorse idriche, sulla base dei dati del suo ultimo report annuale.

Numeri migliorati

I numeri dell’Annual Report 2025 di Brembo raccontano bene l’impegno e i risultati ottenuti dall’azienda sul fronte della sostenibilità ambientale. L’energia elettrica generata da fonti rinnovabili è salita all’88%, contro l’84% dell’anno precedente, con una copertura del 100% negli stabilimenti in Italia, Messico, Brasile e Spagna. Le emissioni Scope 1 e 2 per tonnellata di materiale fuso sono scese del 24% rispetto al 2024 e di oltre il 67% rispetto al 2020. Sul fronte idrico, l’azienda ha riciclato quasi 100.000 metri cubi di acqua, pari a circa 40 piscine olimpioniche, e ha raggiunto l’obiettivo di misurare prelievi, usi significativi e scarichi in tutti i siti produttivi.

Lavoro di squadra

Un implementazione di maggiore responsabilità ambientale che il gruppo industriale bergamasco ha introdotto grazie ad un coordinato lavoro di squadra globale. Tutti i siti dei 18 Paesi in cui opera il Gruppo Brembo hanno fornito i propri dati, raccolti ed elaborati da un team centrale di ingegneri, scienziati ambientali e chimici. “Affrontiamo la sostenibilità con obiettivi concreti e criteri comuni in tutto il Gruppo”, ha dichiarato Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer di Brembo. “I dati raccolti nei diversi Paesi ci aiutano a capire quali interventi funzionano e a estenderne i risultati”.

L’autorevolezza di CDP

CDP, precedentemente conosciuta come Carbon Disclosure Project, misura da 25 anni l’impegno ambientale di aziende, città e organizzazioni e analizza ogni anno i dati di oltre 22.000 società. I suoi rating sono usati da istituzioni finanziarie che rappresentano più di un quarto degli asset istituzionali globali, a testimonianza dell’elevato grado di autorevolezza di cui gode CDP e dell’importanza delle sue valutazioni.

Che punteggio ha ottenuto Brembo nella valutazione CDP?

Brembo ha ottenuto il punteggio massimo, la doppia A, nella valutazione di CDP per il 2025, sia nella categoria cambiamento climatico sia in quella della gestione delle risorse idriche. Un risultato che conferma la presenza dell’azienda nella A List dell’organizzazione internazionale.

Che cos’è la A List di CDP?

La A List è la selezione delle aziende che ottengono i migliori risultati nella valutazione ambientale di CDP, organizzazione non profit che analizza e misura le performance di imprese e organizzazioni in ambiti come cambiamento climatico, gestione delle risorse idriche e tutela delle foreste.

Quali risultati ha raggiunto Brembo sul fronte della sostenibilità ambientale?

Secondo l’Annual Report 2025, Brembo ha raggiunto l’88% di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una copertura del 100% in diversi Paesi, tra cui Italia, Messico, Brasile e Spagna. Inoltre, ha ridotto del 24% le emissioni Scope 1 e 2 per tonnellata di materiale fuso rispetto al 2024 e ha riciclato quasi 100.000 metri cubi di acqua.

Come riduce Brembo il proprio impatto ambientale?

Brembo interviene su diversi fronti: aumenta l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili, riduce le emissioni generate dalle attività produttive e promuove il riciclo e una gestione più efficiente delle risorse idriche. Il monitoraggio dei dati coinvolge tutti gli stabilimenti del Gruppo nei 18 Paesi in cui opera.

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