GAC, marchio elettrico del gruppo automobilistico di Guangzhou che debutta in Italia attraverso ATFlow, entra tra i brand del gruppo Autotorino con due nuovi modelli elettrici: la compatta AION UT e il SUV AION V, inizialmente disponibili nelle filiali di Curno (BG), Cremona Sud, Verona Sud e Cosio (SO), con l’obiettivo di estendere progressivamente la presenza del marchio ad altre sedi.

La particolarità del progetto GAC risiede nella sua dimensione internazionale: la progettazione tecnica affonda le radici nell’esperienza industriale del gruppo cinese, mentre parte dello sviluppo stilistico è affidata al centro europeo di Milano. La produzione avviene invece in Austria, con l’obiettivo di rispondere alle aspettative del pubblico europeo in termini di qualità, design e comfort.

AION UT: la compatta elettrica che punta su spazio e semplicità

Con una lunghezza di 4,27 metri e un passo di 2,75 metri, AION UT offre uno spazio a bordo normalmente associato a categorie superiori, con l’obiettivo di rendere più confortevoli gli spostamenti quotidiani mantenendo agilità e facilità di utilizzo in città.

Le linee pulite, la ricerca aerodinamica e l’impronta europea del progetto hanno contribuito all’assegnazione del Torino Automotive Design Award 2026 per il miglior design esterno, un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto dal centro stile milanese di GAC.

La motorizzazione elettrica da 204 CV è alimentata da una batteria da 60 kWh, che consente un’autonomia fino a 430 km nel ciclo WLTP. Completano la dotazione sistemi di connettività avanzata, aggiornamenti da remoto e integrazione wireless con smartphone.

AION V: il SUV elettrico per chi guarda oltre la città

Se AION UT è pensata per gli spostamenti quotidiani, AION V amplia l’orizzonte verso una mobilità elettrica adatta anche ai viaggi e all’impiego familiare, con proporzioni importanti, un abitacolo spazioso e una forte attenzione al comfort di bordo.

La batteria da 75,26 kWh permette di raggiungere fino a 510 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre il sistema di ricarica rapida supporta potenze fino a 180 kW, due caratteristiche pensate per ridurre una delle principali barriere percepite verso la mobilità elettrica: la gestione dei viaggi a lungo raggio.

Accanto alle prestazioni, grande attenzione è stata riservata alla sicurezza: AION V ha ottenuto la valutazione massima di cinque stelle Euro NCAP e integra una suite completa di sistemi di assistenza alla guida progettati per supportare il conducente nelle diverse condizioni di utilizzo.

Domande frequenti su GAC AION UT e AION V

In quali concessionarie Autotorino sono disponibili GAC AION UT e AION V?

Inizialmente nelle filiali di Curno (BG), Cremona Sud, Verona Sud e Cosio (SO), con l’obiettivo di estendere progressivamente la presenza del marchio ad altre sedi.

Che autonomia ha GAC AION UT?

AION UT monta un motore elettrico da 204 CV abbinato a una batteria da 60 kWh, per un’autonomia fino a 430 km nel ciclo WLTP.

Che autonomia e ricarica ha GAC AION V?

AION V dispone di una batteria da 75,26 kWh con un’autonomia fino a 510 km WLTP e supporta la ricarica rapida fino a 180 kW.

Dove vengono progettate e prodotte le GAC AION?

La progettazione tecnica nasce dall’esperienza industriale del gruppo GAC in Cina, parte dello sviluppo stilistico è affidata al centro di design europeo di Milano, mentre la produzione avviene in Austria.

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