Nuovi aggiornamenti interessano la gamma CUPRA in Italia: dalle motorizzazioni, che si evolvono in vista dei requisiti della normativa EU7, alle novità di equipaggiamento per Formentor e Born, fino all’arrivo del nuovo Black Edition Pack per Tavascan.

Motori aggiornati alla normativa EU7

Sul fronte delle motorizzazioni, CUPRA aggiorna alcuni powertrain della gamma ai requisiti della normativa EU7, anticipando di un anno l’entrata in vigore e offrendo così ai clienti vetture già conformi ai futuri standard. Il motore 1.5 Hybrid con tecnologia mild-hybrid, disponibile su tutti i modelli, passa da 150 a 160 CV. Il 1.5 e-HYBRID con tecnologia plug-in hybrid di CUPRA Terramar mantiene invece la doppia configurazione di potenza a 204 CV e 272 CV.

In Italia, il nuovo 1.5 Hybrid da 160 CV è proposto a partire da 38.250 euro su CUPRA Leon, da 39.450 euro su CUPRA Leon Sportstourer, da 41.850 euro su CUPRA Formentor e da 44.700 euro su CUPRA Terramar.

Novità per Formentor e Born

Per quanto riguarda l’aggiornamento della gamma Formentor, le modifiche interessano l’impianto frenante premium: sia sulla dotazione di serie di Formentor VZ Extreme sia tra gli equipaggiamenti su richiesta di Formentor VZ, le pinze freno Akebono sostituiscono definitivamente le Brembo, a listino invariato.

Cambia anche il design dei cerchi da 20″ di CUPRA Born, disponibili come equipaggiamento su richiesta all’interno del Performance Pack: i cerchi Thunderstorm e Tornado lasciano il posto ai nuovi Solarstorm e Firestorm Black. Cessa inoltre la disponibilità del gancio per dispositivi portabici.

Tavascan Black Edition: una nuova veste per il SUV coupé elettrico

CUPRA Tavascan svolge un ruolo chiave nel percorso di elettrificazione del marchio, combinando un design all’avanguardia con elevati livelli di efficienza e prestazioni in tutte le motorizzazioni disponibili in gamma. Una delle principali novità riguarda l’apertura degli ordini per il pacchetto Black Edition, disponibile per le versioni Endurance Immersive, Endurance Adrenaline e VZ Adrenaline, proposto in Italia a 450 euro.

Il nuovo pacchetto reinterpreta l’abitacolo attraverso i sedili avvolgenti in microfibra nera, che definiscono un ambiente interno ancora più esclusivo. A completare il look, i cerchi da 20″ Heckla o da 21″ Katla mantengono il loro design distintivo, ora proposto in una finitura total black.

Domande frequenti sugli aggiornamenti della gamma CUPRA

Cosa cambia nei motori CUPRA con l’adeguamento alla normativa EU7?

Il motore 1.5 Hybrid mild-hybrid, disponibile su tutti i modelli della gamma, passa da 150 a 160 CV; il 1.5 e-HYBRID plug-in hybrid di Terramar mantiene invece le potenze di 204 CV e 272 CV.

Quanto costa il Black Edition Pack di CUPRA Tavascan?

Il pacchetto Black Edition, disponibile per le versioni Endurance Immersive, Endurance Adrenaline e VZ Adrenaline, è proposto in Italia a 450 euro.

Cosa cambia per CUPRA Formentor?

Le pinze freno Akebono sostituiscono definitivamente le Brembo, sia sulla dotazione di serie di Formentor VZ Extreme sia tra gli equipaggiamenti su richiesta di Formentor VZ, a listino invariato.

Cosa cambia per CUPRA Born?

Nel Performance Pack i cerchi da 20″ Thunderstorm e Tornado sono sostituiti dai nuovi Solarstorm e Firestorm Black; non è più disponibile il gancio per dispositivi portabici.

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