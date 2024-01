Bugatti Chiron: fine di un’era e inizio di un nuovo capitolo con il V8 ibrido

La Bugatti Chiron, l’iconica hypercar che ha debuttato nel 2016, si prepara a dire addio alla sua versione “base” dopo otto anni di successi. Questo non significa la fine della Chiron, né del suo straordinario motore W16, ma è un evento importante per il brand francese e per gli amanti delle auto da sogno in tutto il mondo.

L’ultima Chiron, con i suoi 1500 CV di potenza, è stata personalizzata dal servizio Bugatti Sur Mesure, che ha curato ogni dettaglio. Può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi e toccare i 420 km/h di velocità massima. La vettura, acquistata da Bilal Hydrie, imprenditore canadese nel campo petrolifero, è stata verniciata in Nocturne e Copper, una combinazione cromatica che esprime l’eleganza e la forza tipiche del marchio.

Bugatti ha annunciato di aver consegnato l’ultima delle 500 Chiron prodotte, una versione speciale denominata Chiron Noire Sportive. Questa hypercar, caratterizzata da una livrea nera opaca e da dettagli in fibra di carbonio, è stata acquistata da un cliente americano, il quale ha scelto di personalizzare ulteriormente il suo esemplare con il logo Hydrie, un riferimento alla mitologia greca.

Secondo alcune fonti, il costo di questa Chiron Noire Sportive sarebbe superiore ai 3 milioni di dollari, confermando il prestigio e l’esclusività del marchio Bugatti nel settore delle hypercar. Bugatti deve ancora consegnare alcune Chiron Pur Sport, oltre alle attese W16 Mistral e Bolide, che montano il motore W16. Questo propulsore da 8 litri con quattro turbocompressori sarà presto sostituito da un nuovo V8 ibrido, che segnerà il futuro della casa francese. Il lancio della erede della Bugatti Chiron è previsto per quest’anno, mentre la produzione inizierà nel 2026.

