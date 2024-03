Motore V16 ibrido: ecco la prossima evoluzione di Bugatti

Bugatti quest’anno, a otto anni dal lancio della Bugatti Chiron sta per aprire un nuovo capitolo del suo illustre viaggio. Nel mese di giugno presenterà al mondo la sua ultima creazione, alimentata da un motore V16 ibrido. Ogni componente di questo nuovo veicolo sarà curato nei minimi dettagli, incarnando a pieno la quintessenza Bugatti. Secondo la casa automobilistica francese, questa nuova auto è stata ideata non solo per il presente o il futuro, ma “Pour l’éternité”.

Nonostante sia di proprietà di Rimac, Bugatti non sembra pronta a rinunciare alla forza dei motori a combustione interna o a diminuire le dimensioni del motore. Infatti, l’attuale W16 sarà sostituito da un nuovo V16, accoppiato a un sistema ibrido. La novità è stata rivelata attraverso un video teaser pubblicato su YouTube da Bugatti, che ci ha fornito un assaggio del suono del nuovo motore. Tuttavia, al momento non abbiamo dettagli più specifici sulla cilindrata, sulla potenza e se si tratta di un ibrido totale o parziale. L’aspetto è migliorato rispetto al W16 della Veyron e della Chiron, ma al momento non sappiamo quanto spazio occuperà nella nuova hypercar.

L’attuale W16 è composto da due V8 ad angolo ristretto costruiti intorno a un albero motore. Questo design permette di avere un motore corto, ma largo. Tuttavia, la presenza del sistema ibrido potrebbe rendere il nuovo V16 più lungo. Considerando che la Bugatti Chiron sviluppa una potenza massima di 1600 CV nella versione Super Sport, il nuovo bolide con V16 ibrido potrebbe superare i 2000 CV.



