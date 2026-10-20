Jeep Avenger raggiunge quota 300.000 ordini

Torino, 20 ottobre 2026 – Lanciata nel 2023, Jeep Avenger ha raggiunto il traguardo dei 300.000 ordini, compiendo un ulteriore passo verso il record di 610.000 unità stabilito da Jeep Renegade nell’intero ciclo di vita, considerando lo stesso perimetro. Le versioni elettrificate rappresentano circa il 60% delle vendite totali.

Nuova Jeep Avenger, vista di insieme

Venduta in oltre 70 mercati a livello globale, Nuova Jeep Avenger è leader nel segmento B-SUV nei principali Paesi europei. In Italia è il SUV più venduto e si posiziona al secondo posto considerando tutti i segmenti e tutte le motorizzazioni. Progettata e prodotta in Europa, è il modello più compatto della gamma Jeep e racchiude, in poco più di 4 metri, i valori di Libertà, Avventura, Autenticità e Passione.

Rinnovata a maggio, propone uno stile aggiornato e contenuti avanzati come i fari Matrix LED e la telecamera anteriore con visuale a 360°, un nuovo selettore delle modalità Selec-Terrain e una migliore qualità visiva e tattile di tutte le superfici interne. Sono state particolarmente apprezzate dai clienti anche le nuove tinte ispirate alla natura, Bamboo e Forest. La sua formula amplia il tradizionale bacino di clienti Jeep, attirando un’elevata percentuale di acquirenti donne e di conducenti con meno di 40 anni.

Design to function

I clienti apprezzano l’approccio Jeep «design to function», che rende Avenger bella, pratica e a suo agio in ogni ambiente. Le protezioni a 360 gradi, i gruppi ottici incassati e le piastre sottoscocca «molded-in-color» sono elementi estetici distintivi, ma contribuiscono anche a evitare danni in caso di piccoli urti. Gli sbalzi ridotti, abbinati all’elevata altezza da terra, ottimizzano le prestazioni in fuoristrada. La griglia a sette feritoie, tratto distintivo Jeep, è valorizzata dalla retroilluminazione LED.

Nuova Jeep Avenger, il cofano con la grafica dedicata

Off-road: lo stile di vita Jeep

Nonostante le dimensioni compatte, Avenger conserva il DNA Jeep. Secondo Jeep, nessun altro veicolo dello stesso segmento offre la stessa altezza da terra e gli stessi angoli caratteristici in fuoristrada. Il sistema Selec-Terrain, di serie anche sulle versioni 4×2, regola erogazione della potenza e controllo della trazione in funzione del terreno e delle condizioni meteorologiche, ed è abbinato all’Hill Descent Control.

La 4xe a trazione integrale da 145 CV ha una trasmissione elettrificata a doppia frizione, motore termico anteriore e motore elettrico posteriore in grado di erogare fino a 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori. Supera pendenze del 40% su ghiaia e del 20% anche in assenza di aderenza sull’asse anteriore, e presenta Jeep Shield nero, fendinebbia LED, barre al tetto e gancio posteriore.

Nuova Jeep Avenger, dettaglio del frontale

Libertà di scegliere la tecnologia

L’offerta comprende benzina, e-Hybrid, BEV e 4xe, con cambio manuale e automatico, trazione anteriore e integrale. La versione 100% elettrica ha un’autonomia fino a 400 km; la e-Hybrid è il primo passo nell’elettrificazione; la benzina con cambio manuale è la soluzione più accessibile. Gli allestimenti sono Longitude, Altitude, Summit e una serie speciale per l’85° Anniversario del brand; la 4xe è proposta in Upland, Overland e 85° Anniversario.

Fari Matrix LED e telecamera a 360°

I fari Matrix LED assicurano una guida notturna più rilassata. Una telecamera anteriore supplementare ricrea sul touch-screen una visuale dall’alto a 360°, utile nelle manovre di parcheggio e in fuoristrada: visuale e zoom vengono scelti automaticamente, ma il conducente può modificarli. La sicurezza è completata da sistemi avanzati di assistenza alla guida di Livello 2.

Due esemplari di Nuova Jeep Avenger

Jeep Avenger in Italia

Secondo l’elaborazione di Dataforce, i risultati di settembre e dei primi nove mesi del 2026 confermano il ruolo di protagonista di Jeep sul mercato italiano. A settembre Avenger è stata prima assoluta tra i SUV di ogni segmento e motorizzazione, con una quota superiore al 5%, ed è il SUV più venduto dell’anno, con una quota vicinissima al 5%. Nel segmento B-SUV la quota è del 10,27% nei primi nove mesi e del 10,92% a settembre. Nel cumulato gennaio-settembre 2026 è il secondo veicolo più venduto d’Italia, con una quota di mercato del 2,57%.

Nuova Jeep Avenger, vista frontale

Domande frequenti su Jeep Avenger

Quanti ordini ha raggiunto Jeep Avenger?

Lanciata nel 2023, Jeep Avenger ha raggiunto quota 300.000 ordini. Le versioni elettrificate rappresentano circa il 60% delle vendite totali.

Quali motorizzazioni offre Nuova Jeep Avenger?

Benzina, e-Hybrid, elettrica (BEV) e 4xe, con cambio manuale o automatico e trazione anteriore o integrale.

Qual è l’autonomia della Jeep Avenger elettrica?

La versione 100% elettrica ha un’autonomia fino a 400 km.

Che cosa offre la Jeep Avenger 4xe?

Trazione integrale da 145 CV, con motore termico anteriore, motore elettrico posteriore e fino a 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori. Supera pendenze del 40% su ghiaia e del 20% anche senza aderenza sull’asse anteriore.

Quali sono le novità della Avenger rinnovata a maggio?

Stile aggiornato, fari Matrix LED, telecamera anteriore con visuale a 360°, nuovo selettore Selec-Terrain, superfici interne migliori e i nuovi colori Bamboo e Forest.

Come va Jeep Avenger in Italia?

È il SUV più venduto d’Italia e il secondo modello in assoluto nel cumulato gennaio-settembre 2026, con una quota di mercato del 2,57% secondo l’elaborazione Dataforce.

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