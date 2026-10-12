Bugatti Tourbillon, la hypercar da 1.800 CV sfida il caldo estremo

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Dopo il gelo e la neve del nord della Svezia, la Bugatti Tourbillon affronta l’estremo opposto, ovvero il sole rovente dell’estate nel sud della Spagna. Nel secondo episodio della docu-serie “A New Era” diffusa sul canale YouTube della Casa automobilistica franco-tedesca, il team di sviluppo di Bugatti si trasferisce a Siviglia per mettere sotto stress i prototipi della nuova hypercar, con la Tourbillon testata con temperature ben oltre i 40°C.

Motore V16 e tre motori elettrici per 1.800 CV totali

Le condizioni climatiche di caldo estremo hanno messo alla prova il powertrain ibrido della Bugatti Tourbillon che, oltre a produrre un elevato livello di potenza, che arriva a toccare i 1.800 CV complessivi, sviluppa un altrettanto alto livello di calore che, cresce ulteriormente, quando le temperature si fanno roventi. La configurazione meccanica dell’hypercar di Bugatti prevede il motore termico V16 aspirato, affiancato da tre motori elettrici, di cui due all’anteriore ed uno al posteriore accanto al sedici cilindri, mentre un batteria da 800 V alimenta l’intero sistema elettrico del powertrain.

Focus su comfort termico interno e raffreddamento

Durante i test al caldo andaluso l’attenzione si è concentrato soprattutto su tre aree della Tourbillon: la climatizzazione dell’abitacolo, le temperature dei componenti critici e l’intera architettura di raffreddamento. I tecnici di Bugatti hanno installato oltre 200 termocoppie sul prototipo, che hanno permesso di monitorare costantemente lo stato termico della vettura in ogni fase. “Il compito principale era raffreddare adeguatamente abitacolo e vano motore senza compromettere la linea”, ha spiegato l’ingegnere di Bugatti Daniel Rios Hidalgo, con il risultato che è stato ottenuto attraverso circuiti di raffreddamento particolarmente ingegnosi. Altro aspetto fondamentale da garantire era il comfort a bordo dato che, come sottolineato dal collaudatore Paolo Magrone, con tanta potenza a disposizione, senza un abitacolo fresco è difficile essere precisi alla guida.

Oltre alle prove in strada, con temperature fino a sfiorare i 45°C, la Bugatti Tourbillon è stata ampiamente testata anche in pista, con corposi e impegnativi programmi di collaudi che hanno messo a dura prova gomme, powertrain e raffreddamento, tutti sollecitati contemporaneamente e ripetutamente, con i tipici carichi prolungati di lunghe sessioni di giri in circuito. Test al caldo estremo che prima dell’Andalusia erano stati avviati nel caldo di Dubai, dove circa un anno prima i prototipi della Tourbillon sono stati testati con temperature superiori ai 50°C.

Domande frequenti su Bugatti Tourbillon

Quanti CV ha la Bugatti Tourbillon?

La Bugatti Tourbillon sviluppa una potenza complessiva di 1.800 CV grazie a un powertrain ibrido composto da un motore V16 aspirato e tre motori elettrici, alimentati da una batteria a 800 V.

Dove è stata testata la Bugatti Tourbillon con il caldo estremo?

I prototipi della Bugatti Tourbillon sono stati sottoposti a test in Andalusia, nel sud della Spagna, nei dintorni di Siviglia, con temperature fino a sfiorare i 45°C. Le prove in condizioni climatiche estreme erano state precedute da altri collaudi a Dubai, dove il termometro aveva superato i 50°C.

Come viene testato il raffreddamento della Bugatti Tourbillon?

Durante i test in Spagna, gli ingegneri Bugatti hanno installato oltre 200 termocoppie sui prototipi per monitorare le temperature dei componenti. Le verifiche hanno riguardato il raffreddamento del powertrain ibrido, la climatizzazione dell’abitacolo e la gestione termica complessiva della vettura.

Perché la Bugatti Tourbillon viene testata a temperature superiori ai 40°C?

I test al caldo estremo servono a verificare che il motore V16, i tre propulsori elettrici, la batteria e il sistema di raffreddamento funzionino correttamente anche nelle condizioni più impegnative. Le prove permettono inoltre di garantire prestazioni costanti e comfort nell’abitacolo, anche durante lunghe sessioni di guida in pista.

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