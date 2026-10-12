Škoda Epiq Sportline: la versione più sportiva della gamma

Škoda amplia la gamma Epiq con la versione Sportline, che dà all’Urban Crossover elettrico un carattere marcatamente sportivo. È disponibile per Epiq 40 ed Epiq 55, con consegne in Italia nel corso del primo trimestre 2027, e ha l’equipaggiamento di serie più completo della gamma.

L’annuncio arriva a poche settimane dal lancio di Epiq in tutte le Concessionarie italiane e dopo oltre 30.000 ordini raccolti in Europa.

Esterno con dettagli in nero lucido

Epiq Sportline si distingue per paraurti in tinta carrozzeria, scritte e loghi Škoda in nero lucido e calotte degli specchietti dello stesso colore. È l’unico Epiq ordinabile con tetto nero. I cerchi in lega da 19 pollici sono di serie, mentre quelli da 20 pollici sono disponibili in opzione. La firma luminosa è sul Tech Deck face illuminato, e di serie ci sono fari LED Matrix e fanali posteriori a LED.

Interni ed equipaggiamento di serie

L’abitacolo ha sedili sportivi a regolazione elettrica in pelle sintetica scamosciata, materiale usato anche per bracciolo, pannelli porta e plancia. Il volante sportivo a tre razze, riscaldato e con badge Sportline, integra le palette per il recupero di energia. La dotazione comprende pedali in acciaio inox, illuminazione d’ambiente e ricarica wireless fino a 15 W: Sportline aggiunge queste dotazioni esclusive a quelle, già complete, della versione Selection.

Epiq 40 ed Epiq 55: batterie e autonomia

Epiq 40 ha una batteria da 37 kWh netti, con oltre 310 km di autonomia (dato preliminare), 99 kW e 267 Nm; la ricarica dal 10 all’80% richiede 23 minuti. Epiq 55 ha una batteria da 52 kWh netti, eroga 155 kW e 290 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e arriva a 440 km di autonomia, con ricarica dal 10 all’80% in 24 minuti. La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h per entrambe. Frenata rigenerativa, modalità veleggiamento e assistente ECO aiutano a ridurre i consumi. I prezzi della versione Sportline non sono stati ancora comunicati.

Domande frequenti su Škoda Epiq Sportline

Che cos’è Škoda Epiq Sportline?

È la nuova versione sportiva dell’Urban Crossover elettrico Epiq, con dettagli in nero lucido, tetto nero e dotazione di serie completa.

Per quali versioni è disponibile?

Per Epiq 40 ed Epiq 55.

Quando arriva in Italia?

Le consegne sono previste nel corso del primo trimestre 2027.

Che cerchi ha?

Cerchi in lega da 19 pollici di serie, da 20 pollici in opzione.

Quanta autonomia offre?

Epiq 40 supera i 310 km (dato preliminare), Epiq 55 arriva a 440 km.

Quanto costa?

I prezzi della versione Sportline non sono stati ancora comunicati.

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