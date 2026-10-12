Hyundai a Parigi: UEFA Champions League, Waymo, robot e 3 miliardi per l’Europa

Oltre a Nuova BAYON, Nuova TUCSON e TUCSON N Line, lo stand Hyundai al Salone di Parigi racconta la strategia europea del brand: la partnership con la UEFA Champions League, la possibile espansione internazionale dell’alleanza con Waymo, la robotica di Boston Dynamics e investimenti che entro il 2030 supereranno i 3 miliardi di euro nella regione.

Official Automotive Partner della UEFA Champions League

Hyundai è Official Automotive Partner della UEFA Champions League. L’accordo pluriennale parte con la stagione 2026/27 e arriva fino al termine della stagione 2030/31. Lo stand di Parigi ospita un’area dedicata. La Champions League, con 36 club partecipanti, interessa circa una persona su tre a livello globale. Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, ha ricordato che la partnership si apre con «la gamma più forte di sempre» e che IONIQ 3 è il primo dei cinque modelli principali in arrivo in Europa in questa stagione.

Il trofeo della UEFA Champions League sullo stand Hyundai a Parigi

Waymo: verso i mercati internazionali

Hyundai e Waymo stanno valutando l’espansione strategica della loro partnership sulla mobilità autonoma nei mercati internazionali. I primi veicoli IONIQ 5 predisposti per la guida autonoma saranno consegnati quest’anno a Waymo negli Stati Uniti per essere equipaggiati con il Waymo Driver, tecnologia che Hyundai presenta nel proprio stand. Il veicolo incorpora sistemi di frenata e sterzo ridondanti progettati su misura; negli Stati Uniti sarà impiegato in servizi di ride-hailing autonomi, con i mercati internazionali destinati a farne parte.

Robotica: Spot e X-ble Shoulder

I visitatori possono interagire con Spot, il robot quadrupede di Boston Dynamics, già usato nelle ispezioni industriali e nella manutenzione predittiva negli stabilimenti del Gruppo. Hyundai ricorda inoltre che al CES 2026 Boston Dynamics ha presentato la versione di produzione del robot umanoide Atlas, che sarà impiegato per la prima volta entro il 2028 al Metaplant America per attività di sequenziamento.

Spot, il robot quadrupede di Boston Dynamics, sullo stand Hyundai

A Parigi si prova anche X-ble Shoulder, esoscheletro industriale sviluppato dal Robotics LAB di Hyundai Motor Group: sostiene i muscoli della parte alta del braccio nei lavori sopra la testa, può ridurre il carico sulla spalla fino al 60% e l’attività dei deltoidi anteriori e laterali fino al 30%. Pesa circa 1,9 kg, non è motorizzato e non richiede ricarica.

Investimenti e produzione in Europa

Hyundai vende auto in Europa da quasi 50 anni e circa l’80% dei modelli venduti nel continente è costruito in Europa. Entro il 2030 il brand avrà investito oltre 3 miliardi di euro nella regione. Lo stabilimento di Nošovice (Repubblica Ceca) ha superato i cinque milioni di veicoli dal 2006 e si prepara a produrre la nuova TUCSON; a Izmit, in Turchia, dove ad agosto è partita la produzione di IONIQ 3, inizierà entro fine anno quella di Nuova BAYON, anche con motori ibridi. Hyundai Motor Europe ha una capacità produttiva di circa 580.000 unità e intende destinare più della metà della produzione regionale ai modelli elettrici a batteria.

Lo stand Hyundai al Salone di Parigi 2026

Domande frequenti su Hyundai al Salone di Parigi 2026

Per quanto tempo Hyundai sarà partner della UEFA Champions League?

Dalla stagione 2026/27 fino al termine della stagione 2030/31.

Che cosa prevede la partnership con Waymo?

I primi IONIQ 5 predisposti alla guida autonoma saranno consegnati quest’anno a Waymo negli Stati Uniti; le due aziende valutano l’espansione ai mercati internazionali.

Che robot si vedono sullo stand di Parigi?

Spot di Boston Dynamics e l’esoscheletro X-ble Shoulder, entrambi da provare.

Quanto investe Hyundai in Europa?

Oltre 3 miliardi di euro entro il 2030.

Quali modelli Hyundai debuttano a Parigi?

Nuova BAYON, Nuova TUCSON e Nuova TUCSON N Line.

Quando parte la produzione di Nuova BAYON?

Entro la fine dell’anno nello stabilimento di Izmit, in Turchia.

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