Bugatti Veyron: l’asta è da record, venduta per 4,7 milioni di euro

La Bugatti Veyron è uno dei modelli più celebri del marchio francese ed anche uno dei più performanti, con i suoi 1.200 cavalli di potenza e prestazioni al top. Ora ha anche stabilito un nuovo record in un’asta in Svizzera: un esemplare ancora più esclusivo, visto che si tratta della ‘Jean-Pierre Wimille’, è stato venduto a 4.505.000 franchi svizzeri, pari a circa 4,7 milioni di euro. Mai una Veyron era stata acquistata per una cifra così elevata in un’asta pubblica.

In onore del vincitore della 24 Ore di Le Mans

Come dicevamo, si tratta di una vettura esclusiva, realizzata in onore di Jean-Pierre Wimille del primo vincitore Bugatti della 24 Ore di Le Mans nel 1937. Per celebrare i suoi piloti più grandi, infatti, la casa francese ha creato la serie a tiratura limitata “Les Légendes de Bugatti”. Sono stati realizzati solamente sei modelli in edizione speciale basati sulla Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, con una produzione limitata a soli tre esemplari per ciascuna versione. Il primo modello di questa straordinaria stirpe è stata proprio la “Jean-Pierre Wimille”, la protagonista dell’asta.

Basata sulla Grand Sport Vitesse con tetto di tipo targa, la vettura sfruttava il motore W16 da 8,0 litri con quattro turbocompressori, derivato dalla Super Sport, capace di erogare ben 1.200 cavalli. Per gestire una potenza così elevata, gli ingegneri hanno rinforzato il telaio riducendo i movimenti della scocca durante le forti accelerazioni, le decelerazioni e le curve, garantendo così che le prestazioni non venissero compromesse dall’assenza di un tetto fisso. Il risultato è stato una vettura capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 410 km/h, conquistando il titolo di roadster di serie più veloce del mondo.

Una serie di dettagli unici

Questi modelli presentano dettagli esclusivi, riprendendo elementi distintivi legati al pilota. La Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse “Jean-Pierre Wimille”, infatti, trae ispirazione dalla Type 57G “Tank” bicolore che Wimille guidò insieme al connazionale francese Robert Benoist nel 1937, anno in cui la Bugatti conquistò la sua prima vittoria a Le Mans. La vettura propone la speciale verniciatura azzurra ‘Blue Wimille’ e fibra di carbonio a vista, di colore blu scuro. Il tracciato del Circuit de la Sarthe è ben visibile sulla parte inferiore dell’alettone posteriore attivo, mentre la firma di Wimille è incisa al laser sui tappi del serbatoio del carburante e dell’olio.

Gli interni riprendono lo stesso tema cromatico, accostando il “Bleu Wimille” ai rivestimenti in “Lake Blue” (blu scuro). La firma di Wimille compare nuovamente, ricamata sui poggiatesta dei sedili in pelle bicolore. Il volante e la leva del cambio sono impreziositi dai colori nazionali francesi, grazie alle cuciture incrociate nei toni del blu, del bianco e del rosso. Il disegno del circuito di Le Mans è presente anche sotto forma di inserto in rilievo, realizzato in alluminio fresato e lucidato, incastonato nel coperchio in carbonio blu scuro del vano portaoggetti centrale.

Ha percorso meno di 4.000 km

La vettura oggetto dell’asta è stata prodotta nel 2014 e consegnata il 21 maggio di quell’anno al primo proprietario a Dubai. Secondo il libretto di manutenzione in dotazione, la Veyron è stata sottoposta a interventi di assistenza presso Bugatti Dubai nel maggio 2016 e nell’ottobre 2017. Successivamente ha avuto dei proprietari anche in Germania e Svizzera, ma è stata utilizzata molto raramente, tanto che il contachilometri segna solamente 3.766 km percorsi.

Quanto è stata pagata la Bugatti Veyron Jean-Pierre Wimille all’asta?

La Bugatti Veyron Jean-Pierre Wimille è stata venduta in Svizzera per 4.505.000 franchi svizzeri, pari a circa 4,7 milioni di euro. Si tratta della cifra più elevata mai raggiunta da una Veyron in un’asta pubblica.

Perché questa Bugatti Veyron è così esclusiva?

La vettura appartiene alla serie limitata “Les Légendes de Bugatti”, realizzata per celebrare i grandi piloti del marchio. Sono stati prodotti solamente sei modelli, tre per ciascuna versione, e la Jean-Pierre Wimille è stata la prima della serie.

Quali prestazioni offre la Veyron Jean-Pierre Wimille?

Il motore W16 da 8,0 litri con quattro turbocompressori sviluppa 1.200 cavalli. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 410 km/h.

Quanti chilometri ha percorso l’esemplare venduto?

Prodotta nel 2014 e consegnata al primo proprietario a Dubai il 21 maggio dello stesso anno, la Veyron è stata utilizzata molto raramente. Il contachilometri segna appena 3.766 km.

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