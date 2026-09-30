La Polizia di Dubai arruola una Ferrari 812 Superfast firmata Mansory

Ancora una volta il corpo della Polizia di Dubai offre un buon motivo per farsi invidiare dai colleghi di tutto il mondo. Mentre le flotte della maggior parte delle forze dell’ordine sono composte da comuni utilitarie, berline, station wagon o SUV, gli agenti di Dubai pattugliano le strade a bordo di supercar da milioni di euro che ben pochi hanno l’occasione di guidare.

Ferrari 812 Superfast con livrea bianca e verde e tuning Mansory

Allo sfarzoso parco auto della Polizia di Dubai ora si è aggiunto un altro gioiello su quattro ruote. L’ultima arrivata nella flotta è una Ferrari 812 Superfast, che però è molto più “ricca” di una semplice modello di serie del Cavallino. Come il resto delle vetture della Polizia di Dubai, anche questa Ferrari sfoggia la divisa d’ordinanza del corpo emiratino, ovvero la classica livrea bianca e verde, con una serie di novità che vanno oltre l’estetica, grazie alle numerose modifiche apportata da Mansory, il celebre tuner tedesco che ama spingere all’estremo le proprie elaborazioni.

Per i consueti standard di Mansory, questa 812 Superfast rivisitata appare relativamente sobria e discreta, priva degli aggiornamenti più audaci e delle modifiche più eccentriche viste in altri tuning dell’elaboratore tedesco. Ciononostante, trattandosi pur sempre di un’auto della polizia destinata ad operazioni e attività di contrasto alla criminalità, siamo certi che non passerà inosservata nemmeno tra le strade di Dubai.

Le modifiche Mansory sulla supercar del Cavallino

Sull’anteriore di questa Ferrari 821 Superfast spicca un nuovo splitter in fibra di carbonio con dettagli gialli e una griglia frontale modificata. Mansory ha inoltre aggiunto sulla supercar anche delle prese d’aria in carbonio sul cofano, cerchi aftermarket con finitura nera e pinze dei freni gialle. Tra le novità del tuner ci sono anche delle feritoie aggiuntive laterali collocate dietro i passaruota anteriori. Decisamente più vistose sono le modifiche apportate al posteriore, con la presenza di un grande alettone fisso sulla coda e di un diffusore personalizzato con dettagli gialli e una terza luce di stop ispirata alle monoposto di Formula 1. A completare l’allestimento della supercar ci sono la targhe di Dubai con la sigla “812”.

In buona e lussuosa compagnia

Come sottolineato precedentemente, questa Ferrari 812 Superfast elaborata è solo una delle tante supercar arruolate di recente nella flotta della Polizia di Dubai. Tra gli ultimi arrivi nel lussuoso parco auto c’è anche un’altra supercar italiana, una Lamborghini Revuelto, anch’essa personalizzata da Mansory, che è stata consegnata alle autorità locali a inizio 2026.

Domande frequenti su auto della Polizia di Dubai

Quale Ferrari usa la Polizia di Dubai?

La Polizia di Dubai ha inserito nella propria flotta una Ferrari 812 Superfast, personalizzata da Mansory con numerose modifiche estetiche e aerodinamiche e caratterizzata dalla livrea bianca e verde delle forze dell’ordine emiratine.

La Ferrari 812 Superfast della Polizia di Dubai è stata modificata da Mansory?

Sì. La vettura è stata elaborata da Mansory, che ha aggiunto componenti in fibra di carbonio, uno splitter anteriore, nuove prese d’aria, cerchi specifici, un grande alettone posteriore e un diffusore personalizzato.

Quali altre supercar fanno parte della Polizia di Dubai?

La flotta della Polizia di Dubai comprende numerose supercar ed è stata arricchita anche da altri modelli ad alte prestazioni. Tra gli arrivi più recenti figura una Lamborghini Revuelto personalizzata da Mansory.

Perché la Polizia di Dubai utilizza supercar?

Le supercar fanno parte dell’immagine della Polizia di Dubai e vengono utilizzate anche per attività di pattugliamento e per iniziative rivolte al pubblico e ai turisti. La flotta speciale contribuisce inoltre alla visibilità internazionale del corpo di polizia.

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