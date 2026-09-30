Martin Sander lascia Volkswagen e torna in Audi

A poche ore dal passaggio effettivo, fissato per il 1° ottobre 2026, Martin Sander ha salutato pubblicamente il team Volkswagen: il dirigente, attualmente membro del Consiglio di Amministrazione per Vendite, Marketing e After Sales del marchio Volkswagen, torna in AUDI AG con la responsabilità di Vendite e Marketing. Il cambiamento, che coinvolge anche Marco Schubert, atteso a un nuovo ruolo di vertice nel Gruppo Volkswagen per il Nord America, era stato annunciato ufficialmente da Audi lo scorso 2 settembre 2026.

Chi è Martin Sander e il suo ritorno in Audi

Secondo il comunicato ufficiale di Audi, Martin Sander è già stato una figura di riferimento del marchio dei quattro anelli: dal 1995 al 2022 ha occupato diverse posizioni di responsabilità in Audi, prima di assumere, da giugno 2024, il ruolo di membro del Board of Management per Vendite, Marketing e After Sales del marchio Volkswagen. Sander porta con sé una lunga esperienza internazionale nel settore vendite e mercati, in particolare in Europa e Nord America, ed è descritto da Audi come una figura “strettamente connessa” sia con Audi che con l’intero Gruppo Volkswagen.

Il saluto di Martin Sander al team Volkswagen

Lo stesso Martin Sander ha commentato il passaggio con un messaggio personale pubblicato su LinkedIn: “Non mi sono mai piaciuti gli addii, ma sono un fan di affrontare una nuova sfida. E dopo più di due anni intensi con il marchio Volkswagen, sto tornando a AUDI AG, dove la mia carriera è iniziata più di 30 anni fa”. Sander ha aggiunto di essere “molto felice che, all’interno del Volkswagen Group, questo sia auf Wiedersehen piuttosto che addio”, sottolineando la continuità del suo percorso all’interno del gruppo tedesco.

I risultati in Volkswagen: ID. Polo e il programma ID. Lead

Nel suo messaggio, Sander ha ricordato alcuni dei risultati raggiunti durante il suo mandato in Volkswagen. Tra questi, il lancio della nuova Volkswagen ID. Polo, arrivata nei concessionari all’inizio di settembre 2026 e che avrebbe già raccolto più di 40.000 ordini, secondo quanto dichiarato da Sander stesso. Ha inoltre citato “ID. Lead”, il programma trasversale ai reparti lanciato poco dopo il suo arrivo in Volkswagen, pensato per rendere l’elettromobilità una responsabilità condivisa da tutta l’azienda, concessionari compresi, e non solo di un singolo reparto.

Sander ha sottolineato come Volkswagen resti il marchio leader di mercato in Europa, in un contesto che ha definito “generosamente definibile in continuo cambiamento”. Alla guida del reparto vendite del marchio Volkswagen subentra ora Martin Jahn, a cui Sander ha rivolto un pubblico augurio di successo.

Marco Schubert verso il Nord America

Il posto lasciato da Martin Sander in Audi era occupato, da settembre 2024, da Marco Schubert, Membro del Board of Management di Audi per Vendite e Marketing e, contestualmente, membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen per Vendite, Marketing e After Sales. Dal 1° ottobre 2026, Schubert entrerà nell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità sulla gestione complessiva della regione Nord America, riportando direttamente a Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen.

Le dichiarazioni dei vertici Audi

Il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Audi, Manfred Döss, ha dichiarato: “Marco Schubert ha guidato una delle più grandi iniziative di rinnovamento della gamma nella storia di Audi in condizioni di mercato difficili […] Con Martin Sander, acquisiamo un esperto di vendite e marketing di esperienza internazionale, che conosce molto bene Audi e porta una vasta esperienza in Europa e Nord America”. Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha aggiunto: “Con la sua esperienza internazionale, la sua profonda conoscenza di Audi e la sua solida rete all’interno del Gruppo, Martin Sander è la scelta giusta per questo ruolo. Sono davvero lieto di lavorare di nuovo con lui”.

Volkswagen ID. Polo (155 kW) – consumo combinato: 14,6-13,3 kWh/100 km; emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km; classe di efficienza CO₂: A.

Domande frequenti su Martin Sander e il cambio ai vertici Audi-Volkswagen

Chi è Martin Sander?

Martin Sander è un dirigente che ha lavorato in Audi dal 1995 al 2022, per poi guidare da giugno 2024 il reparto Vendite, Marketing e After Sales del marchio Volkswagen. Da ottobre 2026 torna in Audi con la responsabilità di Vendite e Marketing.

Da quando Martin Sander guida Vendite e Marketing di Audi?

Il cambiamento è effettivo dal 1° ottobre 2026, come comunicato ufficialmente da Audi il 2 settembre 2026.

Chi sostituisce Martin Sander alla guida delle vendite Volkswagen?

Secondo quanto dichiarato da Sander stesso, il ruolo viene affidato a Martin Jahn.

Che fine fa Marco Schubert, il predecessore di Sander in Audi?

Marco Schubert entra nell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la regione Nord America, riportando direttamente al CEO del Gruppo, Oliver Blume.

Quali risultati ha citato Sander del suo periodo in Volkswagen?

Sander ha citato in particolare il lancio della Volkswagen ID. Polo, con oltre 40.000 ordini raccolti a poche settimane dall’arrivo nei concessionari, e il programma cross-reparto “ID. Lead” per l’elettromobilità.

Perché Audi e Volkswagen hanno cambiato questi due dirigenti insieme?

Si tratta di un doppio avvicendamento comunicato in un unico annuncio dal Gruppo Volkswagen, che riguarda contemporaneamente due posizioni chiave del Board of Management: quella di Vendite e Marketing in Audi e quella per la regione Nord America nel Gruppo.

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