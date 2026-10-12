Leapmotor a Parigi: B03, D19 e produzione B10 in Spagna

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Parigi 2026 per aprire una nuova fase della sua crescita europea: il 12 ottobre 2026 il marchio ha presentato la gamma europea più completa mai esposta, con il debutto europeo della berlina compatta B03, la presentazione del SUV ammiraglia D19 e la conferma dell’avvio della produzione della B10 in Spagna, a Saragozza.

A soli due anni dal debutto europeo, avvenuto proprio al Salone di Parigi, Leapmotor International prosegue il proprio percorso di espansione con una gamma sempre più diversificata, una rete commerciale in crescita e un impegno di lungo periodo sul continente. Durante la conferenza stampa, Danilo Annese, Chief Executive Officer di Leapmotor International, ha illustrato la visione strategica per la prossima fase, sottolineando il ruolo di innovazione, localizzazione e soluzioni di mobilità orientate al cliente.

Leapmotor B03: la berlina compatta elettrica debutta in Europa

La nuova Leapmotor B03 è una berlina compatta 100% elettrica pensata per gli stili di vita urbani contemporanei e basata sulla più recente Compact Electric Platform del marchio. Dichiara fino a 390 km di autonomia nel ciclo WLTP e supporta la ricarica rapida 2.5C, che consente di passare dal 10 all’80% della batteria in soli 21 minuti. Il motore elettrico arriva a una potenza fino a 145 kW.

Nonostante le dimensioni compatte, B03 offre fino a 888 mm di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un vano bagagli versatile. Tra le soluzioni dedicate alla praticità figurano l’area di stivaggio impermeabile Leap Box, il sistema di sedili posteriori LeapFlex e oltre 30 vani portaoggetti.

Tecnologia, comfort e sicurezza della B03

Il cuore dell’esperienza a bordo è il touchscreen flottante da 14,6 pollici, affiancato dal quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e gestito dal sistema Leap OS 4.0 Plus. L’auto è compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e riceve aggiornamenti over-the-air, con un’interfaccia ispirata agli smartphone.

Sul fronte del comfort, B03 propone sedili e volante riscaldabili, climatizzazione automatica e un ampio impiego di materiali ecosostenibili e morbidi al tatto. Per la sicurezza, grazie alla più recente architettura elettronica ed elettrica di Leapmotor e a una completa dotazione di sensori, mette a disposizione 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Leapmotor D19: il SUV ammiraglia con tecnologia Super REEV

Leapmotor D19 è il nuovo SUV ammiraglia di grandi dimensioni del marchio ed è presentato come vetrina delle più recenti innovazioni in tema di mobilità intelligente, comfort premium e architettura del veicolo. Progettato come modello di riferimento globale, punta a competere nei segmenti di fascia superiore anche a livello internazionale.

L’abitacolo è configurabile a sei o sette posti: nella configurazione premium 2+2+2 la seconda fila ospita poltrone indipendenti di tipo captain’s chair. Completano il quadro un ampio ecosistema di infotainment, avanzate tecnologie di assistenza alla guida e un sistema di sospensioni che si adatta in tempo reale alle condizioni della strada. D19 adotta la tecnologia Super REEV di Leapmotor, che garantisce capacità di percorrenza sulle lunghe distanze ed elevate prestazioni di ricarica, e l’architettura Cell-to-Chassis.

Produzione della B10 a Saragozza: “local for local”

Leapmotor ha annunciato l’avvio ufficiale della produzione della B10 100% elettrica nel suo primo stabilimento europeo, a Saragozza, in Spagna. Lo stabilimento, sviluppato in collaborazione con Stellantis e basato sulla sua esperienza industriale e manifatturiera, produrrà veicoli destinati specificamente ai clienti europei.

Per il marchio si tratta di un passaggio chiave della strategia di localizzazione: produrre in Europa per i clienti europei avvicina la produzione ai mercati, consente di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze locali e punta a consolidare la fiducia dei clienti con un autentico approccio “local for local”.

La più grande presenza Leapmotor di sempre a Parigi

Il Salone di Parigi 2026 ospita la più ampia presenza espositiva mai realizzata da Leapmotor in Europa: uno stand di 500 metri quadrati con la gamma più completa mai esposta. Lo spazio comprende un’area gaming ispirata al concept “The Endless Game” della B05 e, per la prima volta in Europa, un corner merchandising con abbigliamento e accessori del marchio.

Per accompagnare la transizione elettrica, i clienti Leapmotor possono inoltre accedere all’ecosistema di ricarica Stellantis Free2move Charge, con l’accesso a oltre un milione di punti di ricarica pubblici in tutta Europa.

Domande frequenti su Leapmotor al Salone di Parigi 2026

Quali novità porta Leapmotor al Salone di Parigi 2026?

Leapmotor presenta il debutto europeo della berlina compatta elettrica B03, il SUV ammiraglia D19 e conferma l’avvio della produzione della B10 a Saragozza, in Spagna. Lo stand di 500 metri quadrati espone la gamma europea più completa mai presentata dal marchio.

Quanta autonomia ha la Leapmotor B03?

La Leapmotor B03 dichiara fino a 390 km di autonomia nel ciclo WLTP. Con la ricarica rapida 2.5C passa dal 10 all’80% della batteria in 21 minuti.

Quanti posti ha la Leapmotor D19?

La Leapmotor D19 è configurabile a sei o sette posti. Nella configurazione premium 2+2+2 la seconda fila ha poltrone indipendenti di tipo captain’s chair.

Dove viene prodotta la Leapmotor B10 per l’Europa?

La Leapmotor B10 100% elettrica viene prodotta nello stabilimento di Saragozza, in Spagna, il primo stabilimento produttivo europeo del marchio, sviluppato con Stellantis e destinato ai clienti europei.

Che cos’è la tecnologia Super REEV di Leapmotor?

Super REEV è la tecnologia di Leapmotor montata sulla D19 che, secondo il marchio, garantisce capacità di percorrenza sulle lunghe distanze ed elevate prestazioni di ricarica, in abbinamento all’architettura Cell-to-Chassis.

Come si ricaricano le auto Leapmotor in Europa?

I clienti Leapmotor possono usare l’ecosistema Stellantis Free2move Charge, che offre l’accesso a oltre un milione di punti di ricarica pubblici in tutta Europa.

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