BYD conferma l’efficienza delle proprie tecnologie ottenendo un risultato record nei test indipendenti Green NCAP con la DOLPHIN G DM-i, la compatta ibrida plug-in di segmento B e primo modello BYD progettato specificamente per il mercato europeo.

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DOLPHIN G DM-i: il record Green NCAP per un’ibrida plug-in

La DOLPHIN G DM-i ha ottenuto una valutazione complessiva di 4,5 stelle, con un punteggio dell’88%, secondo i test indipendenti di Green NCAP. Si tratta del miglior risultato mai assegnato a un’ibrida plug-in secondo l’attuale protocollo di valutazione Green NCAP, superiore di circa il 20% al precedente record. La combinazione di motore elettrico, Blade Battery e motore a benzina è progettata per massimizzare l’efficienza energetica, consentendo di percorrere gran parte dei tragitti quotidiani in modalità completamente elettrica e garantendo al contempo la flessibilità necessaria per gli spostamenti sulle lunghe distanze. Il modello era stato presentato ufficialmente al pubblico europeo in occasione del Salone di Parigi 2026, dove BYD lo aveva già indicato come un tassello centrale della propria strategia per il mercato europeo.

Autonomia elettrica e test invernale a -7°C

Green NCAP ha evidenziato in particolare l’autonomia in modalità elettrica della DOLPHIN G DM-i, che raggiunge i 105 km nel ciclo combinato WLTP. Nelle condizioni di prova, più severe rispetto a quelle previste dall’omologazione WLTP, il modello ha registrato un’autonomia elettrica di 97 km. Green NCAP ha sottolineato la buona efficienza energetica e l’autonomia elettrica del modello, in grado di completare l’intero test invernale a -7°C senza ricorrere al motore termico.

Emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita: 124 g CO2-eq/km

Particolarmente positivo anche il risultato relativo alle emissioni di gas serra. Grazie all’elevata capacità di percorrenza in modalità elettrica, al mix energetico europeo e ai dati sulle emissioni legate alla produzione, verificati in modo indipendente, la DOLPHIN G DM-i registra emissioni complessive lungo l’intero ciclo di vita pari a 124 g CO2-eq/km, un valore definito da Green NCAP “notevolmente contenuto”.

“La DOLPHIN G DM-i è il primo modello BYD progettato specificamente per l’Europa e siamo particolarmente soddisfatti che Green NCAP le abbia assegnato il miglior risultato di sempre per un veicolo ibrido plug-in. Il nostro impegno è rendere concrete le innovazioni tecnologiche e con la DOLPHIN G DM-i portiamo la più recente generazione della tecnologia DM in uno dei segmenti di mercato in cui il rapporto qualità-prezzo è più rilevante: quello delle compatte. Siamo quindi particolarmente orgogliosi che il nuovo riferimento per le ibride plug-in secondo Green NCAP sia anche il modello più accessibile della categoria”, ha dichiarato Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD.

Il risultato si aggiunge a quello ottenuto in precedenza da un’altra vettura della gamma BYD, la Dolphin Surf, premiata a sua volta da Green NCAP con cinque stelle e un punteggio del 96%, a conferma dell’attenzione del marchio cinese verso l’efficienza energetica e la sostenibilità dei propri modelli europei. Per chi fosse interessato all’acquisto, BYD Italia ha recentemente proposto per la DOLPHIN G DM-i anche un’offerta promozionale con anticipo zero e tasso zero in occasione del Black Friday.

Domande frequenti su BYD DOLPHIN G DM-i e Green NCAP

Che punteggio ha ottenuto BYD DOLPHIN G DM-i nei test Green NCAP?

BYD DOLPHIN G DM-i ha ottenuto una valutazione complessiva di 4,5 stelle con un punteggio dell’88%, il miglior risultato mai assegnato a un’ibrida plug-in secondo l’attuale protocollo Green NCAP.

Quanti km di autonomia elettrica ha la DOLPHIN G DM-i?

Secondo il ciclo combinato WLTP, l’autonomia in modalità elettrica è di 105 km; nelle condizioni di prova Green NCAP, più severe, il modello ha registrato 97 km, completando anche l’intero test invernale a -7°C senza usare il motore termico.

Quali sono le emissioni di CO2 lungo il ciclo di vita del veicolo?

Le emissioni complessive lungo l’intero ciclo di vita sono pari a 124 g CO2-eq/km, un valore definito da Green NCAP “notevolmente contenuto”.

Che tecnologia ibrida monta la DOLPHIN G DM-i?

Monta la tecnologia DM-i di BYD, che combina un motore elettrico, la Blade Battery e un motore a benzina, progettata per massimizzare l’efficienza energetica e percorrere gran parte dei tragitti quotidiani in modalità completamente elettrica.

Cos’è Green NCAP?

Green NCAP è un programma indipendente di valutazione ambientale dei veicoli, che misura efficienza energetica, emissioni e consumi reali in condizioni di test spesso più severe rispetto all’omologazione WLTP ufficiale.

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