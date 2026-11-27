Con la concorrenza internazionale sempre più agguerrita, anche l’industria automobilistica giapponese prova a recuperare efficienza partendo dai costi di materiali e componenti. Secondo quanto riporta il Nikkei, uno dei principali quotidiani economico-finanziari del Paese del Sol Levante, la Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) sta lavorando insieme alla Japan Auto Parts Industries Association, che rappresenta i componentisti, al fine di definire standard condivisi nell’approvvigionamento di materiali e componenti.

L’intento è quello di risparmiare, tagliando i costi, a beneficio dell’intero comparto. Oggi ogni costruttore detta le proprie specifiche, e i fornitori devono adattare produzione e controlli a ciascun cliente. Una diversificazione e una complessità che si traduce in costi maggiori, dato che ogni variante di un singolo componente costa denaro, tempo e scarti. Uniformare le regole permetterebbe di produrre in modo più lineare ed economicamente più conveniente, oltre che di ridurre gli sprechi lungo tutta la filiera.

Si prova a uniformare acciaio, riciclo plastiche e cablaggi elettrici

Le soluzioni allo studio emerse da questo dialogo tra costruttori e fornitori di componenti sono tre. La prima riguarda criteri di qualità comuni per le forniture di acciaio, in modo che lo stesso materiale possa essere destinato a più marchi senza ulteriori verifiche specifiche. La seconda è un protocollo condiviso per il riciclo delle plastiche, tema sempre più rilevante con l’avanzare delle normative ambientali. La terza, più concreta, è un codice colori uniforme per i fili dei cablaggi elettrici, che semplificherebbe produzione, montaggio e assistenza.

Così il “made in Japan” potrebbe diventare ancor più competitivo

L’iniziativa rientra tra le sette priorità individuate dalla JAMA nel 2025, una delle quali punta proprio a rafforzare le catene di fornitura attraverso la standardizzazione. Il progetto, che in futuro potrebbe estendersi ad altri componenti, ampliando ulteriormente i benefici, ha le potenzialità per rappresentare uno strumento utile ai costruttori giapponesi nel tentativo di tenere sotto controllo i costi senza sacrificare la qualità, peculiarità storica del “made in Japan”. Se le aziende nipponiche dell’automotive riusciranno a trovare un accordo, la standardizzazione potrebbe diventare un importante leva competitiva nel mercato automobilistico mondiale.

Perché i costruttori giapponesi vogliono standardizzare materiali e componenti?

L’obiettivo è ridurre i costi di produzione e semplificare la catena di fornitura. Attualmente ogni casa automobilistica utilizza specifiche differenti, costringendo i fornitori ad adattare materiali, processi produttivi e controlli a seconda del cliente. L’introduzione di standard comuni permetterebbe di ridurre complessità, sprechi e costi.

Quali componenti dell’auto saranno interessati dalla standardizzazione in Giappone?

Le prime aree individuate riguardano tre categorie: acciaio, per definire criteri di qualità condivisi; plastiche, attraverso protocolli comuni per il riciclo; e cablaggi elettrici, con l’introduzione di un codice colori uniforme per i fili. In futuro il progetto potrebbe estendersi ad altri componenti.

Quali associazioni giapponesi stanno lavorando al progetto?

L’iniziativa coinvolge la Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), che rappresenta i costruttori automobilistici giapponesi, e la Japan Auto Parts Industries Association, che riunisce le aziende produttrici di componenti. Le due organizzazioni collaborano per definire standard condivisi nell’approvvigionamento di materiali e componenti.

Quali vantaggi porterà la standardizzazione all’industria automobilistica giapponese?

La standardizzazione potrebbe consentire ai costruttori di contenere i costi, migliorare l’efficienza produttiva e rendere più competitiva l’intera filiera. I fornitori potrebbero beneficiare di processi più semplici e di minori varianti da gestire, mentre le case automobilistiche avrebbero la possibilità di ottimizzare gli acquisti senza compromettere la qualità dei prodotti.

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