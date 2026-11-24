BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha ottenuto la massima valutazione Green NCAP di cinque stelle per il suo modello più compatto in Europa, la Dolphin Surf. Già nominata World Urban Car of the Year lo scorso anno, l’elettrica compatta ha ottenuto un punteggio totale del 96% nel test indipendente, che misura caratteristiche chiave come l’efficienza energetica e l’emissione di gas nel ciclo Well-to-Wheel.

Dolphin Surf: 96% nel test Green NCAP, ottime prestazioni in “Clean Air”

Il risultato si aggiunge alla recente valutazione massima di cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP, confermando l’approccio dell’azienda nel portare sicurezza e sostenibilità anche su un modello così compatto. La sezione “Clean Air” del test fornisce la base per la valutazione: Green NCAP descrive “prestazioni molto buone” non solo sulle emissioni del tubo di scarico, ma anche sulle emissioni non dovute allo scarico, come l’usura degli pneumatici e dei freni, oltre agli inquinanti del ciclo di vita derivanti dalla produzione, dall’approvvigionamento energetico alla manutenzione e al riciclo a fine vita. Il punteggio dei gas di 9,9/10 riflette il basso consumo energetico dell’auto, le dimensioni compatte e il peso limitato, oltre alla capacità elevata della batteria. Green NCAP attribuisce un peso anche alla funzione Vehicle-to-Load (V2L) della Dolphin Surf, che può fornire energia ai dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

Aleksandar Damyanov, Technical Manager di Green NCAP, ha dichiarato: “La Dolphin Surf deve i suoi ottimi risultati di sostenibilità Green NCAP non solo alle dimensioni compatte e alla batteria ridotta ed efficiente, ma anche al basso consumo energetico ottenuto nei nostri test. Ciò che rende l’auto estremamente interessante per i consumatori è la sua performance ben bilanciata in tutte e tre le aree della valutazione dell’esperienza di guida, affiancate da una valutazione di sicurezza Euro NCAP a cinque stelle.”

Domande frequenti su BYD Dolphin Surf Green NCAP

Che punteggio ha ottenuto la BYD Dolphin Surf nel test Green NCAP?

La Dolphin Surf ha ottenuto la massima valutazione di cinque stelle, con un punteggio totale del 96%.

Cosa misura il test Green NCAP?

Misura caratteristiche chiave come l’efficienza energetica e le emissioni di gas nel ciclo Well-to-Wheel, con un’attenzione particolare alla sezione “Clean Air” su emissioni dirette e non dovute allo scarico.

La Dolphin Surf ha ottenuto anche le 5 stelle Euro NCAP?

Sì, il risultato Green NCAP si aggiunge alla recente valutazione massima di cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP.

Cos’è la funzione Vehicle-to-Load della Dolphin Surf?

È la funzione V2L che consente di fornire energia ai dispositivi esterni fino a una potenza di 3,3 kW.

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