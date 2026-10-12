Mazda 2 Hybrid, 4 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test

La compatta ibrida ottiene quattro stelle: bene i test laterali, deboli le gambe del guidatore nel frontale

di Redazione12 Ottobre, 2026

Mazda 2 Hybrid

Mazda 2 Hybrid quattro stelle Euro NCAP: 72% Adult Occupant, 84% Child Occupant, 83% utenti vulnerabili, 72% Safety Assist. Il video del test.

La Mazda 2 Hybrid ottiene quattro stelle Euro NCAP: 72% in Adult Occupant, 84% in Child Occupant, 83% in Vulnerable Road Users e 72% in Safety Assist. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.

I risultati nei quattro ambiti

Secondo la scheda di Euro NCAP, la Mazda 2 Hybrid ottiene: 72% in Adult Occupant, 84% in Child Occupant, 83% in Vulnerable Road Users e 72% in Safety Assist.

Nella scheda Euro NCAP il modello testato è indicato come Toyota Yaris 1.5 hybrid con guida a sinistra, una hatchback con massa in ordine di marcia di 1.240 kg; la scheda della Mazda 2 Hybrid riporta i relativi risultati e le immagini dei test.

Mazda 2 Hybrid
Mazda 2 Hybrid

Cosa dice Euro NCAP

Nel test frontale con sovrapposizione parziale l’abitacolo è rimasto stabile, ma la pressione dell’airbag è risultata insufficiente a evitare che la testa del guidatore arrivasse a battere sul volante: è stata applicata una penalità e la protezione è stata giudicata adeguata. La protezione della parte alta delle gambe del guidatore è stata giudicata debole e quella della parte bassa scarsa. Nei test laterali, barriera e palo, la protezione è stata buona per tutte le aree critiche, con il massimo dei punti. Buona anche la protezione dal colpo di frusta. L’auto ha l’eCall avanzato e un sistema contro gli impatti secondari. Per i bambini la protezione è stata buona o adeguata con i manichini da 6 e 10 anni, ma la 2 Hybrid non ha il rilevamento della presenza di bambini a bordo.

Il test frontale a tutta larghezza, eseguito sulla Toyota Yaris
Il test frontale a tutta larghezza, eseguito sulla Toyota Yaris

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della Mazda 2 Hybrid.

Domande frequenti su Mazda 2 Hybrid e Euro NCAP



Quante stelle ha ottenuto la Mazda 2 Hybrid ai test Euro NCAP?

Quattro stelle su cinque.

Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?

Adult Occupant 72%, Child Occupant 84%, Vulnerable Road Users 83%, Safety Assist 72%.

Quale versione è stata testata?

Euro NCAP indica la Toyota Yaris 1.5 hybrid con guida a sinistra, hatchback da 1.240 kg.

Quali sono i punti deboli emersi?

Nel test frontale la protezione della parte alta e bassa delle gambe del guidatore è stata giudicata debole e scarsa; manca inoltre il rilevamento della presenza di bambini a bordo.

Quando è stata pubblicata la valutazione?

Il 12 ottobre 2026.

Dove si può vedere il video del test?

Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP.

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