Lancia Gamma HF Integrale: il nuovo modello su strada a Torino

La nuova Lancia Gamma ha fatto il suo debutto al Salone di Parigi 2026, la scorsa settimana. Un modello su cui la casa italiana punta molto per tornare ai fasti del passato e su cui ha riproposto una sigla storica ed iconica: HF Integrale. Un marchio nato nel lontano 1951, diventato leggenda negli anni ’90 con l’iconica Delta ed ora portato nel presente. In versione 100% elettrica e, dopo averla vista all’appuntamento parigino, è stata avvistata sulle strade italiane.

Da Parigi a Torino

Infatti, questo nuovo modello è stato ‘pizzicato’ da Walter Wayr, per l’agenzia GabetzSpyUnit, mentre percorreva le strade di Torino. Un primo esemplare, in attesa del vero e proprio arrivo nelle concessionarie, con le prime consegne attese per la fine del mese di novembre. E, a partire dal 2027, non sarà poi così particolare vederla sulle strade di tutta Italia. Con l’obiettivo di attirare un numero importante di clienti, in particolare chi ama i crossover fastback.

Una potenza di 375 cavalli

La nuova Lancia Gamma HF Integrale, come dicevamo, è un modello solamente a zero emissioni e propone un doppio motore elettrico, uno per assale, con una potenza complessiva di 375 cavalli ed una coppia massima di 509 Nm. Per prestazioni di alto livello, come lo scatto da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi oppure una velocità massima di 190 chilometri orari. Senza dimenticare l’autonomia, con 676 chilometri di percorrenza dichiarata, con la batteria da 97,2 kWh.

Un elemento chiave è la trazione integrale, rivista in chiave contemporanea. La coppia viene distribuita in modo variabile tra avantreno e retrotreno, cercando istante per istante l’assale con la migliore aderenza. Se c’è slittamento, la trazione 4WD entra in azione in pochi millisecondi, per dare la giusta tenuta sui fondi difficili. Nella guida di tutti i giorni, invece, la vettura si affida al solo assale anteriore, riducendo i consumi e portando l’autonomia al massimo. Ed è presente anche la modalità Boost, con 25 CV in più di potenza, quando si vuole la massima sportività.

Tra gli elementi caratteristici della Gamma HF Integrale c’è la sospensione attiva a smorzamento variabile. Una telecamera ad alta risoluzione sul parabrezza scandaglia il fondo fino a 25 metri, analizzando in tempo reale dossi e irregolarità, mentre quattro sensori sulla scocca e tre accelerometri monitorano la dinamica della vettura. Tutti i dati vengono elaborati in pochi millisecondi da una centralina che regola ogni ruota in modo indipendente, adattando preventivamente la taratura degli ammortizzatori a vantaggio di comfort e stabilità.

Per concludere con le tecnologie distintive di questa versione, con anima sportiva, ci sono le cinque modalità di guida. Eco privilegia l’efficienza, con la trazione integrale inseribile solo in kick-down; Normal offre l’equilibrio quotidiano; Sport porta acceleratore, sospensioni e sterzo in taratura dinamica, con trazione integrale sempre attiva; Comfort ammorbidisce le sospensioni sfruttando al massimo la lettura predittiva della telecamera; la modalità 4WD, infine, inserisce stabilmente la trazione integrale con ripartizione fissa 50:50, per la massima motricità su ogni fondo.

Quando arriverà nelle concessionarie la nuova Lancia Gamma HF Integrale?

La nuova Lancia Gamma HF Integrale è stata presentata al Salone di Parigi 2026 ed è stata avvistata sulle strade di Torino. Le prime consegne sono attese per la fine di novembre, mentre dal 2027 il modello sarà più presente sulle strade italiane.

Quanta potenza ha la Lancia Gamma HF Integrale elettrica?

La vettura dispone di due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 375 CV e una coppia massima di 509 Nm. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. La modalità Boost aggiunge 25 CV.

Qual è l’autonomia della nuova Lancia Gamma HF Integrale?

La batteria da 97,2 kWh consente un’autonomia dichiarata di 676 chilometri. Nella guida quotidiana la vettura utilizza prevalentemente l’asse anteriore, mentre la trazione integrale interviene quando serve maggiore aderenza.

Quali tecnologie caratterizzano la Lancia Gamma HF Integrale?

La vettura adotta sospensioni attive a smorzamento variabile, con una telecamera che analizza il fondo stradale fino a 25 metri e sensori che monitorano la dinamica. Sono disponibili cinque modalità di guida: Eco, Normal, Sport, Comfort e 4WD, ciascuna con impostazioni specifiche per efficienza, comfort e prestazioni.

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