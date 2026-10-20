Cambolive (Renault): “Il settore cambia, ma l’emozione conta ancora”

Il Salone di Parigi 2026 ha chiuso i battenti domenica scorsa ed è, quindi, tempo di un bilancio, per un appuntamento che, dopo qualche difficoltà, ha rivisto i fasti passati, con tanti marchi presenti e numerose novità presentate in anteprima mondiale. Tra questi c’era, ovviamente, anche Renault, da ‘padrona di casa’. Ed il CEO Fabrice Cambolive è rimasto molto soddisfatto: “È sempre speciale – le sue parole sul profilo Linkedin – Ma quest’anno è stato diverso”.

”Il mercato sta convalidando le scelte di Renault”

Il numero uno del marchio della Losanga ha fatto una riflessione sul mondo dell’auto: “Il nostro settore sta cambiando rapidamente, ma il suo potere di ispirare e unire le persone rimane intatto”. E, in particolare, c’è spazio ancora per la passione, come elemento trainante di questo mondo: “L’emozione conta ancora – ha proseguito – Mentre la tecnologia rimodella il nostro settore, il design, l’innovazione e il piacere di guida rimangono potenti elementi distintivi”.

Poi si parla, ovviamente, di Renault e delle proposte della Losanga: “Il mercato sta convalidando le scelte tecnologiche di Renault. L’entusiasmo per la nostra gamma E-Tech conferma la forza della nostra strategia a due fasce, che combina ibrido completo ed elettrico”. A Parigi è stata svelata la E-Space Concept, l’erede elettrica dell’iconica monovolume: “Ha catturato l’attenzione delle persone e ha toccato le loro corde del cuore. La sua accoglienza conferma un forte appetito per un design audace e nuovi modi di immaginare mobilità e modularità”.

Non solo nuove auto, ma anche la tecnologia al servizio delle persone, per rendere più semplici i soccorsi, in caso di incidente: “L’innovazione conta di più quando serve le persone – ha concluso il CEO del marchio francese – Attraverso il Programma Human First del Renault Group e la nostra collaborazione con i vigili del fuoco francesi, l’estrazione degli occupanti può ora essere completata in soli 4 minuti e 33 secondi in caso di incidente stradale”.

Proporzioni generose, design espressivo

La Renault E-Space Concept è stata svelata il 12 ottobre e, come dicevamo, si tratta della nuova versione 100% elettrica, di un modello che ha scritto la storia della Losanga dal 1984. Per ora proposta in versione concept, ma con l’idea di renderla poi una versione di serie. È lunga 4,70 metri ed è stata proposta con un’elegante tinta rubino nero. Il prototipo mette in primo piano un’ampia firma luminosa a forma di “U”, sia all’anteriore che al posteriore, con una losanga luminosa al centro del frontale che sembra fluttuare nello spazio, come se fosse sospesa in un gioco di pixel.

Con il suo profilo iconico e tanta tecnologia, E-Space Concept vuole essere l’esempio di implementazione della strategia futuREady portata avanti dal marchio transalpino. Con l’obiettivo di reinventare l’esperienza automobilistica ponendo le esigenze e la vita a bordo al centro della progettazione. L’abitacolo è particolarmente distintivo, con un tetto in vetro e finestrini ampiamente sotto la linea di cintura. Le doppie porte controvento senza montante, sei sedili singoli e l’OpenR Panorama, display curvo a tutta larghezza, sono altri elementi chiave.

Che cosa ha detto Fabrice Cambolive sul futuro del settore automobilistico?

Il CEO di Renault ha sottolineato che il settore sta cambiando rapidamente, ma che il suo potere di ispirare e unire le persone rimane intatto. Design, innovazione e piacere di guida continuano a essere elementi distintivi.

Quali scelte tecnologiche di Renault vengono confermate dal mercato?

Secondo Cambolive, l’interesse per la gamma E-Tech conferma la strategia del marchio, basata su due tecnologie: ibrido completo ed elettrico.

Che cos’è la Renault E-Space Concept?

È un prototipo 100% elettrico svelato il 12 ottobre al Salone di Parigi 2026. Lungo 4,70 metri, anticipa una possibile nuova generazione della monovolume Renault, modello che ha una storia iniziata nel 1984. Il prototipo presenta firme luminose a forma di U, un tetto in vetro, ampi finestrini, doppie porte controvento senza montante e sei sedili singoli. Nell’abitacolo spicca anche l’OpenR Panorama, un display curvo a tutta larghezza.

Come contribuisce Renault alla sicurezza stradale?

Attraverso il programma Human First e la collaborazione con i vigili del fuoco francesi, Renault ha reso possibile completare l’estrazione degli occupanti da un veicolo incidentato in soli 4 minuti e 33 secondi.

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