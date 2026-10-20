Nuova T-Roc Hybrid: Open Weekend il 24 e 25 ottobre

Verona – Il 24 e 25 ottobre le Concessionarie Volkswagen italiane aprono le porte al pubblico per il debutto della nuova T-Roc Hybrid. Durante l’Open Weekend sarà possibile conoscere da vicino il nuovo sistema di propulsione full hybrid e provarlo su strada, apprezzandone la fluidità di marcia, l’efficienza e la capacità di viaggiare in modalità elettrica nel traffico urbano.

La promozione di lancio

In occasione del lancio, la nuova T-Roc Hybrid Life da 136 CV è proposta a partire da 30.500 euro, anziché 36.050 euro di listino, in caso di permuta o rottamazione e presso le Concessionarie Volkswagen aderenti. È inoltre disponibile con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen da 199 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 6.500 euro e 40.000 km inclusi (TAN 5,99% e TAEG 6,95%). Gli allestimenti Style e R-Line completano la gamma con due caratterizzazioni dedicate rispettivamente alla tecnologia e alla sportività. Dettagli, condizioni e note legali delle offerte sono disponibili sul sito ufficiale di Volkswagen Italia.

Il full hybrid 1.5 TSI: efficienza senza ricarica alla presa

La novità è la motorizzazione 1.5 TSI full hybrid da 100 kW (136 CV) e 125 kW (170 CV), disponibile per T-Roc negli allestimenti Life, Style e R-Line. La versione da 136 CV ha 288 Nm di coppia e privilegia accessibilità ed efficienza; quella da 170 CV, con 310 Nm, è rivolta a chi cerca prestazioni superiori.

Il sistema combina il motore 1.5 TSI evo2, due unità elettriche e una batteria ad alta tensione da 1,6 kWh lordi, integrata nel pianale posteriore. L’energia viene recuperata in frenata e decelerazione oppure generata a bordo dal motore termico: non servono quindi cavi, prese o infrastrutture di ricarica. In partenza e alle basse velocità l’unità elettrica può muovere la vettura da sola o affiancare il motore turbo benzina, con l’obiettivo di ridurre consumi ed emissioni soprattutto in ambito urbano.

Tre modalità operative e tre profili di guida

Il sistema seleziona automaticamente il funzionamento tra tre modalità. Nella guida elettrica il motore TSI resta spento; nel funzionamento seriale produce energia tramite il generatore senza trasmettere direttamente coppia alle ruote; nel funzionamento parallelo, adottato soprattutto alle velocità più elevate, il motore a benzina e quello elettrico lavorano insieme. Il conducente può inoltre scegliere tra i profili Eco, Comfort e Sport, che adattano risposta e gestione dell’energia.

La campagna «Carattere forte. Anima ibrida.»

Il lancio è sostenuto da una campagna multicanale costruita attorno al claim «Carattere forte. Anima ibrida.», pianificata in TV, radio, canali digitali e social. Lo spot TV mette al centro la tecnologia full hybrid come prova della capacità di T-Roc di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il racconto, che ruota attorno al messaggio «Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi», si chiude con la frase «Nuova T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid.».

Domande frequenti sulla nuova T-Roc Hybrid

Quando si può provare la nuova T-Roc Hybrid?

Il 24 e 25 ottobre, durante l’Open Weekend nelle Concessionarie Volkswagen italiane, dove è possibile conoscerla da vicino e provarla su strada.

Quanto costa la T-Roc Hybrid Life da 136 CV?

Parte da 30.500 euro in caso di permuta o rottamazione, anziché 36.050 euro di listino, presso le Concessionarie Volkswagen aderenti.

Quali potenze ha il full hybrid della T-Roc?

Due livelli: 100 kW (136 CV) con 288 Nm e 125 kW (170 CV) con 310 Nm, entrambi con il motore 1.5 TSI evo2.

La T-Roc Hybrid si ricarica alla presa?

No. L’energia viene recuperata in frenata e decelerazione oppure generata a bordo dal motore termico, quindi non servono cavi, prese o infrastrutture di ricarica.

Quali allestimenti sono disponibili?

Life, Style e R-Line. Style e R-Line danno due caratterizzazioni dedicate, rispettivamente alla tecnologia e alla sportività.

Come funziona la formula Progetto Valore?

Per la T-Roc Hybrid Life 136 CV è disponibile da 199 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 6.500 euro e 40.000 km inclusi (TAN 5,99% e TAEG 6,95%).

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