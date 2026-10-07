PEUGEOT al Salone di Parigi 2026: un evento diverso ogni giorno

Al Salone dell’Auto di Parigi 2026 PEUGEOT trasforma il suo stand di quasi 1.300 m² in una destinazione in continuo cambiamento: dal 13 al 18 ottobre il Brand svelerà ogni giorno una nuova esperienza, tra artigianato francese, rugby, motorsport, cinema e patrimonio GTi.

Un evento diverso ogni giorno sullo stand PEUGEOT

Dall’artigianato francese al rugby, dal motorsport al cinema fino al leggendario patrimonio GTi, PEUGEOT offrirà ai visitatori un tema diverso ogni giorno. Ogni tema metterà in mostra un aspetto differente del mondo del marchio attraverso attività immersive, incontri esclusivi ed esperienze interattive.

Lo stand ospiterà incontri, sfide, dimostrazioni e attività aperte al pubblico e si evolverà durante la settimana per riflettere ogni tema. Atleti, piloti, designer, personalità cinematografiche e ambasciatori del marchio si uniranno a PEUGEOT per condividere la loro passione con i visitatori e interagire direttamente con il pubblico. L’obiettivo è mettere al centro piacere, creatività, prestazioni e connessione umana.

Il programma giorno per giorno

Martedì 13 ottobre: artigianato ed eccellenza francese

La settimana si apre con la partnership con i Meilleurs Ouvriers de France (Migliori Artigiani di Francia) e i Meilleurs Apprentis de France. Il palco centrale diventerà un laboratorio creativo temporaneo: i visitatori potranno scegliere tra una selezione di design ispirati a PEUGEOT e vivere un’esperienza di tatuaggi temporanei. Séverine Gamba, imprenditrice nei campi del trucco artistico e dell’arte corporea e Meilleure Ouvrière de France, offrirà una performance dal vivo con una creazione originale che riflette l’universo PEUGEOT.

Mercoledì 14 ottobre: 30 anni con lo Stade Toulousain

PEUGEOT e Stade Toulousain celebrano trent’anni di collaborazione. Saranno presenti dirigenti e giocatori del club, incluso Antoine Dupont, per accogliere i visitatori e partecipare a una sessione di autografi. Un evento sul palco ripercorrerà la storia della partnership, con la partecipazione della mascotte del club.

Giovedì 15 ottobre: i riflessi con PEUGEOT Sport

La giornata è dedicata al motorsport e al programma FIA World Endurance Championship (WEC) di PEUGEOT. I visitatori potranno mettere alla prova i propri riflessi con sfide ispirate alla formazione dei piloti professionisti e confrontare le prestazioni con quelle dei piloti PEUGEOT Sport. La pilota Doriane Pin incontrerà il pubblico, parteciperà alle sfide e racconterà il suo percorso nel motorsport in un’intervista sul palco, seguita da una sessione di autografi.

Venerdì 16 ottobre: una celebrazione del cinema francese

Giornata dedicata al cinema e alla collaborazione con Pathé, produttore e distributore francese. In un’atmosfera da anteprima cinematografica, i visitatori potranno partecipare a quiz interattivi su cinema e cultura automobilistica, fino a un importante quiz a tema musica e cinema che celebrerà i 100 anni di cinema. Spazio anche alla collaborazione tra PEUGEOT e il film Il Fantasma dell’Opera, con il regista Alexandre Castagnetti e membri del cast e della troupe.

Sabato 17 ottobre: il patrimonio PEUGEOT GTi

Dalla leggendaria PEUGEOT 205 GTi alla nuova PEUGEOT E-208 GTi: il sabato è dedicato alla storia GTi. Due simulatori di guida saranno gratuiti e i visitatori saranno sfidati a battere i tempi di riferimento stabiliti dal creatore di contenuti Étienne Moustache e da Julien Fébreau, commentatore di Formula 1 per Canal+ e pilota di Rallycross (WRX), con un premio per il tempo più veloce. Il programma include dimostrazioni, consigli degli esperti e la presentazione di un libro dedicato alla storia delle GTi, con prefazione di Julien Fébreau, seguita da una sessione di autografi.

Domenica 18 ottobre: una nuova partnership esclusiva

Per concludere, PEUGEOT svelerà una partnership senza precedenti con un rinomato marchio francese celebrato per l’eccellenza della sua maestria. La collaborazione aprirà la strada a futuri prodotti in edizione limitata, combinando i mondi dei due marchi, e lo stand sarà trasformato per riflettere l’identità visiva della partnership.

Uno stand che si evolve ogni giorno

Al centro dell’esperienza, un palco dedicato sarà ridisegnato ogni giorno per riflettere il tema di ciascun universo. Ospiterà la maggior parte di incontri, presentazioni, dimostrazioni e sfide della settimana. Con questo programma PEUGEOT punta a offrire più di una tradizionale esposizione automobilistica: una vera meta culturale, fatta di emozioni, scoperte e momenti di convivialità.

Date e informazioni utili

La conferenza stampa PEUGEOT si terrà il 12 ottobre 2026 alle 10:10. I visitatori potranno scoprire lo stand e partecipare alle attività dal 13 al 18 ottobre 2026 nella Sala 4 dell’Expo Porte de Versailles.

Domande frequenti sul programma PEUGEOT al Salone di Parigi 2026

Quando si svolge il Salone dell’Auto di Parigi 2026 per il pubblico PEUGEOT?

I visitatori potranno scoprire lo stand PEUGEOT e partecipare alle attività dal 13 al 18 ottobre 2026, nella Sala 4 dell’Expo Porte de Versailles.

Quanto è grande lo stand PEUGEOT?

Lo stand misura quasi 1.300 m² e sarà trasformato in una destinazione dinamica, con un tema diverso ogni giorno.

Quando si terrà la conferenza stampa PEUGEOT?

La conferenza stampa PEUGEOT si terrà il 12 ottobre 2026 alle 10:10.

Quale ospite sarà presente il 14 ottobre?

Per i 30 anni di collaborazione tra PEUGEOT e Stade Toulousain saranno presenti dirigenti e giocatori del club, incluso Antoine Dupont, per una sessione di autografi.

Cosa succederà giovedì 15 ottobre?

La giornata sarà dedicata a PEUGEOT Sport e al programma FIA WEC: sfide sui riflessi ispirate alla formazione dei piloti e incontro con la pilota Doriane Pin, con intervista sul palco e autografi.

Cosa verrà svelato domenica 18 ottobre?

PEUGEOT presenterà una partnership esclusiva con un rinomato marchio francese celebrato per l’eccellenza della sua maestria, che aprirà la strada a futuri prodotti in edizione limitata.

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