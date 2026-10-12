Cambolive: “Vogliamo rendere Renault il costruttore di riferimento in Europa”

Da ‘padrona di casa’ Renault propone uno degli stand più ricchi del Salone di Parigi 2026. La novità principale è la E-Space Concept, cioè il prototipo della futura versione elettrica del famoso van della Losanga, ma sono numerosi gli altri modelli presenti all’appuntamento parigino. Si parte dalla Renault 5 Turbo 3E, cioè la variante estrema dell’iconico modello francese, passando per la nuova Megane E-Tech, la Rafal ibrida o la Twingo elettrica con tetto panoramico.

”Celebriamo chi siamo e dove stiamo andando”

Una presenza completa, dunque, per uno degli appuntamenti principali del panorama automobilistico, quantomeno a livello europeo per questo 2026. “È il luogo dove celebriamo chi siamo e mostriamo dove stiamo andando ora – sono le parole di Fabrice Cambolive, il CEO del marchio della Losanga – Con futuREady, la nostra ambizione è chiara: progettare auto che le persone amano, accelerare l’elettrificazione, spingere i confini della tecnologia, reinventare lo spazio a bordo e offrire eccellenza in ogni punto di contatto con il cliente”.

Per un periodo di tante novità, per il mondo dell’auto e per la Losanga: “Un marchio in movimento. Una visione per il futuro. E una passione per le auto che guida tutto ciò che facciamo – ha proseguito su Linkedin – Audacia. La volontà di andare avanti. Quella è Renault. Quella è sempre stata Renault”. Con un obiettivo molto chiaro, da raggiungere nel prossimo futuro: “Rendere Renault il costruttore di riferimento in Europa, con una portata globale”.

”Il coraggio di sfidare le convenzioni”

Il CEO del marchio francese entra poi nel dettaglio di quanto viene mostrato a Parigi: “La Renault E-Space Concept è una nuova espressione della nostra filosofia ‘voitures à vivre’, che combina mobilità elettrica, modularità e spazio generoso attorno a ciò che conta di più: le persone”. Per passare alla vettura più estrema: “La Renault 5 Turbo 3E: audace, radicale, elettrizzante. Un’icona rinata, con straordinarie possibilità di personalizzazione. Perché un’auto come questa dovrebbe fare più che attirare l’attenzione… Dovrebbe far battere il cuore all’impazzata”.

Due vetture agli opposti: “Due auto molto diverse, ma uno spirito Renault inconfondibile: il coraggio di sfidare le convenzioni e creare auto che fanno più che portarci da A a B. E ci fanno provare qualcosa”. Per arrivare agli altri modelli presenti nello stand: “C’è ancora altro da scoprire. La nuova Mégane E-Tech elettrica, la Rafale Hybrid E-Tech nella sua edizione Hypnotic e la Twingo E-Tech elettrica con il tetto panoramico Solarbay”. Con una gamma sempre più completa: “Con futuREady, scegliamo di combattere. Per reinventarci. Di spingere oltre. E iniziamo da dove la nostra passione è sempre stata più forte. Con le nostre auto. Sempre”.

Qual è l’obiettivo dichiarato da Fabrice Cambolive per Renault?

Il CEO vuole rendere Renault il costruttore di riferimento in Europa, mantenendo una portata globale. La strategia punta a sviluppare automobili capaci di conquistare i clienti, accelerare l’elettrificazione, ampliare le possibilità offerte dalla tecnologia e migliorare l’esperienza complessiva del cliente.

Quali sono le principali novità Renault al Salone di Parigi 2026?

Il modello centrale è la Renault E-Space Concept, prototipo che interpreta in chiave elettrica il futuro van della Losanga. Accanto a essa sono presenti la Renault 5 Turbo 3E, la nuova Mégane E-Tech elettrica, la Rafale Hybrid E-Tech nell’edizione Hypnotic e la Twingo E-Tech elettrica con tetto panoramico Solarbay.

Che cosa rappresenta la Renault E-Space Concept?

Secondo Cambolive, esprime la filosofia “voitures à vivre”, combinando mobilità elettrica, modularità e spazio generoso. Il progetto mette al centro le persone e le loro esigenze, cercando di offrire un’esperienza di utilizzo che vada oltre il semplice spostamento.

Qual è il significato della strategia futuREady?

È la visione con cui Renault intende affrontare il futuro attraverso elettrificazione, innovazione tecnologica e nuove soluzioni per lo spazio a bordo. L’obiettivo è progettare auto che suscitino emozioni, distinguersi per audacia e qualità e rafforzare la posizione del marchio nel mercato europeo.

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