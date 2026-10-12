smart #2 debutta a Parigi: la city car elettrica è tornata

smart ha presentato in anteprima mondiale al Salone di Parigi la smart #2, la city car elettrica a due posti disegnata dal Mercedes-Benz Global Design Team. Lunga 2.746 mm, con batteria LFP da 35,8 kWh e circa 290 km WLTP, apre ora gli ordini anticipati in Europa e in Cina; listini e disponibilità verranno comunicati a livello locale.

Design: “Love, Pure, Unexpected”

Il design segue la filosofia “Love, Pure, Unexpected”: volumi pieni e superfici morbide, proporzioni pulite, sbalzi corti e ruote agli angoli per massimizzare lo spazio. Tra i dettagli figurano la luce ispirata al logo e una reinterpretazione del tetto “flottante”. Il debutto a Parigi è un ritorno simbolico: nel 1996 la prima smart fu presentata sotto la Piramide del Louvre.

L’abitacolo con seduta a panca e cockpit a forma di S

A bordo, una seduta continua a panca e un cockpit a S sfruttano al meglio l’abitacolo compatto, con sottili motivi a onda d’acqua. Il portellone Split Tailgate è in due parti: il vetro superiore si apre da solo negli spazi stretti, mentre la sezione inferiore si abbassa a formare un piano di carico e, a veicolo fermo, può essere usata come sedile fino a 120 kg.

smart #2 Couture Edition

Sorpresa della presentazione, la Couture Edition porta in produzione il tema “Function becomes Fashion” della Concept #2. È limitata a 999 esemplari in Europa e 999 in Cina, con carrozzeria Atelier White Matte, tetto contrastante Platinum Gold, dettagli dorati, cerchi Lyra da 16 pollici ed etichetta numerata all’interno. In Europa ha di serie l’allestimento Premium completo: tetto in vetro, illuminazione ambiente, sedili e volante riscaldati, impianto Sennheiser a 7 altoparlanti, ricarica wireless e navigazione.

smart #2 Couture Edition: finitura Atelier White Matte e tetto Platinum Gold

Piattaforma, batteria e ricarica

La base è la nuova Electric Compact Architecture (ECA), pensata per la due posti elettrica: batteria ad alto voltaggio nel pianale, trazione posteriore e telaio evoluto. La smart #2 misura 2.746 mm in lunghezza (2.764 mm la Couture Edition). Il motore posteriore da 60 kW eroga 130 Nm; gli pneumatici posteriori sono più larghi degli anteriori. Il raggio di sterzata è di 6,95 metri e lo schema posteriore è a cinque bracci, una primizia nel segmento.

Per l’Europa la batteria LFP è da 35,8 kWh, con un’autonomia WLTP combinata target di 290 km e un consumo di 13,6 kWh/100 km. La ricarica in corrente continua arriva a 65 kW (dal 10 all’80% in 20 minuti); in corrente alternata si arriva a 11 kW. Si tratta di dati preliminari, in attesa dell’omologazione definitiva.

Sicurezza e assistenti alla guida

La scocca si basa sulla Tridion Cell Evo, evoluzione della cellula di sicurezza che caratterizza smart fin dal primo modello. Non mancano smart Pilot Assist e il cruise control adattivo ACC con Stop & Go e Highway Assist.

La smart #2 poggia sulla nuova piattaforma ECA con cellula Tridion Evo

Ordini e allestimenti

Dopo la prima mondiale, gli ordini anticipati partono in Europa e in Cina. In Europa gli allestimenti iniziali saranno Pure, Pure+ e Premium, oltre alla Couture Edition limitata; per la Cina la presentazione riguarda Premium e Couture Edition. La consegna avverrà a omologazione completata.

Domande frequenti su smart #2

Quando debutta la smart #2?

È stata presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi il 12 ottobre 2026.

Quanto è lunga la smart #2?

Misura 2.746 mm, mentre la Couture Edition arriva a 2.764 mm.

Che autonomia ha?

Per l’Europa il target WLTP combinato è di 290 km, con batteria LFP da 35,8 kWh.

Quanto ci mette a ricaricarsi?

In corrente continua a 65 kW passa dal 10 all’80% in 20 minuti; in alternata la potenza arriva a 11 kW.

Quali allestimenti sono previsti in Europa?

Pure, Pure+, Premium e la Couture Edition limitata a 999 esemplari.

Quando si può ordinare e quanto costa?

Gli ordini anticipati partono dopo il debutto; listini e disponibilità saranno comunicati a livello locale.

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