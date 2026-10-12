Audi A2 e-tron al Salone di Parigi: in Italia da gennaio 2027 da 38.350 euro

La compatta full electric dei quattro anelli debutta al grande pubblico a Parigi: fino a 643 km WLTP, ricarica a 183 kW e ordini già aperti

di Redazione12 Ottobre, 2026

Audi A2 e-tron

Audi A2 e-tron arriva in Italia a gennaio 2027 da 38.350 euro: fino a 326 CV, 643 km WLTP e ricarica a 183 kW. Prodotta a Ingolstadt, debutta al pubblico a Parigi.
Audi A2 e-tron

Dopo la prima mondiale di inizio settembre, Audi A2 e-tron viene presentata per la prima volta al grande pubblico al Salone di Parigi. La nuova compatta full electric dei quattro anelli arriverà nelle Concessionarie italiane a gennaio 2027 con prezzi a partire da 38.350 euro; gli ordini sono aperti dal 10 settembre 2026.

La porta d’accesso alla mobilità premium Audi

Audi A2 e-tron è la porta d’accesso alla mobilità elettrica premium del marchio e interpreta i valori cardine di Audi: design, digitalizzazione, qualità costruttiva, efficienza e sicurezza. Il design distintivo si ispira all’iconica Audi A2 del 1999 e si accompagna a un’aerodinamica molto curata e a un’abitabilità di riferimento. La vettura è pensata per i Clienti che vivono nelle metropoli europee ed è prodotta presso lo stabilimento Audi di Ingolstadt, in Germania.

Audi A2 e-tron vista posteriore
Audi A2 e-tron, la nuova compatta elettrica prodotta a Ingolstadt

Rauven Mohr, Chief Technical Officer di AUDI AG, ha sottolineato che la A2 e-tron è stata sviluppata per il mercato europeo e risponde alle esigenze di stile, efficienza, connettività e funzionalità di chi vive in metropoli come Parigi.

Efficienza, autonomia e ricarica

È l’Audi full electric più efficiente mai realizzata. La gamma offre quattro step di potenza da 170 a 326 CV, consumi di energia fino a 12,8 kWh/100 km, un’autonomia massima fino a 643 km WLTP e una potenza di ricarica fino a 183 kW in corrente continua.

Digitalizzazione, comfort e modularità

La compatta mutua dall’alto di gamma dotazioni e finiture di pregio. L’abitacolo è un palcoscenico digitale e propone un comando vocale basato sull’intelligenza artificiale, Audi connected work per il car office e sistemi di assistenza alla guida di livello superiore. Sul fronte del comfort, il documento cita l’insonorizzazione di classe ammiraglia e un ausilio al parcheggio basato su machine learning, mentre le soluzioni Fidlock massimizzano la modularità dell’abitacolo.

Audi A2 e-tron, display e plancia digitale
Audi A2 e-tron: il palcoscenico digitale nell’abitacolo

Prezzi e disponibilità in Italia

Gli ordini sono aperti dal 10 settembre 2026. L’arrivo nelle Concessionarie italiane è previsto a gennaio 2027, con prezzi a partire da 38.350 euro. Al Salone di Parigi la Casa dei quattro anelli presenta la vettura al pubblico internazionale dopo il debutto mondiale del 7 settembre.

Domande frequenti su Audi A2 e-tron



Quando arriva in Italia l’Audi A2 e-tron?

Raggiungerà le Concessionarie italiane a gennaio 2027.

Quanto costa l’Audi A2 e-tron?

I prezzi partono da 38.350 euro.

Quanta autonomia offre?

L’autonomia massima arriva a 643 km nel ciclo WLTP.

Quanta potenza ha?

Sono previsti quattro step di potenza, da 170 a 326 CV.

Quanto è rapida la ricarica?

La potenza di ricarica arriva fino a 183 kW in corrente continua.

Dove viene prodotta?

Presso lo stabilimento Audi di Ingolstadt, in Germania.

Vota: post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Audi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

TI POTREBBE INTERESSARE