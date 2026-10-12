Audi A2 e-tron al Salone di Parigi: in Italia da gennaio 2027 da 38.350 euro
La compatta full electric dei quattro anelli debutta al grande pubblico a Parigi: fino a 643 km WLTP, ricarica a 183 kW e ordini già aperti
Audi A2 e-tron
Dopo la prima mondiale di inizio settembre, Audi A2 e-tron viene presentata per la prima volta al grande pubblico al Salone di Parigi. La nuova compatta full electric dei quattro anelli arriverà nelle Concessionarie italiane a gennaio 2027 con prezzi a partire da 38.350 euro; gli ordini sono aperti dal 10 settembre 2026.
La porta d’accesso alla mobilità premium Audi
Audi A2 e-tron è la porta d’accesso alla mobilità elettrica premium del marchio e interpreta i valori cardine di Audi: design, digitalizzazione, qualità costruttiva, efficienza e sicurezza. Il design distintivo si ispira all’iconica Audi A2 del 1999 e si accompagna a un’aerodinamica molto curata e a un’abitabilità di riferimento. La vettura è pensata per i Clienti che vivono nelle metropoli europee ed è prodotta presso lo stabilimento Audi di Ingolstadt, in Germania.
Rauven Mohr, Chief Technical Officer di AUDI AG, ha sottolineato che la A2 e-tron è stata sviluppata per il mercato europeo e risponde alle esigenze di stile, efficienza, connettività e funzionalità di chi vive in metropoli come Parigi.
Efficienza, autonomia e ricarica
È l’Audi full electric più efficiente mai realizzata. La gamma offre quattro step di potenza da 170 a 326 CV, consumi di energia fino a 12,8 kWh/100 km, un’autonomia massima fino a 643 km WLTP e una potenza di ricarica fino a 183 kW in corrente continua.
Digitalizzazione, comfort e modularità
La compatta mutua dall’alto di gamma dotazioni e finiture di pregio. L’abitacolo è un palcoscenico digitale e propone un comando vocale basato sull’intelligenza artificiale, Audi connected work per il car office e sistemi di assistenza alla guida di livello superiore. Sul fronte del comfort, il documento cita l’insonorizzazione di classe ammiraglia e un ausilio al parcheggio basato su machine learning, mentre le soluzioni Fidlock massimizzano la modularità dell’abitacolo.
Prezzi e disponibilità in Italia
Gli ordini sono aperti dal 10 settembre 2026. L’arrivo nelle Concessionarie italiane è previsto a gennaio 2027, con prezzi a partire da 38.350 euro. Al Salone di Parigi la Casa dei quattro anelli presenta la vettura al pubblico internazionale dopo il debutto mondiale del 7 settembre.
Domande frequenti su Audi A2 e-tron
Quando arriva in Italia l’Audi A2 e-tron?
Raggiungerà le Concessionarie italiane a gennaio 2027.
Quanto costa l’Audi A2 e-tron?
I prezzi partono da 38.350 euro.
Quanta autonomia offre?
L’autonomia massima arriva a 643 km nel ciclo WLTP.
Quanta potenza ha?
Sono previsti quattro step di potenza, da 170 a 326 CV.
Quanto è rapida la ricarica?
La potenza di ricarica arriva fino a 183 kW in corrente continua.
Dove viene prodotta?
Presso lo stabilimento Audi di Ingolstadt, in Germania.
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