Car of the Year 2026: svelati i nomi delle sette auto finaliste

Sono state annunciate le sette vetture finaliste del Car of the Year 2026. Dopo aver superato la fase di valutazione iniziale, partita da una lista di 35 modelli presenti sul mercato europeo e precedentemente selezionati, da parte della giuria internazionale composta da 62 giornalisti automotive in rappresentanza di 24 Paesi, saranno sette le auto che si contenderanno il titolo di Auto dell’Anno, succedendo alla coppia Renault 5 / Alpine A290 che ha trionfato nell’edizione 2025.

Le auto giunte alla fase finale

Le sette finaliste del Car of the Year 2026 sono la Citroen C5 Aircross, la Dacia Bigster, la FIAT Grande Panda, la Kia EV4, la Mercedes CLA, la Renault 4 E-Tech e la Skoda Elroq. Questo il lotto di modelli che prenderanno parte alla fase conclusiva della manifestazione, con l’annuncio dell’auto vincitrice che avverrà tra poco più di due mesi, al Salone di Bruxelles, il 9 gennaio 2026.

Diversi sistemi propulsivi nel lotto delle finaliste

Tra le vetture in corsa per la conquista dell’ambito riconoscimento di Auto dell’Anno troviamo modelli di segmenti differenti, così come variegata è anche la tipologia di sistemi propulsivi rappresentati, in linea con l’attuale situazione del mercato automobilistico. Nell’elenco delle finaliste del Car of the Year 2026 troviamo infatti tre vetture 100% elettriche, tre modelli multi-energia che offrono la possibilità di scegliere tra powertrain full electric e motore termico ed uno che offre solo motorizzazioni a combustione interna, anche bifuel.

