Caro prezzi benzina e diesel: proteste e code sull’A1 e sull’A30

Il tetto ai prezzi di numerose compagnie ha reso un po’ meno cari i costi dei carburanti ai distributori italiani, ma la situazione resta sempre molto complicata, visto che l’aumento rispetto allo scorso inverno resta molto sensibile. Soprattutto per chi lavora con i propri veicoli, come gli autotrasportatori. Ed ora è arrivata la protesta, anche in autostrada, nelle regioni meridionali, con blocchi e lunghe code sull’A1 e sull’A30.

Chiusure, proteste e code

I camion, nel corso della notte, hanno bloccato temporaneamente il nodo con l’A30 Caserta-Salerno, sull’A1 Milano-Napoli, causando lunghe code. Anche ora, ci sono ancora incolonnamenti importanti (7 km sull’A1) su entrambe le autostrade. Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Caserta Sud o a Maddaloni sulla A30, percorrere la SS700 con rientro sulla A1 a Santa Maria Capua Vetere. Per chi proviene da Bari ed è diretto a Roma, invece, il consiglio è quello di uscire a Benevento, percorrere la SS372 Telesina e rientrare in autostrada a Caianello.

Una situazione simile è stata vissuta nelle scorse ore anche in provincia di Catanzaro, in Calabria, dove soltanto all’alba sono stati riaperti l’ingresso e l’uscita dallo svincolo dell’autostrada A2 a Falerna. Ma la protesta sta proseguendo e sono possibili nuovi blocchi nelle prossime ore. Infatti, secondo quanto annunciato, si concluderà solamente a mezzanotte di martedì 20, dopo l’incontro tra le associazioni di categoria ed il ministro Matteo Salvini.

Torna a salire il diesel

Nel frattempo, torna a salire il prezzo del diesel in autostrada. Rispetto alle rilevazioni di venerdì scorso, infatti, il costo medio è oggi di 2,297 euro al litro, con una crescita di 19 millesimi nel corso del fine settimana. Questo secondo la consueta rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre non ci sono differenze sulla rete stradale, dove un litro di gasolio ha un prezzo di 2,257 euro al litro, con una crescita di un millesimo, rispetto a venerdì.

La benzina, invece, ha visto una riduzione di cinque millesimi sulla rete stradale, con una quotazione odierna di 2,029 euro al litro, mentre è rimasta invariata in autostrada a 2,048 euro al litro. Mentre ai distributori sulla rete stradale è in vigore il ‘price cap’ da parte della maggior parte delle compagnie, su quella autostradale sono meno le sigle che stanno mantenendo il prezzo calmierato. Con il risultato di seguire l’instabile situazione internazionale.

Il pieno costa 32 euro in più

Il Codacons ha fatto un po’ di conti, sulla situazione dei prezzi dei carburanti. “Il prezzo medio del gasolio sfiora un +40% rispetto allo scorso anno. Il pieno costa 32 euro in più. Che fine hanno fatto le accise mobili?”, è quanto scrive l’associazione consumatori, alla luce dei nuovi dati del Mimit. Un litro di gasolio costa oggi 63,3 centesimi in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aumento del 39%, con una crescita di circa 32 euro per un pieno.

Perché gli autotrasportatori stanno protestando sulle autostrade?

Le proteste sono legate al caro carburanti, che continua a pesare sulle famiglie e soprattutto su chi utilizza i veicoli per lavoro. I camion hanno bloccato temporaneamente il nodo tra A1 e A30, provocando lunghe code. La mobilitazione è destinata a proseguire fino alla mezzanotte di martedì 20, dopo l’incontro tra le associazioni di categoria e il ministro Matteo Salvini.

Quali sono i prezzi attuali di benzina e diesel?

In autostrada il diesel costa mediamente 2,297 euro al litro, mentre sulla rete stradale raggiunge 2,257 euro. La benzina si attesta a 2,048 euro al litro in autostrada e 2,029 euro sulla rete stradale.

Quanto costa in più fare il pieno di gasolio?

Secondo il Codacons, il prezzo del gasolio è aumentato del 39% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un litro costa 63,3 centesimi in più e il pieno comporta una spesa aggiuntiva di circa 32 euro.

Quali percorsi alternativi sono consigliati sull’A1 e sull’A30?

Per evitare i blocchi, chi viaggia sull’A30 può uscire a Caserta Sud o Maddaloni, percorrere la SS700 e rientrare sull’A1 a Santa Maria Capua Vetere. Chi proviene da Bari ed è diretto a Roma può uscire a Benevento, percorrere la SS372 Telesina e rientrare a Caianello.

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