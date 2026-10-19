Renault 8 Gordini, il concept piace: potrebbe diventare un modello di serie

Mentre a molte auto elettriche viene spesso rimproverata la mancanza di carattere, Renault da tempo lavora per proporre veicoli a batteria che abbiano brio e identità, oltre ad essere divertenti da guidare. Un approccio che la Casa della Losanga ha già dimostrato con le Renault 4 e 5 E-Tech, oltre che con la 5 Turbo 3E, la piccola super sportiva in edizione limitata da 555 CV. Una serie di elettriche del marchio capaci di sedurre che presto potrebbe avere un ulteriore seguito con la versione di serie del nuovo concept 8 Gordini.

La Renault 8 Gordini è il fascinoso prototipo, presentato nei giorni scorsi al Salone di Parigi, che rende omaggio all’iconica 8 Gordini degli anni ’60 e si presenta come una sportiva e compatta coupé biposto elettrica che incarna perfettamente lo spirito del design retrò. Sebbene, durante la presentazione, Renault non abbi annunciato piani e programmi per una versione di produzione, il numero uno della Casa francese, Fabrice Cambolive, si è mostrato aperto a tale possibilità, condizionata però all’avvio delle consegne della 5 Turbo 3E.

Cambolive apre all’arrivo della 8 Gordini di serie: “Può essere un’opportunità”

“Con la R5 Turbo 3E volevamo dimostrare che Renault è in grado di offrire sportività e divertimento anche con un veicolo elettrico”, ha dichiarato Cambolive ad Autocar. “E parlando di Gordini, volevamo mostrare di poter realizzare un’auto elettrica capace di trasmettere forti emozioni, sportività e grande fascino. Nessuno mi ha mai detto: ‘Ah, è elettrica, quindi non mi piace’… Dobbiamo prima vendere la R5 Turbo 3E e procedere con le prime consegne. Dopo la Turbo 3E, la Gordini potrebbe rappresentare una delle opportunità da cogliere”.

Una nuova Gordini potrebbe essere l’auto sportiva ideale per Renault

Renault non ha specificato su quale architettura sia basato il concept 8 Gordini, ma sappiamo che è spinta da un motore elettrico montato al posteriore, capace di erogare 270 CV. Non è una potenza elevatissima per un’auto dall’aspetto così particolare, ma è comunque sufficiente a garantire dinamismo e divertimento alla guida. Qualora Renault decidesse di portarla in produzione, potrebbe verosimilmente utilizzare lo stesso powertrain elettrico a doppio motore che equipaggia la 5 Turbo 3E. Tuttavia, tale opzione costringerebbe ad aumentare il prezzo, cambiando notevolmente il posizionamento rispetto alla sua antenata.

“La 8 Gordini originale era un’auto molto umile, una sorta di eroina della classe lavoratrice”, ha affermato Roman Gauvin, responsabile delle concept car di Renault. “Per questo prototipo abbiamo voluto mantenere tale genuinità. Non si tratta di un bolide largo due metri e capace di 1.000 CV, ma è un’auto accessibile, che sa strappare un sorriso. È così che ci posizioniamo rispetto ai marchi di auto sportive: puntiamo tutto sul divertimento. Non siamo qui per progettare un veicolo in grado di limare mezzo secondo sul tempo sul giro al Nürburgring; è un’auto divertente, piccola, agile e scattante”.

Chi in Renault sostiene l’idea della bontà di portare questo concept in produzione dovrà presentare anche un solido piano commerciale a sostegno dell’economicità dell’investimento, utile a convincere i più scettici. Al di là delle questioni sulla profittabilità di una nuova 8 Gordini, una coupé a due porte, leggera e a trazione posteriore come questa, potrebbe rappresentare la vettura giusta per convincere i fan di lunga data, e più tradizionalisti, del marchio a passare a un veicolo elettrico.

Domande frequenti su Renault 8 Gordini concept

La Renault 8 Gordini elettrica entrerà in produzione?

Al momento Renault non ha confermato l’avvio della produzione di serie della 8 Gordini elettrica. La Casa francese ha però aperto alla possibilità di sviluppare il progetto, subordinandola anche al successo commerciale e all’avvio delle consegne della Renault 5 Turbo 3E.

Quanti CV ha la concept Renault 8 Gordini elettrica?

La concept Renault 8 Gordini è equipaggiata con un motore elettrico montato al posteriore che sviluppa 270 CV. Il prototipo punta su agilità, leggerezza e divertimento alla guida, ispirandosi allo spirito sportivo dell’iconica Renault 8 Gordini degli anni Sessanta.

Come sarà la nuova Renault 8 Gordini elettrica?

Il prototipo si presenta come una coupé sportiva compatta a due posti, caratterizzata da un design rétro che richiama la storica Renault 8 Gordini. Il progetto punta su una vettura leggera, agile e scattante, con un’impostazione sportiva pensata per privilegiare le emozioni di guida piuttosto che le prestazioni assolute.

Quale rapporto c’è tra la Renault 8 Gordini e la Renault 5 Turbo 3E?

Entrambe rappresentano la strategia di Renault per dimostrare che la mobilità elettrica può offrire anche sportività e divertimento. La Renault 5 Turbo 3E è una super sportiva elettrica da 555 CV prevista in edizione limitata, mentre la 8 Gordini è ancora un concept da 270 CV. L’eventuale passaggio alla produzione di quest’ultima potrebbe essere valutato anche dopo l’avvio delle consegne della Turbo 3E.

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