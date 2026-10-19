Hyundai alla 40ª Venicemarathon con INSTER Cross e IONIQ 5 N

Hyundai è Official Automotive Partner della 40ª Wizz Air Venicemarathon, in programma a Venezia il 25 ottobre 2026. Il marchio coreano accompagnerà atleti e appassionati con auto 100% elettriche e un calendario di attivazioni lungo il percorso e all’Expo Village, nell’ambito del progetto pan-europeo “Run to Progress”.

Hyundai alla Wizz Air Venicemarathon 2026: il programma

Hyundai rinnova il proprio impegno nel running come partner ufficiale della 40ª Wizz Air Venicemarathon. La manifestazione ha già registrato il tutto esaurito, con 23.000 iscritti sulle distanze 42K, 21K e 10K. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più iconici di Venezia, compresa Piazza San Marco, prima dell’arrivo al traguardo. A completare il programma ci sono le Alì Family Run, con la tappa di Mestre in calendario il 23 ottobre.

“Run to Progress”: il running secondo Hyundai

La presenza di Hyundai a Venezia si inserisce in “Run to Progress”, il progetto pan-europeo attraverso cui il marchio sostiene manifestazioni podistiche in tutta Europa e celebra ciò che accomuna corsa e innovazione: centralità delle persone, perseveranza e desiderio di superarsi. Una visione che valorizza ogni passo del percorso, non soltanto il risultato finale.

Due Hyundai INSTER Cross come timekeeper ufficiali

Durante la competizione, due Hyundai INSTER Cross scandiranno il ritmo della gara accompagnando gli atleti come timekeeper ufficiali. Il city-SUV 100% elettrico è compatto, versatile e contraddistinto da un design ispirato all’outdoor: porta sul percorso un’idea di mobilità agile, dinamica e pronta ad affrontare ogni giornata.

Expo Village di Mestre: le attivazioni Hyundai

Il 23 e 24 ottobre l’energia Hyundai animerà l’Expo Village del Parco San Giuliano di Mestre, con uno spazio dedicato a esperienze che uniscono sport, benessere e tecnologia. Con la pedana baropodometrica gli atleti potranno analizzare l’appoggio del piede con strumentazioni specialistiche e la supervisione di personale clinico qualificato. Il Wall of Purpose raccoglierà motivazioni e obiettivi personali, mentre il Car Wrap Hyundai trasformerà una IONIQ 5 N in una grande tela collettiva su cui lasciare messaggi di incoraggiamento e tempi da conquistare.

Lungo il percorso e al traguardo

Lungo il percorso il coinvolgimento salirà di intensità: l’Arco Hyundai, integrato con lo Hyundai Boost Button, accenderà la carica dei runner attraverso la musica, regalando una spinta motivazionale nei momenti in cui ogni energia conta. Al traguardo, lo Specchio Kudos permetterà ai partecipanti di fissare il momento con selfie e messaggi personalizzati, mentre il LED Wall “You Left Your Mark” mostrerà i risultati della gara ai membri della Community, celebrando ogni obiettivo raggiunto.

IONIQ 5 N e IONIQ 3 N Line Launch Edition all’Expo Village

All’Expo Village i visitatori potranno scoprire da vicino IONIQ 5 N e IONIQ 3 N Line Launch Edition, due espressioni concrete dell’evoluzione della gamma 100% elettrica Hyundai. IONIQ 5 N, primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del marchio, porta su strada sportività, tecnologie avanzate e puro coinvolgimento di guida. IONIQ 3 N Line Launch Edition racconta invece la continua espansione dell’offerta elettrica Hyundai, con soluzioni innovative sviluppate per rendere la mobilità quotidiana sempre più evoluta.

La visione “Progress for Humanity”

Con la partecipazione alla 40ª Wizz Air Venicemarathon, Hyundai rinnova il proprio impegno per uno stile di vita attivo e per una mobilità capace di mettere le persone in movimento. È la visione “Progress for Humanity”: innovazione per migliorare la vita delle persone, per trasformare ogni traguardo in un nuovo punto di partenza.

Domande frequenti su Hyundai e la Wizz Air Venicemarathon

Quando si corre la 40ª Wizz Air Venicemarathon?

La 40ª Wizz Air Venicemarathon si corre il 25 ottobre 2026. L’Expo Village del Parco San Giuliano di Mestre è aperto il 23 e 24 ottobre, mentre la tappa di Mestre delle Alì Family Run è in calendario il 23 ottobre.

Quanti iscritti ha la Venicemarathon 2026?

La gara ha registrato il tutto esaurito, con 23.000 iscritti sulle distanze 42K, 21K e 10K.

Che ruolo ha Hyundai alla Venicemarathon?

Hyundai è Official Automotive Partner della 40ª Wizz Air Venicemarathon e accompagna atleti e appassionati con auto 100% elettriche e un calendario di attivazioni lungo il percorso e all’Expo Village.

Quali auto Hyundai saranno presenti all’evento?

Saranno presenti due Hyundai INSTER Cross come timekeeper ufficiali della gara, una IONIQ 5 N trasformata in Car Wrap collettivo e, all’Expo Village, IONIQ 5 N e IONIQ 3 N Line Launch Edition.

Che cos’è “Run to Progress” di Hyundai?

“Run to Progress” è il progetto pan-europeo con cui Hyundai sostiene manifestazioni podistiche in tutta Europa, celebrando ciò che accomuna corsa e innovazione: centralità delle persone, perseveranza e desiderio di superarsi.

Quali attivazioni Hyundai si potranno provare all’Expo Village?

Tra le attivazioni ci sono la pedana baropodometrica per analizzare l’appoggio del piede, il Wall of Purpose per motivazioni e obiettivi personali e il Car Wrap su una IONIQ 5 N su cui lasciare messaggi di incoraggiamento.

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