CHERY a Parigi: piano per l’Europa, 27 mercati e 1.143 punti vendita entro il 2027

Al Mondial de l’Auto di Parigi CHERY ha presentato il proprio piano per l’Unione europea: 20 Paesi e 687 punti vendita e assistenza entro fine 2026, che nel 2027 diventeranno 27 mercati e 1.143 punti. Il marchio lancia «For EU. For Family», declinazione europea della sua filosofia, e porta in Francia la Chery Q e la Tiggo 4; Tiggo 9 e Tiggo 8 debutteranno in Italia a novembre.

Il piano per l’Unione europea

CHERY è entrata nel mercato dell’Unione nel 2025 ed è già presente, fra gli altri, in Grecia, Romania, Ungheria e Polonia. Il programma è stato illustrato da Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager del marchio, e punta a servire circa 100.000 famiglie nel 2026 e 300.000 nel 2027, con ricerca e sviluppo, produzione e assistenza più radicate sul territorio.

La gamma si articola su tre tecnologie, plug-in hybrid, full hybrid ed elettrica, con l’obiettivo di coprire con la stessa offerta i tragitti urbani in modalità elettrica e i viaggi lunghi in modalità ibrida, calibrando i modelli sulle esigenze dei singoli mercati.

«For EU. For Family»

«For EU. For Family» è la versione europea della filosofia For Family, che poggia su tre pilastri: spazio, sicurezza e tecnologia. A Parigi è stata raccontata attraverso le storie di famiglie clienti dei mercati europei in cui il marchio è già attivo.

Le vetture allo stand

Chery Tiggo 8 Super Hybrid, in Italia da novembre

La Chery Q, primo modello elettrico del marchio, ha debuttato davanti al pubblico francese. È un SUV compatto pensato sia come prima auto per i più giovani sia come seconda vettura di famiglia. In Italia è stata presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino e arriverà sul mercato nel corso del 2027. Completano lo stand le Tiggo 8 e Tiggo 9 Super Hybrid, che saranno lanciate in Italia il prossimo novembre.

Chery Tiggo 9 Super Hybrid

La Tiggo 9 è reduce dal CHERY Black Sea Safety Challenge, svoltosi dal 22 al 24 settembre a Costanza, in Romania, davanti a rappresentanti della stampa europea e ai tecnici della società di ingegneria tedesca FEV. Dopo 24 ore di immersione in acqua salata la batteria ad alta tensione ha rispettato i criteri di tenuta e di isolamento; nella prova d’impatto del sottoscocca contro un ostacolo rigido l’involucro non ha riportato danni strutturali né perdite di elettrolita.

CHERY in Italia

In Italia il marchio debutta in concessionaria a novembre 2026 con due SUV plug-in hybrid dotati del sistema Chery Super Hybrid, Tiggo 9 e Tiggo 8, entrambi esposti al Salone Auto Torino. Nel corso di ottobre CHERY riunirà inoltre clienti da tutto il mondo al CHERY International User Summit 2026, dedicato al tema «Together. For Family». La distribuzione italiana fa capo a Chery Italy S.r.l., con sede a Milano.

Domande frequenti sul piano CHERY per l’Europa

Quanti mercati e punti vendita avrà CHERY in Europa?

Nel 2026 20 mercati dell’Unione europea con 687 punti vendita e assistenza; nel 2027 27 mercati e 1.143 punti.

Che cos’è «For EU. For Family»?

La declinazione europea della filosofia For Family, basata su spazio, sicurezza e tecnologia.

Quale modello elettrico ha debuttato a Parigi?

La Chery Q, primo modello elettrico del marchio, SUV compatto che in Italia arriverà nel 2027.

Quando arrivano Tiggo 9 e Tiggo 8 in Italia?

A novembre 2026, come SUV plug-in hybrid con sistema Chery Super Hybrid.

Che cos’è il Black Sea Safety Challenge?

Una prova tenuta a Costanza, in Romania, dal 22 al 24 settembre, in cui la batteria della Tiggo 9 ha superato 24 ore di immersione in acqua salata e un test d’impatto del sottoscocca.

Quante famiglie vuole servire CHERY in Europa?

Circa 100.000 nel 2026 e 300.000 nel 2027.

Vota: post