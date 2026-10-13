Nuovo Codice della strada: sanzioni più leggere, stop alla patente cartacea

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle modifiche del Codice della strada nell’ambito della revisione voluta dal ministro Matteo Salvini: sanzioni più leggere ma tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, limite a 70 anni per guidare camion e autobus e niente più obbligo di portare con sé patente cartacea e libretto.

Sanzioni più leggere e stop all’adeguamento all’inflazione

Il testo è stato rivisto dopo la consultazione con oltre cento operatori e associazioni di settore. Come spiega il ministero dei Trasporti, la «razionalizzazione delle sanzioni» prevede la sospensione dell’adeguamento automatico biennale all’inflazione e un «arrotondamento al ribasso» degli importi: i minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro.

Le principali novità

Tra le novità spicca il divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione di responsabilità civile. Scatta inoltre l’obbligo di casco e targa per le super-bici elettriche dei rider, diverse dalle bici a pedalata assistita con potenza nominale continua massima di 0,25 kW.

Non ci sarà più l’obbligo di portare con sé la patente cartacea e il libretto di circolazione, perché potranno essere verificati telematicamente dalle forze dell’ordine. I motociclisti potranno usare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti, mentre per i monopattini elettrici sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni.

Verbali: 45 giorni per la notifica

Con il nuovo testo i Comuni avranno 45 giorni, anziché 90, per notificare il verbale quando l’accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata. Il Codice punta anche a recuperare le somme non pagate dagli automobilisti stranieri e introduce l’obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni.

Contrassegno disabili e limite di età per i professionisti

Tutti i Comuni saranno tenuti ad aderire alla piattaforma nazionale del Contrassegno unificato disabili europeo (Cude); in caso di inadempienza non potranno utilizzare i dispositivi di accertamento a distanza per le violazioni sulla sosta riservata e nelle Ztl. «Una misura necessaria per garantire ai cittadini con disabilità la possibilità di muoversi e viaggiare», ha affermato il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Il limite anagrafico per il trasporto professionale con tutte le patenti del gruppo 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE) sale da 68 a 70 anni, con obbligo di verifica biennale.

Le critiche del Codacons

Sul testo il Codacons esprime critiche: secondo l’associazione dei consumatori «ridurre o aumentare gli importi delle sanzioni non migliora la sicurezza stradale» e servono «più controlli» sui territori.

Domande frequenti sul nuovo Codice della strada

Che cosa ha approvato il Consiglio dei ministri?

Le modifiche al Codice della strada, nell’ambito della revisione voluta dal ministro Matteo Salvini.

Come cambiano gli importi delle multe?

I minimi di 26 e 42 euro scendono a 25 e 40 euro; le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. Sospeso l’adeguamento biennale all’inflazione.

Si dovrà ancora portare la patente cartacea?

No: patente e libretto di circolazione potranno essere verificati telematicamente dalle forze dell’ordine.

Che cosa succede a chi guida senza assicurazione?

È previsto il divieto di marcia a tempo indeterminato.

Quanto tempo hanno i Comuni per notificare un verbale da remoto?

45 giorni, anziché 90, quando l’accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata.

Fino a che età si potranno guidare camion e autobus?

Il limite per le patenti del gruppo 2 sale da 68 a 70 anni, con verifica biennale.

Vota: post