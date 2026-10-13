Purcaro (DEKRA Italia) a #FORUMAutoMotive: «Accompagnare il cambiamento»

«Accompagnare la delicata transizione del mercato automotive è oggi una delle principali sfide del settore». Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia, intervenendo al tavolo di #FORUMAutoMotive durante l’incontro “Basta con le parole. Subito i fatti!”, tenutosi a Milano.

Una trasformazione che va oltre le motorizzazioni

Secondo Purcaro la trasformazione in corso coinvolge non solo le nuove motorizzazioni ma anche la connettività, le nuove tecnologie ADAS, le nuove normative sulla sicurezza e sull’accesso alle informazioni, oltre ai nuovi standard competitivi imposti dai player asiatici.

Il ruolo di DEKRA

DEKRA è parte di questo processo, che richiede «una sempre maggiore integrazione globale» tra le strutture tecniche e «un presidio locale più efficace» a supporto delle strutture di vendita e post-vendita. L’azienda ha integrato il proprio portafoglio di offerta per assicurare un presidio lungo tutta la supply chain e aiutare le imprese della filiera a competere con successo nelle diverse fasi di trasformazione e crescita.

I player asiatici come opportunità

Per Purcaro la presenza dei player asiatici rappresenta «un’ulteriore opportunità di sviluppo» per i servizi di omologazione e certificazione di DEKRA, così come per la localizzazione delle strutture di vendita e post-vendita. Un’opportunità che consente di far evolvere il posizionamento nel settore della mobilità, alla cui evoluzione in sicurezza DEKRA contribuisce, ha ricordato, da oltre cento anni.

Domande frequenti su DEKRA Italia e #FORUMAutoMotive

Chi è Toni Purcaro?

È il Presidente di DEKRA Italia.

Dove è intervenuto Purcaro?

Al tavolo di #FORUMAutoMotive, durante l’incontro “Basta con le parole. Subito i fatti!”, a Milano.

Quali cambiamenti indica per il settore automotive?

Connettività, nuove tecnologie ADAS, nuove normative su sicurezza e accesso alle informazioni e nuovi standard competitivi dei player asiatici.

Come si prepara DEKRA?

Con una maggiore integrazione globale delle strutture tecniche, un presidio locale più efficace e un portafoglio di offerta integrato lungo la supply chain.

Che opportunità vede nei player asiatici?

Uno sviluppo dei servizi di omologazione e certificazione e della localizzazione delle strutture di vendita e post-vendita.

Da quanto tempo DEKRA opera nella mobilità?

Da oltre cento anni, secondo Purcaro.

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