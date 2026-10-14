CHERY International User Summit: a Wuhu debutta la full hybrid da 5 kWh su OMODA 7 SHS-H

OMODA & JAECOO porta la sua nuova tecnologia ibrida a Wuhu, la città cinese sede del gruppo Chery, dove dal 18 al 24 ottobre si svolge il CHERY International User Summit 2026, l’appuntamento che riunisce clienti, giornalisti e partner da tutto il mondo. La novità principale è su OMODA 7 SHS-H: debutta in prima mondiale un sistema full hybrid con batteria da 5 kWh.

Full hybrid con batteria da 5 kWh

Secondo il comunicato OMODA & JAECOO, la capacità della batteria è diverse volte superiore a quella delle full hybrid più diffuse, che in genere non superano i 2 kWh. Durante la settimana sono previsti anche test su strada di lunga distanza e dimostrazioni dal vivo dei sistemi di parcheggio automatico e dell’assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale.

Ibrido alla prova sulla lunga distanza

Durante il Summit OMODA 4 SHS-H, OMODA 5 NEXT e OMODA 7 SHS-H affrontano un test di resistenza su lunga distanza, per misurare consumi e autonomia della tecnologia SHS (Super Hybrid System) nell’uso reale. La sigla SHS-H indica le versioni full hybrid, SHS-P quelle plug-in.

La prova segue due risultati recenti. JAECOO 7 SHS-P, il SUV plug-in in vendita anche in Italia, ha completato oltre 100.000 km di test su strada in 16 Paesi, in condizioni climatiche estreme e su terreni difficili. Sul circuito UTAC di Millbrook, nel Regno Unito, ha percorso 1.333 km (828 miglia) con un solo pieno e una sola ricarica, l’11,14% in più dell’autonomia omologata WLTP. JAECOO 8 SHS-P ha invece ottenuto in Indonesia il titolo Guinness World Records per un’autonomia combinata di 1.660 km.

Più ricerca su guida assistita e abitacolo

Nel primo semestre 2026 Chery, capogruppo di OMODA & JAECOO, ha investito in ricerca e sviluppo 6,672 miliardi di yuan (circa 890 milioni di euro), il 28,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Le risorse si concentrano su piattaforme elettrificate, sistemi avanzati di assistenza alla guida e abitacolo digitale, ambito in cui ad aprile si è ampliata la collaborazione con Qualcomm per integrare in un’unica architettura infotainment e guida assistita.

A Wuhu il «Super Intelligent Experience Lab» mette alla prova sul campo due sistemi: SIVP (Super Intelligent Valet Parking), il parcheggio automatico in modalità valet, e SIAS (Super Intelligent AI Space), l’assistente di bordo basato sull’intelligenza artificiale che interpreta comandi vocali e contesto d’uso.

Energia rinnovabile e materiali riciclati negli stabilimenti

Oggi il 52,77% dell’energia elettrica consumata negli stabilimenti del gruppo arriva da fonti rinnovabili, anche grazie ai pannelli fotovoltaici sui tetti della fabbrica di Wuhu. Cinque stabilimenti Chery hanno ottenuto in Cina il riconoscimento statale di «green factory» a livello nazionale.

Sul fronte dei materiali, il gruppo utilizza una tecnologia che combina alluminio riciclato al 100%, pressofusione integrata e assenza di trattamento termico. Dispone inoltre di una capacità di recupero e lavorazione di 100.000 tonnellate di acciaio, 100.000 tonnellate di alluminio e 10.000 tonnellate di plastica di scarto.

Il Gruppo Chery in sintesi

Fondato nel 1997 a Wuhu, nella provincia dell’Anhui, il Gruppo Chery ha superato nel luglio 2026 i 20 milioni di veicoli venduti nel mondo, con prodotti distribuiti in oltre 130 Paesi e regioni e circa 7 milioni di clienti esteri. Il portafoglio tecnologico conta oltre 400 tecnologie avanzate, tra cui la batteria Rhino, un grande modello di intelligenza artificiale per la guida assistita e il sistema super ibrido CSH (Chery Super Hybrid). Il gruppo impiega 150.000 persone, di cui oltre 20.000 all’estero, e nel 2026 Chery Automobile ha debuttato nella classifica Fortune Global 500 al 383° posto, con 41,778 miliardi di dollari di ricavi.

Domande frequenti sul CHERY International User Summit 2026

Quando si svolge il CHERY International User Summit 2026?

Dal 18 al 24 ottobre a Wuhu, in Cina, città sede del gruppo Chery.

Qual è la principale novità presentata?

La prima mondiale del sistema full hybrid con batteria da 5 kWh su OMODA 7 SHS-H.

Cosa significano SHS-H e SHS-P?

SHS sta per Super Hybrid System: SHS-H indica le versioni full hybrid, SHS-P quelle plug-in.

Quali modelli affrontano il test di lunga distanza?

OMODA 4 SHS-H, OMODA 5 NEXT e OMODA 7 SHS-H, per misurare consumi e autonomia nell’uso reale.

Quali sistemi vengono dimostrati dal vivo?

SIVP, il parcheggio automatico in modalità valet, e SIAS, l’assistente di bordo con intelligenza artificiale che interpreta comandi vocali e contesto d’uso.

Quanto ha investito Chery in ricerca e sviluppo?

6,672 miliardi di yuan (circa 890 milioni di euro) nel primo semestre 2026, il 28,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

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