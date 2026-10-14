Renault E-Space e 8 Gordini, Guigues: “Il passato incontra il futuro elettrico”

Renault gioca la carta dell’heritage al Salone di Parigi 2026, con due concept 100% elettriche che guardano al passato per immaginare il futuro. Il marchio della Losanga rispolvera due modelli che hanno saputo lasciare il segno nelle loro rispettive epoche reinterpretandoli con un linguaggio contemporaneo e con alimentazione a zero emissioni in linea con i tempi di oggi.

Un legame a doppio filo con la tradizione quello della Casa francese che viene sottolineato da Sebastien Guigues, Managing Director Renault & Alpine Italia, che presentando le due nuove concept car del brand ne rimarca al capacità di evocare il passato di Renault proiettandolo verso il futuro, con delle rivisitazioni ricche di fascino che hanno tutte le carte in regola per sedurre il pubblico della kermesse parigina, dove si mostrano per la prima volta, affiancate dall’intera gamma attuale di Renault, fatta di vetture ibride ed elettriche.

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Renault E-Space Concept: la monovolume come salotto di vetro

In anteprima mondiale a Parigi, la Renault E-Space Concept è l’erede designata dell’Espace del 1984 e il manifesto delle “voitures à vivre” che contraddistinguono la produzione della Losanga. Progettata come moderna monovolume votata al comfort e alla spaziosità, la E-Space è lunga 4,70 metri, larga 2,02 e alta 1,67, con cerchi delle ruote da 23 pollici, e si distingue per la cabina completamente vetrata, ispirata all’architettura Bauhaus di Mies van der Rohe, e per il grande tetto in vetro che incrementa ancor di più la luminosità dell’abitacolo. Sul frontale e sul posteriore spicca la nuova firma luminosa a “U” di Renault.

Dentro la E-Space propone sei sedili singoli su pianale piatto, ispirati agli arredi di Pierre Paulin, con i due sedili della seconda fila che ruotano di 180° per creare una “disposizione da TGV”, dando vita a una disposizione in stile salotto che consente di chiacchierare meglio. Al posto della tradizionale plancia c’è OpenR Panorama, il display curvo, non touchscreen, che arriverà sulle nuove Rafale e Scenic, mentre il volante è steer-by-wire. A completare il look ci sono palette di rossi e moquette in lana, per un abitacolo che decide di fare a meno di rivestimenti in pelle ed inserti in legno.

Renault 8 Gordini Concept: la “Gorde” diventa coupé elettrica

Il Salone di Parigi 2026 fa da cornice anche al debutto in pubblico della Renault 8 Gordini Concept, prototipo retro-futurista che reinterpreta la piccola sportiva del 1964, una berlina a quattro porte con motore e trazione posteriore. Il nuovo concept 8 Gordini è una coupé biposto a due porte lunga 4,12 metri, con cerchi da 19 pollici davanti e 20 pollici dietro, equipaggiata da un motore elettrico da 270 CV, quasi tre volte rispetto ai 95 CV che sviluppava la vettura originale degli anni ’60.

Il design “café racer” emerge in tutto lo stile della Renault 8 Gordini Concept che elimina ogni orpello per lasciare spazio solo alla linee pulite ed essenziali. Nata da oltre 300 bozzetti interni in un lungo processo di progettazione totalmente svolto da Renault, la 8 Gordini ha un anteriore caratterizzato dalla presenza di sei fari rotondi 3D, mentre la doppia striscia bianca, da semplice decorazione del look esterno, diventa elemento strutturale che prosegue nell’abitacolo, dove troviamo interni che richiamano quelli dell’originale proponendo la plancia in alluminio spazzolato con quadranti tondi “sospesi”, superfici in Alcantara e sedili sportivi con sezione centrale rivestita in velluto a coste blu su struttura nera.

Domande frequenti su Renault al Salone di Parigi 2026

Quali sono le nuove concept car Renault presentate al Salone di Parigi 2026?

Renault presenta al Salone di Parigi 2026 due concept car 100% elettriche: la E-Space Concept, che reinterpreta in chiave moderna la monovolume Espace del 1984, e la 8 Gordini Concept, una coupé sportiva a zero emissioni ispirata alla Renault 8 Gordini del 1964.

Quanti cavalli ha la Renault 8 Gordini Concept elettrica?

La Renault 8 Gordini Concept è equipaggiata con un motore elettrico da 270 CV. Il prototipo reinterpreta la sportiva originale degli anni Sessanta, che sviluppava 95 CV, con un design rétro-futurista e una configurazione a due posti.

Quali sono le caratteristiche della Renault E-Space Concept?

La Renault E-Space Concept è una monovolume elettrica lunga 4,70 metri, caratterizzata da un’ampia superficie vetrata, un grande tetto in vetro e sei sedili singoli. Tra le soluzioni più originali figurano i sedili della seconda fila girevoli di 180 gradi, pensati per creare un ambiente interno simile a un salotto.

Chi è Sebastien Guigues e quale ruolo ha nella strategia Renault?

Sebastien Guigues è Managing Director Renault & Alpine Italia. In occasione della presentazione delle due concept car al Salone di Parigi 2026, ha sottolineato il legame tra la tradizione del marchio francese e la sua visione della mobilità futura, attraverso modelli che reinterpretano icone del passato con un linguaggio contemporaneo e una propulsione completamente elettrica.

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