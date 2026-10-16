CHERY Q, la prima elettrica per l’Italia alla prova della stampa a Wuhu

Milano, 15 ottobre 2026 – CHERY Q, la compatta 100% elettrica di segmento B che sarà la prima elettrica del marchio in Italia, arriva alla prova su strada con la stampa. Il 23 ottobre a Wuhu, nella provincia cinese dell’Anhui dove ha sede il gruppo Chery, giornalisti di diversi Paesi guideranno il modello durante la CHERY Q Global Media Premiere & Test Drive, nell’ambito del Chery International User Summit 2026.

Il test drive di Wuhu

Dopo l’anteprima nazionale al Salone Auto Torino di settembre e l’esposizione al Mondial de l’Auto di Parigi, CHERY Q affronta il primo confronto su strada. Il programma prevede presentazioni statiche e prove su percorsi urbani ed extraurbani, con un tracciato che alterna strade cittadine e curve in sequenza. Per l’Italia, dove la commercializzazione è prevista nel 2027, è la prima occasione per valutare il modello su strada.

Trazione posteriore e pesi bilanciati

CHERY Q adotta un’architettura con motore e trazione posteriori, sospensioni indipendenti all’anteriore e al posteriore e una ripartizione dei pesi 50:50 tra i due assi. Il raggio di sterzata di circa 5 metri è pensato per le manovre in città, come inversioni, parcheggi e cambi di corsia, mentre il bilanciamento delle masse lavora sulla stabilità nei tratti extraurbani.

Segmento B e dimensioni

Il marchio CHERY debutta in Italia a novembre 2026 con due SUV plug-in hybrid, Tiggo 9 e Tiggo 8. CHERY Q è il primo modello a trazione esclusivamente elettrica annunciato per il mercato italiano ed è il primo a collocarsi nel segmento B, il più affollato del mercato nazionale. Misura 4,19 metri di lunghezza su un passo di 2,70 metri, con ruote spinte agli angoli della carrozzeria per ricavare spazio a bordo per passeggeri e bagagli. Le prove statiche di Wuhu permetteranno di verificarne l’abitabilità nell’uso quotidiano.

Autonomia e ricarica

La batteria da 52 kWh garantisce 380 km di autonomia nel ciclo WLTP (dato provvisorio, vettura in corso di omologazione). CHERY Q supporta la ricarica rapida: nei test di laboratorio, una sosta breve permette di recuperare circa 200 km di percorrenza. A bordo trovano posto un abitacolo digitale e sistemi di assistenza alla guida.

Il design e il ruolo nella gamma

Il disegno combina superfici squadrate e raccordi arrotondati, con proporzioni pensate per dare al modello un’identità riconoscibile. Lo stile ha ottenuto il Red Dot Design Award 2026. Dopo Tiggo 9 e Tiggo 8 plug-in hybrid, CHERY Q porta in gamma la prima proposta 100% elettrica e si rivolge alle famiglie che cercano un’auto compatta per l’uso quotidiano, con spazio e autonomia adatti anche ai trasferimenti fuori città.

Domande frequenti sulla CHERY Q

Quando sarà il test drive della CHERY Q?

Il 23 ottobre a Wuhu, in Cina, durante la CHERY Q Global Media Premiere & Test Drive, appuntamento del Chery International User Summit 2026.

Quando arriva in Italia la CHERY Q?

La commercializzazione in Italia è prevista nel 2027. Il marchio CHERY debutta nel Paese a novembre 2026 con Tiggo 9 e Tiggo 8 plug-in hybrid.

Che autonomia ha la CHERY Q?

380 km nel ciclo WLTP con la batteria da 52 kWh. Il dato è provvisorio, perché la vettura è in corso di omologazione.

Quanto ci mette a ricaricarsi?

Nei test di laboratorio, una sosta breve alla ricarica rapida permette di recuperare circa 200 km di percorrenza.

Quali sono le misure della CHERY Q?

È lunga 4,19 metri, con un passo di 2,70 metri e un raggio di sterzata di circa 5 metri.

Che trazione ha la CHERY Q?

Motore e trazione posteriori, sospensioni indipendenti sui due assi e ripartizione dei pesi 50:50.

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