Porsche Mission S: la concept debutta a New York

Porsche Mission S: la concept car dal design futuristico debutta in anteprima mondiale a New York e anticipa come evolverà l’identità stilistica del marchio. Al tempo stesso, spiega Porsche, rappresenta una piattaforma per supersportive a motore centrale posizionata sopra la 911.

La Porsche Mission S durante la presentazione a New York (foto: Porsche AG)

Una visione strategica nel segno di “Sportwagenschmiede ‘35”

Nell’ambito del riorientamento strategico denominato “Sportwagenschmiede ‘35”, Porsche presenta la Mission S come anticipazione dei tratti stilistici dei prossimi anni. «Una Porsche deve essere immediatamente riconoscibile come tale», spiega Michael Leiters, CEO di Porsche AG. Al centro del progetto ci sono un design autentico, coerente e senza tempo e una connessione intensa tra guidatore e vettura.

Leiters precisa che la Mission S «non è un’hypercar unica nel suo genere», ma un’offerta supplementare articolata in diverse varianti, destinata ad ampliare la gamma. Per la prima volta Porsche prevede di lanciare una gamma di supersportive disponibili in modo permanente, sopra la 911. Tobias Sühlmann, Head of Style Porsche, parla di un orientamento di fondo che sarà trasposto presto nella futura gamma di prodotti.

Il debutto a New York, sul molo della 550 Spyder

L’anteprima mondiale si è tenuta su un molo del quartiere di Queens, con vista sullo skyline di Manhattan. Qui, nel 1953, furono scattate le prime immagini della Porsche 550 Spyder con motore centrale, che fecero il giro del mondo. La 550 Spyder, prima supersportiva del marchio, è ancora oggi considerata un’icona identitaria e ha gettato le basi del successo di Porsche negli Stati Uniti.

La Porsche 550 Spyder a New York nel 1953 (foto: Porsche AG)

Esterni: “volumi fluttuanti” e citazioni dalle icone Porsche

I parafanghi “torpedo”, l’iconica linea del tetto e il rapporto larghezza-altezza sono gli elementi centrali dell’architettura. Da qui nascono i cosiddetti volumi fluttuanti: superfici sospese che danno vita a una scultura potente. Una linea principale continua collega le firme luminose anteriori e posteriori: sopra enfatizza la muscolarità, sotto i volumi rendono visibili le funzioni tecniche e richiamano la filosofia della leggerezza.

Le fonti di ispirazione sono le icone del passato: i fari circolari e i parafanghi pronunciati richiamano la 911, le linee di giunzione che si fondono con la firma luminosa rievocano i modelli G, il frontale ribassato e il posteriore car-in-car derivano dalla GT1, la linea del tetto sotto l’alettone ricorda la 959. Con il motore al centro la vettura mette in risalto la tipica flyline; tra i dettagli, una ventola di raffreddamento ispirata a quella della 917, l’alettone attivo completamente integrato e cerchi che reinterpretano il motivo a “disco del telefono” della 928.

Interni: purismo e attenzione al guidatore

L’abitacolo si ispira alla 550 Spyder e alla 356: due linee attraversano plancia e pannelli porta, trasmettendo la sensazione di essere “seduti in profondità”. Interruttori e pulsanti classici affiancano display moderni; i sedili hanno la chiusura integrata della cintura nella parte centrale dello schienale e funzioni di regolazione elettrica riposizionate. Le tonalità richiamano le Porsche da corsa: bianco ghiaccio metallizzato, rosso chiaro metallizzato, black chrome e special black.

Driver Experience: analogico e digitale in simbiosi

Dietro il volante ci sono cinque indicatori circolari, con al centro il contagiri con lancetta analogica e display retrostante. A seconda della modalità di guida il contagiri viene visualizzato più vicino al conducente e i quadranti possono disporsi affiancati oppure sfalsati in profondità. Tra le novità, l’alloggiamento della chiave a sinistra del volante, i comandi push-pull sul cruscotto e un elemento Sport Chrono reinterpretato.

Porsche ha scelto di non integrare né un display centrale né uno schermo per il passeggero. Al loro posto c’è un sistema retrattile per smartphone compatibile con la tecnologia MagSafe, che può fungere da display per navigazione e informazioni di bordo. L’app My Porsche dà accesso alle funzioni della vettura e permette di scegliere grafiche digitali per la strumentazione ispirate a design storici del marchio.

Gli interni della Porsche Mission S (foto: Porsche AG)

Domande frequenti sulla Porsche Mission S

Cos’è la Porsche Mission S?

Una concept car dal design futuristico che anticipa come evolverà l’identità stilistica del marchio e rappresenta una piattaforma per supersportive a motore centrale posizionata sopra la 911.

Dove e quando è stata presentata?

Il 15 ottobre 2026, in anteprima mondiale, su un molo del quartiere di Queens a New York, con vista sullo skyline di Manhattan: lo stesso luogo delle prime immagini della 550 Spyder nel 1953.

La Mission S sarà un’hypercar unica?

No: secondo il CEO Michael Leiters non è un’hypercar unica nel suo genere, ma un’offerta supplementare articolata in diverse varianti che amplierà la gamma.

Quali Porsche storiche hanno ispirato il design?

Tra le altre la 911 (fari circolari e parafanghi), i modelli G (linee di giunzione e firma luminosa), la GT1 (frontale ribassato e posteriore car-in-car), la 959 (linea del tetto) e la 928 (cerchi).

Come sono fatti gli interni?

Hanno un’estetica purista, con interruttori e pulsanti classici accanto a display moderni. Non ci sono un display centrale fisso né uno schermo per il passeggero: c’è invece un sistema retrattile per smartphone compatibile con MagSafe.

Ci sono dati tecnici sulla Mission S?

Il comunicato non indica potenza, prestazioni o dimensioni: descrive l’architettura a motore centrale e la futura piattaforma per supersportive.

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