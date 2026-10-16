Suzuki Rally Cup: a Sanremo il gran finale di stagione

Suzuki Rally Cup: a Sanremo va in scena il gran finale di stagione. Il 17 e 18 ottobre saranno 10 i protagonisti del monomarca promosso da Suzuki Italia a giocarsi tutto sugli asfalti liguri, nel 73° Rallye Sanremo e nei suoi 153 km di prove speciali.

Cinque round e un finale in Liguria

Dopo cinque round in giro per l’Italia, il trofeo riservato alle Suzuki Swift Sport Hybrid preparate per le competizioni chiude la stagione 2026 al Rallye Sanremo. Secondo Suzuki Italia è stato finora uno spettacolo, con un botta e risposta continuo e uno scontro generazionale. La stagione è stata dominata da Roberto Pellè.

Pellè ipoteca il titolo

L’esperto trentino della scuderia Destra4 parte con Luca Franceschini sulla prima Swift Sport Hybrid gommata Extreme Tyres, con i favori del pronostico. Già a Cassino Pellè aveva ipotecato la Suzuki Rally Cup: a Sanremo dovrà soprattutto gestire la gara fino al palco d’arrivo, affacciato sul mare. Con 130 punti precede Jean Claude Vallino (Bluthunder Racing, navigato da Sandro Sanesi) che ne ha 100, a 30 lunghezze. Vorrà comunque dimostrare di avere il passo per vincere, così come Giovanni Villardi (Alma Racing, con Fabio Andrian), cresciuto molto nel corso della stagione, che punterà soprattutto sulle Power Stage per il secondo posto e i montepremi ancora in palio.

Suzuki Rally Cup 2026 (foto: Suzuki Italia)

Occasione per chiudere la miglior stagione nella Suzuki Rally Cup anche per Stefano e Maurizio Vitali (scuderia Calibra), quarti a 73 punti con tre podi in cinque gare, e per Nicola Guerrato con Pietro Bergamelli (BS Sport), quinti dopo il 4° posto al Lazio. Completano l’elenco Giorgio Basso Corradi con Nicolò Ventoso (Promotor), Marco Scalzotto con Mattia Benedet, Andrea La Cola con Mattia Verrando, Edoardo Sala con Andrea Sala e Lorenzo Olivieri con Lucrezia Viotti.

Il programma del 73° Rallye Sanremo

Il rally si sviluppa su due giornate per un percorso complessivo di 410,80 km, di cui 153,43 cronometrati in 11 prove speciali. Sabato 17 ottobre si parte con lo shakedown di “San Romolo” dalle 7:30; la partenza ufficiale è alle 14:47 da Pian di Nave, a Sanremo, e alle 15:00 si accendono i cronometri sulla SPS1 “Porto Sole” (2,06 km). Seguono “Carpasio – Ville San Pietro” (14,70 km, ore 18:04) e “Caravonica – Rezzo” (24,83 km, ore 19:07), poi assistenza e riordino notturno in Piazza Colombo.

Domenica 18 ottobre si riparte alle 7:00 con otto prove speciali e oltre 111 km cronometrati. Due i passaggi su “San Romolo – Ghimbegna” (10,28 km, ore 7:49 e 12:37), “Ghimbegna – Badalucco” (19,14 km, ore 8:10 e 12:58), “Molini – Buggio” (19,11 km, ore 9:05 e 13:53) e “Semoigo – Bajardo” (7,39 km, ore 10:03 e 14:51). Arrivo finale e premiazione sono previsti alle 16:30 sulla pedana di Pian di Nave.

Suzuki Rally Cup 2026 (foto: Suzuki Italia)

Il montepremi: 150 mila euro, con focus sui giovani

Per il 2026 Suzuki ha messo in palio 150 mila euro, con particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 hanno una classifica dedicata, con premi in denaro che si sommano a quelli della graduatoria assoluta. Un Under 25 che vincesse l’assoluta riceverebbe entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally. Nella classifica assoluta i primi otto classificati ricevono da 20.000 euro (primo) a 1.000 euro (ottavo); per gli Under 25 i primi tre vanno da 12.000 a 4.000 euro, mentre il primo dei navigatori ha un premio di 1.000 euro.

La classifica della Suzuki Rally Cup

1. Pellè 130 punti; 2. Vallino 100; 3. Villardi 94; 4. Vitali 73; 5. Guerrato 60; 6. Corradi Basso 50; 7. Scalzotto 40; 8. La Cola 37; 9. Soletta 24; 10. Sala 22.

Domande frequenti sulla Suzuki Rally Cup a Sanremo

Quando si corre il finale della Suzuki Rally Cup 2026?

Il 17 e 18 ottobre, in occasione del 73° Rallye Sanremo, ultimo round del trofeo.

Quanti equipaggi partecipano al round di Sanremo?

Sono 10 gli equipaggi iscritti, tutti su Suzuki Swift Sport Hybrid preparate per le competizioni.

Chi guida la classifica prima di Sanremo?

Roberto Pellè, con Luca Franceschini, è in testa con 130 punti; segue Jean Claude Vallino con 100, a 30 lunghezze.

Quanti chilometri di prove speciali ci sono?

Il percorso complessivo è di 410,80 km, di cui 153,43 cronometrati in 11 prove speciali.

Quanto vale il montepremi della Suzuki Rally Cup 2026?

Suzuki ha messo in palio 150 mila euro: 20.000 euro al primo della classifica assoluta, con una graduatoria speciale per gli Under 25.

Quanto può vincere un pilota Under 25?

Se un Under 25 vince la classifica assoluta riceve entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally.

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