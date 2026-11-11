Cierreffe, logistica esclusiva dei ricambi Geely in Italia

Cierreffe Spa, società del Gruppo Intergea specializzata nella distribuzione dei ricambi auto, diventa operatore logistico esclusivo per Geely sul mercato italiano. L’accordo è stato siglato con Jameel Motors Italy, che gestisce in Italia la distribuzione ufficiale di Geely e Zeekr, due marchi del colosso cinese Geely Auto Group. Jameel Motors Italy fa parte di Jameel Motors, distributore globale di veicoli e soluzioni per la mobilità del gruppo Abdul Latif Jameel.

Cosa prevede l’accordo tra Cierreffe e Jameel Motors Italy

L’intesa affida a Cierreffe la gestione integrata dell’intera filiera logistica dei ricambi Geely: dalla ricezione e stoccaggio delle merci, all’evasione degli ordini, fino alla distribuzione della rete post-vendita. L’obiettivo è assicurare efficienza, rapidità e continuità di servizio a supporto della crescita del marchio, garantendo un’ampia gamma di ricambi a tutti gli autoriparatori.

L’accordo consolida il ruolo di Cierreffe, che opererà attraverso tre hub logistici principali: Fagnano Olona (Varese), Settimo Torinese (Torino) e il nuovo plant all’interno dell’Interporto di Novara. Il perimetro dei servizi comprende le operazioni doganali all’importazione, ricezione, controllo, stoccaggio delle merci, movimentazione, picking, imballaggio, preparazione delle spedizioni e gestione delle uscite fino alla distribuzione dell’ultimo miglio.

L’esperienza di Cierreffe e i numeri del servizio

Cierreffe vanta una comprovata esperienza nella gestione dei servizi logistici per i marchi orientali distribuiti sul mercato italiano ed europeo, con un modello operativo che rappresenta un punto di riferimento per la distribuzione del ricambio originale e il collegamento con la rete degli autoriparatori sul territorio nazionale. L’organizzazione, guidata dall’amministratore delegato Aurelio Pagani, si avvale di processi strutturati e KPI dedicati alla gestione dei servizi distributivi: gli ordini ricevuti entro le ore 14 vengono evasi nella stessa giornata lavorativa, con un obiettivo del 95% di conformità del servizio.

L’accordo si inserisce in una fase di crescente espansione del marchio Geely, impegnato a rafforzare il proprio posizionamento nella mobilità elettrica e nelle tecnologie ibride. In questo scenario, la disponibilità del ricambio originale e l’efficienza della rete di assistenza sono considerate elementi strategici per consolidare la presenza del brand e la fiducia della rete degli autoriparatori. Per Cierreffe, oggi la sola azienda italiana a riunire in un’unica realtà l’intera filiera del ricambio originale, l’intesa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita al fianco dei nuovi brand internazionali.

Domande frequenti sull’accordo Cierreffe-Geely

Chi è Cierreffe e cosa prevede l’accordo con Geely?

Cierreffe è una società del Gruppo Intergea specializzata nella distribuzione dei ricambi auto, diventata operatore logistico esclusivo per Geely in Italia, con la gestione integrata di stoccaggio, evasione ordini e distribuzione dei ricambi alla rete post-vendita.

Con chi ha siglato l’accordo Cierreffe?

Con Jameel Motors Italy, che distribuisce ufficialmente in Italia i marchi Geely e Zeekr del gruppo Geely Auto Group.

Quali sono gli hub logistici coinvolti?

Fagnano Olona (Varese), Settimo Torinese (Torino) e il nuovo plant all’interno dell’Interporto di Novara.

Quali sono i tempi di evasione degli ordini garantiti da Cierreffe?

Gli ordini ricevuti entro le ore 14 vengono evasi nella stessa giornata lavorativa, con un obiettivo di conformità del servizio del 95%.

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