Taschini: «Nuvole nere sull’industria europea». Il commento

«Nuvole nere, cariche di tempesta, si addensano sull’industria europea»: è l’allarme lanciato da Andrea Taschini, manager e advisor automotive, in un nuovo commento sulla crisi del settore auto nel Vecchio Continente. Di seguito la sua analisi, che riflette le opinioni dell’autore.

«L’immobilismo di Bruxelles danneggia i cittadini europei»

Secondo Taschini, l’immobilismo e l’ideologia di Bruxelles «stanno danneggiando i cittadini europei e compromettendo il benessere delle future generazioni». Per questo, scrive, «è d’obbligo forzare i governi, i sindacati e le organizzazioni di categoria ad agire per cambiare una legislazione suicida, inutile e dannosa», perché continuare a denunciare la gravità della situazione senza pretendere un cambio di rotta equivarrebbe ad accettarne le conseguenze.

L’autore ricorda di denunciare da anni l’approdo di «politiche scellerate, messe in atto con l’intento di attrarre voti attraverso la demagogia più subdola e bugiarda», sostenendo che oggi le conseguenze di quelle scelte siano «davanti agli occhi di tutti». A suo giudizio, anche manager e imprenditori si sono accorti troppo tardi di quello che definisce «il gigantesco inganno dello storytelling comunitario», arrivando a scoprire che a essere sacrificata sarebbe stata proprio l’industria che avrebbero dovuto difendere.

Le due richieste: dazi sulle auto cinesi e stop al Green Deal

Taschini indica due misure che, a suo avviso, andrebbero adottate con urgenza: il contingentamento delle importazioni di veicoli prodotti in Cina, «di qualunque motorizzazione», e l’abolizione del Green Deal. Sul secondo punto, l’autore sostiene che i risultati ambientali già raggiunti e consolidati in Europa non debbano diventare il pretesto per imporre obiettivi sempre più estremi, «sacrificando produzione, occupazione e benessere».

Definisce inoltre «una follia che prescinde dalla realtà energetica e industriale» l’idea di poter fare a meno dei combustibili fossili, ritenendo che imporla per legge la renda «ancora più irrazionale». Per Taschini, la priorità imprescindibile resta difendere l’industria e i posti di lavoro: «il resto sono chiacchiere e perdita di tempo».

Il testo riporta valutazioni personali dell’autore e non costituisce una posizione ufficiale di istituzioni o costruttori.

Domande frequenti sull’analisi di Taschini

Chi è l’autore del commento?

Andrea Taschini, manager e advisor automotive. Si tratta di un commento personale, non di una posizione ufficiale di istituzioni o costruttori.

Quali sono le due misure proposte da Taschini?

Il contingentamento delle importazioni di veicoli prodotti in Cina, di qualunque motorizzazione, e l’abolizione del Green Deal.

Cosa pensa Taschini del Green Deal?

Ritiene che i risultati ambientali già raggiunti in Europa non debbano essere il pretesto per imporre obiettivi sempre più estremi, a scapito di produzione, occupazione e benessere.

Qual è secondo l’autore la priorità per l’Europa?

Difendere l’industria e i posti di lavoro, considerata l’unica priorità imprescindibile da cui dipende, a suo giudizio, il futuro delle prossime generazioni.

Perché è un contenuto d’opinione?

Perché riporta valutazioni e giudizi personali dell’autore, che non rappresentano dati verificati né comunicazioni ufficiali di istituzioni o case automobilistiche.

Vota: post