Lotus: è pronto a tornare il motore V8, in versione ibrida

Lotus è pronta a riportare su strada il motore V8, questa volta in salsa ibrida. Un propulsore che ha avuto un peso nella storia del marchio britannico, legato alla famiglia Esprit, una delle sportive più rappresentative della casa inglese. Uscito di scena nel 2004, con la fine della produzione di quel modello, tornerà su una supercar Lotus nei prossimi anni. Equipaggerà la Type 135, anche se il nome potrebbe cambiare per il lancio commerciale, con circa 1.000 CV.

“Il motore Horse W40 V8 e la trasmissione ibrida 8LDCT rappresentano progressi significativi nell’ingegneria dei gruppi motopropulsori, combinando una potenza e una densità di coppia eccezionali con un design altamente integrato – le parole del CEO Fang Quingfeng – Unendo queste tecnologie all’esperienza di Lotus nell’ingegneria leggera e nella dinamica del telaio, puntiamo a offrire una nuova generazione di prestazioni da supercar, che combini potenza eccezionale, efficienza e quell’esperienza di guida precisa e coinvolgente che contraddistingue Lotus”.

Il motore Horse W40

Per conoscere le informazioni della nuova supercar servirà ancora un po’ di tempo, ma Lotus e Horse Powertrain hanno rilasciato una parte delle specifiche del propulsore, che avrà un modulo ibrido. Si chiama Horse W40 e, appunto, avrà come cuore un V8 da circa 680 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, a cui sarà abbinato un propulsore elettrico, di cui non sono stati annunciati dettagli. L’unità sarà abbinata all’Horse 8DLCT, cioè un cambio doppia frizione ad otto rapporti, sviluppato appositamente per l’utilizzo su motorizzazioni ibride.

Questa trasmissione potrà sostenere fino a 1.050 Nm di coppia massima, per un’unità che, tra le caratteristiche più interessanti, ha un peso complessivo di soli 200 chilogrammi, rendendolo uno dei più leggeri della categoria. Facendo qualche rapido calcolo, probabile questa Lotus Type 135 (o come si chiamerà) abbia una potenza di circa un migliaio di cavalli, potendo raggiungere prestazioni elevatissime, sia in termini di accelerazione che di velocità massima.

Quel primo teaser

La nuova supercar sarà prodotta in Europa e verrà lanciata nel 2028, secondo quanto aveva spiegato Lotus lo scorso maggio, in cui aveva rilasciato un primo teaser. Dove si notava una silhouette sportiva ed alcuni elementi del retro, come le sottili luci a LED, con al centro del posteriore il naming Lotus, ed un doppio terminale. Possibile che richiami alcuni elementi della Theory 1 Concept, il prototipo mostrato nel 2024 che aveva il compito di prefigurare il futuro del marchio, in particolare dal punto di vista del design di successivi modelli.

Lotus ed il motore V8

Il motore V8, come dicevamo, ha avuto un peso nella storia del marchio britannico, anche se la durata è stata relativamente breve, solamente otto anni. Presentato nel 1996 con il debutto della Lotus Esprit V8, infatti, è rimasto sulla scena fino al 2004, quando l’uscita dalla fabbrica dell’ultima Esprit ha anche segnato la conclusione della produzione di questo motore. Nella sua storia, ha equipaggiato cinque versioni della sportiva ed ha fatto anche una breve apparizione nelle competizioni, con la Esprit GT1 e la Elise GT1. Tra le sue caratteristiche principali era un motore compatto e leggero, progettato per essere installato in posizione centrale longitudinale.

Quando arriverà la nuova supercar Lotus con motore V8 ibrido?

La nuova supercar Lotus è attesa nel 2028 e sarà prodotta in Europa. Il modello, attualmente identificato con il nome Type 135, potrebbe ricevere una denominazione differente per il lancio commerciale. Un primo teaser, diffuso nel maggio scorso, ha anticipato alcuni elementi del design, tra cui la silhouette sportiva e le sottili luci posteriori a LED.

Quali sono le caratteristiche del nuovo motore Horse W40?

Il nuovo propulsore sviluppato da Horse Powertrain è un V8 da circa 680 CV e 800 Nm di coppia. Sarà affiancato da un’unità elettrica, della quale non sono ancora stati comunicati i dettagli. Il sistema ibrido dovrebbe consentire alla nuova supercar di aggirarsi attorno ai 1.000 CV complessivi.

Quale cambio utilizzerà la nuova Lotus?

Il motore sarà abbinato alla trasmissione Horse 8LDCT, un cambio a doppia frizione con otto rapporti sviluppato per le motorizzazioni ibride. Può sostenere fino a 1.050 Nm di coppia massima e pesa complessivamente circa 200 chilogrammi.

Quando è stato utilizzato l’ultima volta un V8 su una Lotus?

Il precedente V8 Lotus debuttò nel 1996 sulla Esprit V8 e rimase in produzione fino al 2004. In otto anni equipaggiò cinque versioni della sportiva britannica e venne utilizzato anche nelle competizioni con la Esprit GT1 e la Elise GT1.

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