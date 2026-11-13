Citroen 2 CV 007: 45 anni fa l’esordio nel mondo di James Bond

La Citroen 2 CV 007 festeggia quest’anno il suo 45° anniversario. Presentata per la prima volta nel 1981 in concomitanza con l’uscita del film Solo per i tuoi occhi, unisce una delle auto più popolari di Francia al mondo dell’agente segreto più famoso del cinema. Per l’occasione, la 2 CV 007 entra a far parte del sito www.citroenorigins.com, il vero e proprio portale digitale dedicato al patrimonio storico del marchio, che quest’anno ha visto anche l’arrivo della 2 CV Spot.

Il debutto nel 1981 con “Solo per i tuoi occhi”

La Citroen 2 CV occupa un posto unico nella storia dell’automobile. Simbolo di libertà, semplicità e ingegno, ha accompagnato la vita di diverse generazioni e ha superato i confini del mondo motoristico per diventare un elemento fisso della cultura popolare. Tra i tanti capitoli della sua storia, il 1981 si distingue per la sua apparizione nel film Solo per i tuoi occhi, dodicesimo capitolo della saga di James Bond.

In questo film, Roger Moore, nei panni dell’Agente 007, condivide la scena con l’attrice francese Carole Bouquet, che interpreta l’affascinante Melina Havelock. Insieme, prendono posto a bordo di una Citroen 2 CV 6 gialla al centro di una spettacolare sequenza di inseguimento, diventata una delle più memorabili dell’intera saga. Grazie al suo carattere inatteso, questa apparizione contribuisce a rafforzare l’immagine di un’auto già profondamente radicata nell’immaginario collettivo.

Percorrendo strade ripide e tortuose, la piccola Citroen compie una serie di ribaltamenti, derapate, salti e acrobazie, in netto contrasto con le auto potenti solitamente associate all’agente britannico. La sequenza di inseguimento, girata a Corfù, in Grecia, ma ambientata nella campagna spagnola intorno a Madrid, trasforma la popolare 2 CV in una vera e propria auto d’azione, lasciando un segno indelebile nella sua storia cinematografica.

Una 2 CV trasformata in auto da stunt

Per soddisfare le esigenze del film, tre 2 CV furono appositamente preparate nel Regno Unito per eseguire le acrobazie ideate da Rémy Julienne. Dietro l’aspetto familiare e dimesso della piccola Citroen si celavano importanti modifiche tecniche pensate per migliorarne le prestazioni e la robustezza. Le vetture utilizzate durante le riprese montavano infatti motori boxer a quattro cilindri da 1.015 cm³ dei tipi Ami Super e GS.

Le modifiche non si fermano alla meccanica: per resistere alle sollecitazioni delle scene d’azione, le vetture erano dotate anche di numerosi rinforzi di sicurezza, tra cui un roll bar, protezioni sotto motore e cambio, e un sistema di sospensioni irrigidito, rinforzato e messo a punto di conseguenza. Preparata in questo modo, la 2 CV poteva eseguire un’acrobazia dopo l’altra senza mai vacillare, trasformandosi per la durata della sequenza in una vera auto d’azione, un contrasto ancora più spettacolare considerando che il modello restava perfettamente riconoscibile sullo schermo grazie alla sua inconfondibile sagoma e al colore giallo.

Dallo schermo alla strada: nasce la 2 CV 007

Per accompagnare l’uscita del film, Citroen lanciò nel 1981 una serie limitata direttamente ispirata alla vettura vista sullo schermo. Chiamata 2 CV 007, questo modello seguì le orme delle serie speciali che avevano contribuito a mantenere vivo il fascino della piccola Citroen durante gli anni ’70 e ’80.

I primi 300 esemplari, destinati al Regno Unito e presentati nel luglio 1981, erano basati sulla 2 CV 6 Club con guida a destra in colore Giallo Mimosa, mentre i 500 esemplari commercializzati in Francia nell’ottobre successivo erano modelli 2 CV 6 Spécial verniciati in Giallo Hélios e dotati dei fari rettangolari della 2 CV 6 Club. Oltre alla colorazione distintiva, la 2 CV 007 si contraddistingue per una serie di elementi grafici specifici: i loghi adesivi “007” applicati su cofano, portiere e bagagliaio, così come i celebri fori di proiettile stilizzati che costellano la carrozzeria, sono tutti riferimenti diretti al mondo di James Bond.

Con 800 esemplari prodotti nello stabilimento di Levallois, in Francia, la 2 CV 007 resta una delle serie limitate più ricercate e riconoscibili nella storia del modello, a testimonianza della capacità di Citroen di coniugare creatività, eredità storica e cultura popolare per realizzare vetture dal carattere unico.

Domande frequenti sulla Citroen 2 CV 007

In quale film ha debuttato la Citroen 2 CV 007?

La Citroen 2 CV 007 debutta nel 1981 in occasione dell’uscita del film “Solo per i tuoi occhi” (For Your Eyes Only), dodicesimo capitolo della saga di James Bond, con Roger Moore nei panni dell’Agente 007.

Quanti esemplari della 2 CV 007 sono stati prodotti?

Sono stati prodotti 800 esemplari della serie limitata presso lo stabilimento Citroen di Levallois, in Francia: 300 unità destinate al Regno Unito nel luglio 1981 e 500 unità commercializzate in Francia nell’ottobre dello stesso anno.

Dove è stata girata la scena d’inseguimento con la 2 CV?

La sequenza è stata girata a Corfù, in Grecia, ma nella finzione cinematografica è ambientata nella campagna spagnola intorno a Madrid.

Che modifiche aveva la 2 CV utilizzata per le riprese?

Le tre 2 CV preparate per il film montavano motori boxer a quattro cilindri da 1.015 cm³ dei tipi Ami Super e GS, oltre a rinforzi di sicurezza come roll bar, protezioni sotto motore e cambio e sospensioni irrigidite, per poter eseguire le acrobazie ideate da Rémy Julienne.

Vota: post